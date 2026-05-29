Nữ sinh lớp 10 rơi xuống thác sâu tử vong

Thái Lâm
|

Trong lúc cùng nhóm bạn đến thác Phú Xuân vui chơi, một nữ sinh lớp 10 ở tỉnh Lâm Đồng không may trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8m và tử vong.

Tối 28/5, lãnh đạo UBND xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh gặp nạn tại khu vực thác Phú Xuân, thôn 1, xã Gia Hiệp.

Vào trưa cùng ngày (28/5), một nhóm học sinh THPT trên địa bàn xã Gia Hiệp đến khu vực thác Phú Xuân để vui chơi. Đến khoảng 15h, em H.T.B.M. (16 tuổi, học sinh lớp 10, trú xã Gia Hiệp) không may trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8m khi đang đứng gần khu vực thác.

Nữ sinh lớp 10 tử vong Do trượt chân rơi xuống thác Phú Xuân ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa thi thể nữ sinh gặp nạn lên khỏi vực sâu.

Nhận tin báo, UBND xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu nạn.

Do địa hình khu vực vực sâu, nhiều đá lớn và trơn trượt nên lực lượng chức năng phải sử dụng dây cáp cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên khỏi vực sâu.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

