Nữ sinh được gia đình chi hơn 20 tỷ đồng nhập học trường quốc tế danh tiếng, 2 tháng sau ngỡ ngàng nhận thông báo: Em chưa từng trúng tuyển vào đây

Đóng 20 tỷ đồng cho 4 năm học

Trong những năm gần đây, nhiều gia đình Trung Quốc lựa chọn gửi con theo học tại các trường đại học quốc tế trong nước như một giải pháp thay thế cho việc du học nước ngoài. Hình thức này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiếp cận được nền giáo dục tiên tiến. Trong số đó, Đại học New York - Thượng Hải (New York University Shanghai, gọi tắt là NYU Shanghai) được xem là một trong những trường liên kết quốc tế có uy tín hàng đầu, với yêu cầu tuyển sinh khắt khe và chất lượng đào tạo được đánh giá cao.

Năm 2023, một phụ huynh họ Dương tại Thượng Hải, Trung Quốc kỳ vọng con gái sẽ trở thành sinh viên của trường đại học danh giá này. Tuy nhiên, ngay từ vòng sơ khảo, hồ sơ của con gái bà đã bị loại do không đáp ứng các tiêu chí đầu vào nghiêm ngặt của NYU Shanghai.

Khi đang thất vọng vì giấc mơ dường như tan vỡ, bà Dương bất ngờ được một công ty chuyên về dịch vụ giáo dục và du học chủ động liên hệ. Đại diện công ty thông báo rằng con gái bà “đã được xét qua vòng sơ khảo” và họ cam kết sẽ giúp nữ sinh vượt qua các vòng tiếp theo để chính thức trúng tuyển vào NYU Shanghai.

Tin tưởng vào lời giới thiệu và sự “bảo đảm” của công ty, bà Dương đồng ý để con tiếp tục tham gia phỏng vấn đầu vào do công ty sắp xếp. Kết quả, nữ sinh được thông báo đã trúng tuyển vào hệ A-level của NYU Shanghai, một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế tại trường.

Sau khi có “giấy báo trúng tuyển” trong tay, phía công ty yêu cầu gia đình bà Dương thanh toán trọn gói 6 triệu NDT (khoảng 20 tỷ đồng) để chi trả cho toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt trong 4 năm học, bao gồm cả “phí hỗ trợ trúng tuyển” của công ty. Họ giải thích rằng do chương trình học thuộc hệ quốc tế và có trụ sở chính ở nước ngoài, nên học phí và các khoản chi phí khác cần được thanh toán toàn bộ trước khi nhập học.

Với mong muốn con gái có tương lai tươi sáng và tin tưởng vào giấy báo nhập học đã nhận được, bà Dương không ngần ngại chuyển khoản toàn bộ số tiền như yêu cầu.

Sự thật được phơi bày sau hai tháng nhập học

Tuy nhiên, sau hai tháng kể từ khi con gái chính thức “nhập học”, gia đình bắt đầu cảm thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Nghi ngờ, bà Dương chủ động liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của Đại học New York - Thượng Hải. Kết quả khiến cả gia đình choáng váng: “Trường chưa từng có sinh viên nào có tên như vậy. Hồ sơ không tồn tại, và nữ sinh chưa bao giờ trúng tuyển.”

Lúc này, bà Dương mới nhận ra gia đình đã bị lừa và lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an để điều tra.

Đại học Newyork - Thượng Hải mà cô Dương nghĩ con mình đã đỗ (ảnh minh họa)

Qua quá trình điều tra, cảnh sát Thượng Hải xác định đây là một tổ chức lừa đảo chuyên nhắm vào các phụ huynh có con không đủ điều kiện xét tuyển vào các trường đại học quốc tế danh tiếng. Những kẻ này nắm rõ quy trình xét tuyển nghiêm ngặt của NYU Shanghai, từ đó tìm cách tiếp cận các gia đình có học sinh điểm thấp, hồ sơ yếu và hứa hẹn “chạy suất” vào trường.

Chiêu thức của nhóm lừa đảo là sau khi nhận “phí dịch vụ”, chúng sẽ thông báo rằng học sinh không vượt qua vòng xét tuyển cuối cùng, từ đó giữ lại tiền và phủi bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp của con gái bà Dương, nữ sinh lại bất ngờ đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia – điều nằm ngoài dự đoán của nhóm lừa đảo.

Để tiếp tục duy trì kịch bản giả mạo, nhóm này đã làm giả giấy báo trúng tuyển cùng hàng loạt tài liệu liên quan. Thậm chí, chúng còn dựng lên một “địa điểm học tập” tạm thời tại một khách sạn đối diện khuôn viên trường NYU Shanghai, viện lý do trường đang sửa chữa để hợp thức hóa việc sinh viên học trực tuyến thay vì đến lớp.

Sau khi phá án, cảnh sát đã thu giữ được một phần số tiền mà tổ chức chưa kịp tẩu tán và khuyến cáo phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, tránh tin vào những lời hứa mơ hồ của các công ty trung gian.

Về phía Đại học New York - Thượng Hải, trường cũng đã đưa ra thông cáo chính thức khẳng định: trường chỉ tuyển sinh trực tiếp, không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào. Nhà trường đồng thời kêu gọi các phụ huynh và học sinh chỉ tham khảo thông tin từ nguồn chính thống và luôn xác minh kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ hoặc đóng học phí.