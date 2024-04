Nữ sinh bị chôn ở vườn chuối đã sinh con, cháu bé đang ở với bà ngoại của nghi phạm

Vụ nữ sinh Hải Phòng bị chôn xác ở vườn chuối khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Nạn nhân là N.T.D (SN 2009, ở xã An Hồng), nữ sinh học lớp 9. Nghi phạm sát hại thiếu nữ trẻ này là Lê Phong Toàn (SN 2009, ở xã An Hồng, huyện An Dương).

Sáng ngày 20/4, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng xác nhận, giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai có con chung với nhau. Nữ sinh D. mang thai và đã sinh con được mấy tháng. Cháu bé hiện đang ở với bà ngoại của nghi phạm Lê Phong Toàn.

Hiện trường vụ án mạng đang gây rúng động Hải Phòng

Theo một số người dân địa phương, bố mẹ Toàn từng đi tù. Cả hai không đăng ký kết hôn và người đàn ông cũng không nhận Toàn là con nên từ trước đến nay, Toàn sống với bà ngoại.

Gia đình của nữ sinh D. cho tờ VTC News biết đã mất liên lạc với con từ ngày 12/4 (thứ 7 tuần trước.) Trước đó vào khoảng 14h cùng ngày, Toàn đến nhà đón D. lên nhà bà ngoại của Toàn (Toàn sống cùng bà ngoại ở thôn Lê Xá, xã An Hồng) chơi.

Thấy con gái đi chơi lâu không về, bố mẹ nạn nhân đã đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương nhưng vẫn không có tung tích. Gia đình D. cũng đã nhiều lần gọi hỏi Toàn nhưng Toàn đều nói không rõ D. đang ở đâu.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, trưa 19/4, bố của D. đến tận trường học của nghi phạm tra hỏi thì lúc này Toàn mới khai đã sát hại nạn nhân.