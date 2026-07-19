Nữ sinh 2008 đi bán vàng, nhân viên cửa hàng âm thầm báo công an

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên cửa hàng đã chủ động báo Công an phường Hà Đông.

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông vừa kịp thời ngăn chặn nữ sinh chuyển gần 700 triệu đồng cho đối tượng giả danh cán bộ Công an nhờ sự cảnh giác của nhân viên cửa hàng vàng.

Cụ thể, vào chiều 16/7/2026, Công an phường Hà Đông nhận được tin báo của một cửa hàng vàng trên đường Quang Trung về trường hợp nữ sinh V.L.B.V (sinh năm 2008, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) có biểu hiện lo lắng, hoảng loạn khi mang số lượng lớn tiền, vàng đến bán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Đông đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh, trấn an nữ sinh và kịp thời ngăn chặn giao dịch.

Qua trao đổi, V. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo nữ sinh liên quan đến một vụ án ma túy. Các đối tượng nắm được nhiều thông tin cá nhân, liên tục đe dọa bắt giữ người thân và yêu cầu V. giữ bí mật, phá két sắt của gia đình, mang toàn bộ tài sản đi bán để chuyển vào “tài khoản phục vụ điều tra”.

Công an trấn an nạn nhân và bàn giao toàn bộ số tài sản cho gia đình - Ảnh: Công an Hà Nội

Do hoảng sợ, V. đã làm theo, mang 24 chỉ vàng, 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền cùng 89,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đến cửa hàng vàng để bán. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên cửa hàng đã chủ động báo Công an phường Hà Đông.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Công an phường đã liên hệ với gia đình, bàn giao nguyên vẹn toàn bộ tài sản và đưa nữ sinh trở về nhà an toàn.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Cơ quan Công an không làm việc, yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại; không yêu cầu người dân bán tài sản hoặc chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” để phục vụ điều tra.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu trên, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.