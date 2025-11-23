Nữ sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển, 20 năm phát hiện đã có bằng tốt nghiệp lại tuyên bố: “Tôi không cần”

Trong kỳ thi đại học năm 1996, nữ sinh Vương Lệ nộp nguyện vọng vào trường Nông nghiệp Liêu Thành (Sơn Đông, Trung Quốc). Không nhận được giấy báo trúng tuyển nên Vương Lệ nghĩ bản thân đã trượt. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Vương Lệ đành bỏ dở việc học và đi làm, đổi tên thành Vương Lệ Lệ.

20 năm sau, một người bạn chung trường cấp 3 tên Trần Vĩ bất ngờ xuất hiện tại nhà Vương Lệ Lệ. “Cô ấy và anh trai hỏi tôi có thi vào Trường Nông nghiệp năm 1996 không. Tôi nói có nhưng không nhận được giấy báo đỗ. Lúc đó, cô Trần thừa nhận đã mạo danh tôi để đi học, đã có bằng tốt nghiệp và dùng chính tên Vương Lệ đến nay”, Vương Lệ Lệ kể lại.

Người bạn này cho biết nơi làm việc của cô đang kiểm tra bằng cấp, cần Vương Lệ Lệ hợp tác cung cấp giấy khai sinh và một số thông tin cá nhân khác. Cô Trần thậm chí còn gặp ông bà Vương để yêu cầu họ nhận cô làm con nuôi và ký giấy chứng nhận. Vương Lệ giả đang làm cán bộ tại văn phòng cấp quận, nên cô không muốn mất công việc này.

Vương Lệ Lệ, người bị đánh cắp danh tính suốt 2 thập kỷ

Khi gia đình họ Vương phản đối điều này, Trần Vĩ đề nghị giải quyết bằng tiền. Thế nhưng quyết định của Vương Lệ Lệ và người thân vẫn không thay đổi. “Tôi không cần tiền của cô. Tôi thà nghèo suốt đời còn hơn nhận tiền từ kẻ lừa đảo”, Vương Lệ Lệ nói.

Người phụ nữ này đến trường Nông nghiệp Liêu Thành để xác minh. Kết quả cho thấy cô đã trúng tuyển nhưng hồ sơ đã bị chuyển sang chuyên ngành khoa học máy tính thay vì nguyện vọng chăn nuôi và thú y ban đầu. Lãnh đạo ngôi trường này ngay lập tức tổ chức cuộc họp khẩn và khẳng định không khoan nhượng với bằng cấp giả.

Năm 2019, Vương Lệ Lệ nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng tại địa phương. Cô nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ phía người bạn học cũ nhưng người phụ nữ vẫn quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc này. Vương Lệ Lệ tuyên bố việc bị mạo danh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời và sự nghiệp của cô. Do đó, người phụ nữ mong muốn Vương Lệ giả và những người đã đánh cắp giấy báo trúng tuyển năm đó của cô phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Kết quả điều tra từ cơ quan chức năng địa phương xác nhận Trần Vĩ là người mạo danh Vương Lệ Lệ, học ngành khoa học máy tính tại Trường Nông nghiệp Liêu Thành và tốt nghiệp năm 1999. Bố của Trần Vĩ là đã nhờ sự giúp đỡ từ các cựu lãnh đạo trong trường này để con gái mình thế chỗ Vương Lệ Lệ, đồng thời không kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ nhập học của nữ sinh này. Họ còn làm giả cả hộ khẩu nhưng sau đó vẫn phải cung cấp thêm một số giấy tờ cho nơi làm việc của Trần Vĩ, dẫn đến sự việc bị bại lộ.

Một năm sau, Trần Vĩ bị cách chức và huỷ bằng tốt nghiệp, bố cô và những người tham gia vụ việc cũng bị xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc. Tuy nhiên không có thông tin liên quan đến việc bồi thường cho Vương Lệ Lệ.

Những vụ việc liên quan đến mạo danh trong kỳ thi đại học Trung Quốc luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Người dẫn chương trình đài CCTV tên Khang Huy từng có tiết lộ gây chú ý về việc bị đánh cắp giấy báo trúng tuyển. Cụ thể, khi học trung học Khang Huy có thành tích học tập xuất sắc, mọi người đều tin rằng anh có thể đỗ ngôi trường mơ ước là Đại học Truyền thông Trung Quốc.

Thế nhưng anh lại chỉ nhận được thư mời nhập học từ một trường kinh doanh ở Thiên Tân. Cha nam MC này đã tìm hiểu sự việc, phát hiện một cán bộ trong trường Đại học Truyền thông Trung Quốc đã lợi dụng chức vụ để đưa con gái mình thay thế suất trúng tuyển của Khang Huy. May mắn là Khang Huy vẫn kịp lấy lại giấy báo đỗ và nhập học thành công. Sau này, nam MC đã đưa trải nghiệm “khó quên” ấy vào cuốn sách của mình.