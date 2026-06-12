Nữ sinh học giỏi nhất tỉnh nhưng ngủ gần hết giờ thi ĐH, vừa nộp bài vừa khóc lớn: Đến lúc công bố điểm cả trường đều thấy khó tin

Ban đầu, ai cũng cho rằng nữ sinh có thể vượt qua kỳ thi đại học một cách nhẹ nhàng.

Từ sai sót nhỏ khiến tâm lý suy sụp

Mùa hè mỗi năm, hàng triệu học sinh trên khắp Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học, dấu mốc được xem là quan trọng bậc nhất trong cuộc đời mỗi người. Ngày 7/6/2007, tại Quảng Tây, thí sinh Lâm Lệ Uyên cũng có mặt trong kỳ thi đầy áp lực này, mang theo ước mơ chinh phục Đại học Phúc Đán thuộc hệ thống đại học trọng điểm hàng đầu của Trung Quốc.

Với niềm đam mê nghệ thuật cùng mục tiêu rõ ràng, Lâm Lệ Uyên đã nỗ lực không ngừng trong suốt ba năm học trung học phổ thông. Cô luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích cao nhất khối, được thầy cô đánh giá cao và gia đình đặt nhiều kỳ vọng. Tất cả đều tin rằng với năng lực và sự chăm chỉ, nữ sinh này sẽ vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình.

Thế nhưng, diễn biến trong phòng thi lại không như mong đợi. Ở môn Văn vốn là thế mạnh của mình, Lâm Lệ Uyên hoàn thành bài thi khá tốt và tự tin. Tuy nhiên, chỉ khi trở về nhà, cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã quên ghi tên vào bài làm. Sai sót tưởng chừng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả khiến cô bắt đầu lo lắng không yên.

Chưa dừng lại ở đó, do tâm lý bất ổn cùng quá trình ôn luyện kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, trong ngày hôm sau, nữ sinh này còn vô tình ngủ gật ngay trong buổi thi môn tiếng Anh. Khi được đánh thức, thời gian làm bài đã trôi qua không ít.

Lúc này, dù rơi vào tình huống bất lợi, Lâm Lệ Uyên vẫn buộc bản thân phải lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng hoàn thành bài thi trong quỹ thời gian ít ỏi còn lại mà không có nhiều thời gian suy nghĩ hay kiểm tra lại. Đến khoảnh khắc nộp bài xong, cô không kìm được cảm xúc và bật khóc vì thất vọng.

Giấc mơ đại học tưởng suýt “đánh rơi”

Nhận ra những lỗi nghiêm trọng trong bài thi có thể ảnh hưởng đến kết quả, Lâm Lệ Uyên lo sợ mọi nỗ lực suốt nhiều năm đèn sách có thể đổ sông đổ biển chỉ vì những sai sót không đáng có. Khi biết chuyện, cha mẹ cô cũng không khỏi xót xa, nhưng chỉ có thể ở bên an ủi, động viên con gái vượt qua cú sốc tinh thần này.

Thậm chí, gia đình đã chuẩn bị sẵn phương án để Lâm Lệ Uyên ôn thi lại thêm một năm nếu cô vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ bước chân vào Đại học Phúc Đán.

Thời gian trôi qua trong tâm trạng nặng nề cho đến ngày công bố kết quả thi. Dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất, Lâm Lệ Uyên vẫn không khỏi lo lắng, hồi hộp khi ngồi trước màn hình máy tính.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào hệ thống tra cứu điểm, cô chần chừ vài giây rồi nhấn phím enter. Kết quả hiện ra khiến cô sững sờ: Tổng điểm các bài thi của cô đạt 672. Trong đó, môn Văn đạt 136 điểm, còn môn tiếng Anh đạt 141 điểm.

Kết quả vỡ òa với tất cả

Hóa ra, tuy cô quên ghi tên nhưng mã số thí sinh vẫn được điền đầy đủ trên bài thi giúp hội đồng chấm thi xác minh được danh tính thí sinh. Quy định này đã giúp cho cô vẫn được ghi nhận toàn bộ điểm thi môn Văn.

Tổng điểm này không chỉ giúp Lâm Lệ Uyên vượt qua kỳ thi mà còn đưa cô trở thành thủ khoa toàn tỉnh Quảng Tây năm đó. Một kết quả ngoài mong đợi, đặc biệt khi xét đến những sự cố cô đã gặp phải trong phòng thi. Chính bản thân nữ sinh cũng thừa nhận rằng, bản thân đã rất may mắn khi toàn bộ công sức học tập đèn sách 12 năm qua đều đem lại thành quả.

Kết quả ấn tượng ấy không chỉ mang lại niềm vui vỡ òa cho gia đình mà còn khiến cả trường bất ngờ và thán phục. Bởi để đạt được mức điểm cao như vậy trong kỳ thi khắc nghiệt, thí sinh không chỉ cần năng lực vượt trội mà còn phải có sự toàn diện và bản lĩnh đáng nể.

Lâm Lệ Uyên cũng nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc chú ý và mời gọi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cùng gia đình và thầy cô, cô quyết định theo học tại Học viện Quản lý Quang Hoa, trực thuộc Đại học Bắc Kinh.

Từ trường hợp này, mỗi học sinh có thể rút ra những bài học quan trọng cho bản thân khi bước vào kỳ thi mang tính bước ngoặt. Dù ở quốc gia nào, kỳ thi đại học không chỉ là thử thách kiến thức mà còn là phép thử về tâm lý, sức bền và khả năng kiểm soát áp lực. Vì vậy, việc chuẩn bị chu đáo từ sớm là điều cần thiết. Mỗi người nên xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, phân bổ thời gian hợp lý để tránh rơi vào trạng thái kiệt sức trước ngày thi.

Bên cạnh đó, trong quá trình làm bài, những chi tiết tưởng chừng nhỏ như ghi đầy đủ họ tên, số báo danh, kiểm tra thông tin trên giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm hay giấy nháp lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc đọc kỹ đề bài, làm bài cẩn trọng và giữ tâm lý ổn định cũng là yếu tố then chốt giúp hạn chế những sai sót không đáng có.

(Theo Kan.China)