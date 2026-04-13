HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh lớp 7 bị 2 nam sinh lớp 9 đánh nhập viện

T.Trực |

Nguyên nhân khiến nữ sinh lớp 7 bị 2 nam sinh lớp 9 đánh nhập viện do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội.

Ngày 13-4, ông Phạm Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Thuận (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Trường THCS Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu vụ việc nữ sinh lớp 7 bị đánh nhập viện, gây xôn xao mạng xã hội.

Theo xác minh từ nhà trường, do có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, trưa 11-4, sau khi tan trường, em D.T.K.B. và Đ.T.K.T. (lớp 7) hẹn gặp nhau tại khu vực bên hông cổng Trường THCS Bình Thuận để nói chuyện.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh nhập viện: Sự việc đáng lo ngại trong năm 2026 - Ảnh 1.

K.B. bị hai nam sinh lớp 9 đánh nhập viện

Sau khi gặp nhau, hai em có lời qua tiếng lại với nhau. Lúc này, em Đ.H.M.K. (lớp 9 – là anh của K.T.) chạy đến tiếp tục lời qua tiếng lại với em K.B., rồi cả hai lao vào đánh nhau. Sau đó, em B.Q.Q. (lớp 9) cũng lao vào xô xát với em K.B.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân cùng thầy cô nhà trường đã chạy đến can ngăn, trấn an tinh thần các học sinh.

Sau khi kiểm tra, nhà trường đề nghị đưa K.B. đến trạm y tế nhưng em có biểu hiện hoảng loạn, không hợp tác. Gia đình đã đưa K.B. đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam.

Theo Trường THCS Bình Thuận, vụ việc khiến học sinh K.B. bị bầm tím vùng mắt, có biểu hiện hoảng loạn, nôn ói.

"Ngay sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời báo Công an xã Vạn Tường để xử lý. Hiện nhà trường cũng đã mời phụ huynh các học sinh liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp Công an xã Vạn Tường làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Đồng thời nhà trường sẽ tổ chức giáo dục toàn trường về phòng chống bạo lực học đường" - ông Phạm Lý thông tin.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại