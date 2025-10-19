Ngày 17/10, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video một nữ sinh trung học ở Thượng Hải liên tiếp hắt hai chai đồ uống vào mặt bạn nam cùng lớp, đồng thời buông lời mỉa mai cậu về thành tích học tập. Sự việc gây xôn xao dư luận.

Trong video, cô gái không chỉ hắt nước ngọt vào mặt bạn nam mà còn kiêu ngạo nói: "Cậu có biết bố tôi làm gì không?".

Theo mô tả, cô gái có vẻ ngoài hiền lành, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục chỉnh tề. Giờ ra chơi, hai người cãi nhau, bạn bè xung quanh dường như đã quen nên không ai can thiệp. Ban đầu cậu nam sinh im lặng, nhưng cô gái càng lúc càng lớn tiếng rồi bất ngờ hắt chai nước ngọt vào người cậu. Cậu chỉ biết nắm chặt tay, cố kiềm chế.

Tưởng thế là xong, ai ngờ cô gái lại tiếp tục sỉ nhục: "Cậu thi vào cấp hai thấp hơn tôi 30 điểm, sau này thi đại học chắc phải thêm con số 0 phía sau. Dạng trung cấp, cao đẳng như cậu có tư cách nói chuyện với tôi sao?".

Nói xong, cô lại cầm thêm chai nước nữa hắt tiếp và hét: "Cậu biết bố tôi làm gì không?".

Câu nói này khiến cậu nam sinh không thể chịu nổi, đứng bật dậy phản kháng, hai bên xô đẩy nhau. Lúc đó các bạn mới chạy lại can ngăn, thậm chí có cậu bạn trong lúc gấp gáp đã "khóa cổ" nữ sinh để tách ra.

Video lan truyền khiến dư luận phẫn nộ. Dù nam sinh có ra tay sau, hầu hết cư dân mạng vẫn cho rằng lỗi lớn nằm ở cô gái đã hai lần hắt đồ uống và sỉ nhục bạn học.

Nhiều người bình luận: "Kiểu con gái này không phải từ gia đình bình thường mà ra!"; "Ở nhà được nuông chiều quá, ra ngoài chẳng ai chiều đâu, đáng bị dạy cho bài học!".

Một số người khác thì chỉ ra: "Những gia đình thật sự có địa vị lại càng nghiêm khắc trong giáo dưỡng con cái. Chỉ những nhà 'nửa vời' mới sinh ra kiểu kiêu ngạo rỗng tuếch thế này".

Trước làn sóng dư luận, nhà trường xác nhận đã vào cuộc điều tra. Đại diện cho biết hai học sinh và phụ huynh đã được mời làm việc, kết quả sẽ được công bố.

Sau khi xác minh, nhà trường cho biết: cô gái xuất thân trong một gia đình bình thường, cha mẹ không có chức vụ đặc biệt. Câu nói "bố tôi làm gì" chỉ là bột phát, thể hiện sự thiếu suy nghĩ và non nớt.

Phản hồi này khiến cư dân mạng không mấy tin tưởng, song cũng cho rằng kết cục như vậy không ngoài dự đoán. Cuối cùng, ngày 17/10, Sở Giáo dục địa phương thông báo: nữ sinh đã bị xử lý kỷ luật, nam sinh bị phê bình; hai bên đã gặp mặt hòa giải, sự việc tạm khép lại.

Dẫu vậy, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về cách dạy con trong các gia đình hiện nay: tuổi dậy thì vốn ương ngạnh, nhưng không thể để sự nuông chiều biến thành kiêu ngạo và thiếu tôn trọng người khác.

Một đứa trẻ có thể buông lời khinh miệt "Cậu có biết bố tôi làm gì không?" chứng tỏ em đã được lớn lên trong môi trường coi thường người khác, hoặc được nuông chiều đến mức mất đi sự tôn trọng cơ bản.

Cha mẹ nào cũng muốn con tự tin, nhưng ranh giới giữa tự tin và kiêu ngạo rất mong manh. Khi con được khen quá nhiều, được bảo vệ quá mức, con dễ hình thành ảo tưởng rằng mình "cao hơn" người khác. Đến trường, sự khác biệt nhỏ trong điểm số hay hoàn cảnh gia đình cũng có thể trở thành "vũ khí" để con tấn công bạn bè.

Dạy con biết tôn trọng và đồng cảm quan trọng hơn dạy con giỏi giang. Một đứa trẻ biết kiềm chế, biết xin lỗi và biết nghĩ cho người khác mới thật sự là "giỏi". Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, giúp con hiểu rằng mọi người đều đáng được đối xử tử tế, dù điểm cao hay thấp, dù xuất thân thế nào.

Sau cùng, giáo dục gia đình không nằm ở việc con đạt thành tích gì, mà ở cách con đối diện với xung đột, cách con cư xử khi tức giận. Một câu nói vô tâm có thể làm tổn thương sâu sắc người khác và chính cha mẹ là người cần dạy con hiểu điều đó từ sớm.