Nữ sinh khoe ảnh đi thực tế Lô Lô Chải, khiến các chàng trai đứng ngồi không yên

Nhiều người xem thừa nhận muốn đi du lịch ngay sau khi ngắm loạt ảnh này.

Đi thực tế (hay đi tour trải nghiệm) từ lâu đã là một phần không thể thiếu và là "đặc sản" của sinh viên các ngành Dịch vụ, Du lịch và Quản trị Khách sạn. Đó không chỉ là cơ hội để các bạn trẻ bước ra khỏi giảng đường lý thuyết, tiếp cận với môi trường vận hành thực tế mà còn là dịp để "lên đồ", lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất.

Mới đây, một nữ sinh ngành Quản trị Khách sạn đã khiến cõi mạng được một phen "chao đảo" khi chia sẻ loạt ảnh đi thực tế tại ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải (Hà Giang). Với gương mặt khả ái, cặp kính cận tri thức kết hợp cùng vóc dáng cực kỳ nóng bỏng và quyến rũ, cô nàng đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác, biến chuyến đi thực tập vốn khô khan trở thành một bộ ảnh thời trang mãn nhãn.

Nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), Lô Lô Chải được mệnh danh là ngôi làng cổ tích nơi địa đầu Tổ quốc.

Nơi đây níu chân du khách bởi những ngôi nhà trình tường đất vàng đất nâu cổ kính, những mái ngói âm dương phủ màu thời gian, những hàng rào đá kiên cố và những rẻo cao ngập tràn hoa tam giác mạch.

Thông thường, du khách hay các bạn trẻ đến Lô Lô Chải thường chọn trang phục dân tộc thổ cẩm hoặc những bộ đồ vintage kín đáo, nhẹ nhàng để hòa mình vào nét mộc mạc của bản làng. Thế nhưng, cô bạn nữ sinh Quản trị Khách sạn này lại mang đến một làn gió hoàn toàn khác biệt.

Sự kết hợp táo bạo giữa hiện đại và truyền thống

Cô nàng khéo léo chọn những layout trang phục hiện đại, cắt xẻ tinh tế giúp tôn lên lợi thế hình thể tối đa, nhưng vẫn giữ được nét hài hòa khi check-in bên những góc quán homestay đất sét nứt nẻ, những chiếc ghế gỗ mộc mạc hay những bó ngô khô treo trước hiên nhà.

Góc chụp phô diễn trọn vẹn cảnh sắc: Giữa mây ngàn Hà Giang trùng điệp, những con đường đèo quanh co uốn lượn dưới thung lũng sâu, sự xuất hiện đầy sức sống của cô gái trẻ tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình nhưng cũng vô cùng thời thượng.

Sắc vóc "bỏng mắt" của nàng nữ sinh

Nữ sinh Quản trị Khách sạn biết cách chiếm trọn "spotlight" nhờ gu thời trang định hình phong cách cực tốt cùng tỷ lệ cơ thể "vạn người mê".

Trong những bức ảnh chụp ngoài trời hướng mắt về thung lũng xanh mướt phía sau, cô nàng diện một chiếc váy hai dây đen ôm sát với thiết kế cổ yếm xẻ sâu, khoe trọn vòng một căng đầy, quyến rũ cùng làn da trắng mịn màng. Để tăng thêm phần thời thượng và tiết chế độ hở, cô khoác hờ một chiếc áo đen cá tính trễ nải qua vai. Sự tương phản giữa gương mặt đeo kính cận tròn xoe đáng yêu và thân hình cực kỳ bốc lửa tạo nên một sức hút rất riêng, vừa tri thức lại vừa gợi cảm khó cưỡng.

Khi di chuyển vào bên trong khuôn viên homestay mang đậm nét kiến trúc bản địa của người Lô Lô, cô nàng nhanh chóng đổi sang một concept ngọt ngào hơn.

Tông màu nâu đất chủ đạo cực kỳ ăn rơ với bức tường đất nện của homestay. Cô diện áo thun bó sát ôm trọn vòng eo và vòng một quyến rũ, kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn họa tiết caro tinh nghịch. Dù nhắm mắt e ấp hay mỉm cười nhẹ nhàng bên khung cửa tròn hay hiên nhà gỗ, cô bạn vẫn toát lên một nguồn năng lượng ngọt ngào, hớp hồn người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục thả tim và dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc của nàng nữ sinh: "Người trông chill + cảnh chill = rất chill"; "Xinh quá là xinh, thế này thì ai cũng muốn lên Lô Lô Chải thôi!"...

Đặc biệt, khi có một tài khoản tò mò hỏi về công việc hiện tại: "Bà làm công việc gì vậy?", cô nàng đã không ngần ngại tương tác và tiết lộ: "Tui học quản trị khách sạn ra nên đang làm về mảng ý".

Lời chia sẻ này càng khiến dân tình thêm phần thích thú. Nhiều người nhận xét rằng, với ngoại hình sáng sủa, vóc dáng thu hút cùng gu thẩm mỹ tốt thế này, cô bạn chắc chắn sẽ là một nhân tố vô cùng sáng giá và thành công trong ngành dịch vụ, nơi vốn rất đề cao yếu tố ngoại hình, sự tự tin và khả năng giao tiếp.

Chuyến đi thực tế của cô bạn này đến Lô Lô Chải không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch chụp ảnh sống ảo, mà nó phản ánh rất rõ đặc thù của ngành học Quản trị Khách sạn và Du lịch hiện đại. Thông qua những bức ảnh check-in lung linh, những thước phim ngắn trải nghiệm trên mạng xã hội, chính cô bạn đang góp phần quảng bá du lịch địa phương một cách vô cùng hiệu quả và tự nhiên đến với đông đảo du khách trẻ tuổi.

Chắc chắn rằng, những hình ảnh đẹp đẽ và tràn đầy năng lượng tích cực này sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn, thôi thúc thêm nhiều bạn trẻ xách ba lô lên, đi thực tế trải nghiệm và khám phá những vùng đất tuyệt mỹ của non sông Việt!