Nữ sinh bị bắn tên trúng mặt trong hội thi thể thao của trường

Theo Beijing News WeVideo và Cover News, một video được chia sẻ trực tuyến ngày 14/11 cho thấy tại phần biểu diễn bắn cung trong lễ khai mạc đại hội thể thao của một trường trung học ở quận Tam Thủy, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cung thủ vô tình bắn trúng mặt một nữ sinh. Video lan truyền trên mạng cho thấy nữ sinh bị thương đang ôm chặt một mũi tên găm vào mặt, được một người phụ nữ có vẻ là giáo viên đỡ lấy.

Các nhân chứng cho biết cung thủ phụ trách tiết mục này có tỷ lệ bắn trúng mục tiêu cực kỳ thấp, chỉ bắn trúng đích hai lần trong 20 lần bắn, nhưng vẫn được phép biểu diễn, điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quản lý an toàn.

Một vụ tai nạn đã xảy ra tại một cuộc thi thể thao cấp trung học ở Quảng Đông, Trung Quốc, nơi một nữ sinh bị bắn tên vào mặt, gây ra những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. (Ảnh: Sohu)

Nữ sinh bị thương ngay lập tức được nhà trường đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân quận Tam Thủy, thành phố Phật Sơn. Bệnh viện xác nhận, bệnh nhân sau đó được chuyển đến khoa răng hàm mặt để điều trị thêm, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về vết thương hoặc tình trạng nhập viện của cô.

Một nhân chứng cho biết vết thương của nữ sinh dường như không quá nghiêm trọng, "nhưng mũi tên đã găm vào da thịt cô bé". Bệnh viện cũng thừa nhận rằng may mắn là nữ sinh đã không tự mình rút mũi tên ra, tránh được những thương tích khác.

Trường học nơi xảy ra sự cố đã phản hồi về chấn thương của nữ sinh, cho biết cô bé được chăm sóc y tế kịp thời và đang trong tình trạng ổn định, hồi phục tốt. Khi được hỏi về nguyên nhân vụ tai nạn, đại diện nhà trường chỉ nói giảm nói tránh rằng "vụ việc đã được xử lý đúng cách" (giọng điệu thoáng chút mỉm cười); rằng cả hai bên liên quan đều là trẻ vị thành niên và trường đang liên lạc với gia đình để giải quyết vấn đề.

Vụ tai nạn này gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi một nhân chứng tiết lộ rằng tỷ lệ thành công của cung thủ cực kỳ thấp, chỉ bắn trúng mục tiêu cố định 2/20 lần bắn. Hơn nữa, do gió nên mục tiêu di chuyển, và các mũi tên cứ trôi về phía đám đông, nhưng cung thủ vẫn tiếp tục hành động. Điều này dẫn đến những nghi vấn về việc nhà trường thiếu các biện pháp quản lý và an toàn nghiêm ngặt, gây tai nạn.

Một số cư dân mạng bày tỏ sự bất bình với thái độ của đại diện nhà trường: "Chẳng phải học trò của các anh bị thương sao, vậy mà các anh còn cười được sao?" và cho rằng phản ứng của nhà trường thiếu sự đồng cảm.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng ngay cả những chấn thương nhỏ trên khuôn mặt cũng có thể để lại sẹo, ảnh hưởng lâu dài đến ngoại hình và sức khỏe tinh thần của các em. Đặc biệt, các nữ sinh thường rất lo lắng về ngoại hình của mình và một khi sẹo đã hình thành, việc điều trị và căng thẳng tâm lý sau đó có thể phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.

(Nguồn Sohu)