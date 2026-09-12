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Nữ sinh lớp 10 xin phép đi chơi rồi mất tích bí ẩn, gia đình hoảng loạn tìm kiếm

Minh Tuệ
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Rời khỏi nhà vào chiều 9/9 để đi chơi nhưng đến nay, em Nguyễn Ngọc Minh Thư (SN 2011, học sinh lớp 10 trường THPT Ngô Sỹ Liên) vẫn bặt vô âm tín, khiến gia đình hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi.

Ngày 12/9, Công an xã Hưng Thịnh (TP.Đồng Nai) phát thông báo truy tìm em Nguyễn Ngọc Minh Thư (SN 2011, hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Ngô Sỹ Liên).

Nữ Nguyễn Ngọc Minh Thư (SN 2011, hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Ngô Sỹ Liên). Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 16h30 ngày 9/9, cháu Nguyễn Ngọc Minh Thư (hộ khẩu thường trú ấp Tây Hoà, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) xin gia đình đi chơi. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc và chưa thấy cháu trở về.

Công an đề nghị người dân trên địa bàn và cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ thông tin. Nếu ai biết hoặc có thông tin về cháu Nguyễn Ngọc Minh Thư, vui lòng liên hệ trực ban Công an xã Hưng Thịnh: 02513768284 hoặc ông Nguyễn Tiến Định (ông ngoại của cháu): 0923 551 279. Mọi thông tin của người dân cung cấp sẽ được tiếp nhận và phối hợp xác minh.

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