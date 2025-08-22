Mới đây, vụ việc một nữ sinh viên 19 tuổi ở Subang Jaya, Malaysia bị sát hại một cách dã man đã khiến dư luận nước này rúng động. Đáng nói hơn, trước khi qua đời, nạn nhân đã bị quấy rối tình dục và thông tin này càng khiến đám đông phẫn nộ hơn.

Thông tin được đăng tải trên các tờ báo lớn như Mothership và World Of Buzz cho biết, sự việc đau lòng xảy ra tại nhà riêng của cô gái vào hôm thứ Năm, 14/8 vừa qua tại Subang Jaya, bang Selangor của Malaysia. Người tìm thấy nạn nhân chính là cha đẻ của cô.

Nữ sinh viên được tìm thấy trong tình trạng treo cổ trên quạt trần. (Ảnh minh họa)

Được biết, lần cuối cùng nữ sinh viên liên lạc với gia đình là vào chiều ngày 13 tháng 8. Đến ngày 14/8, người đàn ông nhìn thấy xe của con gái mình trong sân nhưng không thấy cô gái đâu. Sau đó, ông tìm thấy cô trong phòng khách trên tầng cao nhất của ngôi nhà trong tình trạng treo cổ trên quạt trần.

Chân dung nữ sinh viên xấu số.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra sâu hơn của cảnh sát địa phương cho thấy cô gái đã bị siết cổ đến chết rồi mới bị treo lên chiếc quạt trần. Kết quả điều tra ban đầu tại hiện trường cho thấy không có thiệt hại về tài sản, do đó loại trừ khả năng đây là vụ cướp.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có các vết thương trên cơ thể và nguyên nhân tử vong là do "chảy máu quanh xương móng", tuyên bố cho biết. Vì các vết thương ở cơ và xương của người phụ nữ được xác nhận là do "siết cổ bằng tay". Ngoài ra, trên cơ thể nạn nhân còn có một số dấu vết nghi nạn nhân bị quấy rối tình dục, song cảnh sát còn chờ việc khám nghiệm thêm để đưa ra kết luận chính thức.

Cảnh sát trưởng Subang Jaya cho biết người phụ nữ sống cùng chị gái và em họ tại ngôi nhà này, nhưng ở một mình vào thời điểm tử vong.

Trợ lý Cảnh sát trưởng thành phố Subang Jaya, ông Wan Azlan Mamat.

Theo tờ Sin Chew Daily, trước khi qua đời, cô gái trẻ đã tâm sự với cha mình rằng cô bị một nhân viên bảo vệ trong khuôn viên trường quấy rối tình dục. Người cha đã khuyên con gái nên gọi cảnh sát, nhưng cô gái đã không làm vậy vì sợ bị trả thù.

Cô được cho là cũng đã nói với một giảng viên khoa khoa học máy tính về vụ quấy rối và nói với cha mình rằng cô cảm thấy không thoải mái trong khuôn viên trường.

Với những tình tiết được đưa ra, một số netizen nghi ngờ chính kẻ quấy rối cô gái có thể là nghi phạm. Họ cho rằng nếu cô gái mạnh mẽ và dám đứng ra tố cáo hắn thì có thể bi kịch đã không xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, yêu cầu người dân không nên có những đồn đoán vô căn cứ và cũng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

"Nghi phạm có thể là người quen của nạn nhân, vì không có báo cáo về mất mát tài sản tại hiện trường vụ án. Chúng tôi vẫn đang điều tra động cơ gây án", Trợ lý Cảnh sát trưởng thành phố Subang Jaya, ông Wan Azlan Mamat cho biết, theo Sin Chew và Harian Metro.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)