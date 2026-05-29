HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Cứu kịp thời người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 mét

Hoàng Thanh
|

Người phụ nữ đi nhặt ve chai không may bị rơi xuống giếng sâu gần 30m suốt nhiều giờ đã may mắn được cứu sống.

Tối 28-5, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời cứu sống người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30 mét.

Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Phú), làm nghề nhặt ve chai.

Vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) nghe thấy tiếng động lạ ở khu vực giếng nước bỏ hoang gần đó.

CLIP: Cứu người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 mét nhiều giờ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tìm cách cứu người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu

Khi đi đến gần, người dân phát hiện tiếng một người phụ nữ ở dưới giếng kêu cứu nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã xuất 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức triển khai công tác cứu nạn.

Hiện trường là 1 giếng sâu gần 30m, rộng 80cm, mực nước ngập khoảng hơn 1,3 m. Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng để tiếp oxy cho nạn nhân đồng thời trấn an tâm lý, dùng thiết bị cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

CLIP: Cứu người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 mét nhiều giờ - Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thị Út được cứu kịp thời, hiện đã tỉnh táo và bị một số xây sát nhẹ

Sau khi được đưa lên bờ bà Út cho biết khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đang tìm kiếm phế liệu ở khu vực trên thì bất ngờ bị rơi xuống giếng mà không ai hay biết.

"Khi tôi đang đi thì không để ý giẫm lên tấm kính che miệng giếng nên rơi xuống. Tôi đã cố bám vào các lỗ khoét ở thành giếng để trèo lên trên nhưng được nửa đường lại rơi xuống dưới. May mắn khi kiệt sức, kêu cứu thì có người phát hiện ra" - bà Út nói và gửi lời cám ơn các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã cứu giúp kịp thời.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực và giải cứu thành công người phụ bị rơi xuống giếng sâu


Tags

đường Nguyễn Văn LInh

tổ 2

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN

Huỳnh Thị Út

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại