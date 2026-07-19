Thanh niên đăng ẩn danh clip bốc đầu và "ước bị công an bắt" lên Facebook

Mặc dù sử dụng tài khoản ẩn danh nhằm che giấu danh tính, song Công an phường Cam Đường đã nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính người đăng.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 19/7/2026, cho biết, Công an phường Cam Đường đã triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thanh niên có hành vi sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh đăng tải clip vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông kèm nội dung thách thức lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an phường Cam Đường phát hiện một tài khoản Facebook sử dụng tính năng đăng bài ẩn danh trên fanpage “Lào Cai Hóng Biến - Bóc Phốt 24/7” đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên điều khiển xe máy điện bốc đầu trên đường Trần Hưng Đạo, kèm dòng trạng thái: “Ước bị Công an phường Cam Đường bắt ạ, ít biết sợ”.

Công an phường triệu tập L.V.T cùng người giám hộ đến trụ sở Cơ quan điều tra làm việc - Ảnh: Công an Lào Cai

Mặc dù sử dụng tài khoản ẩn danh nhằm che giấu danh tính, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cam Đường đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người đăng tải là L.V.T (SN 2009, trú thôn Chiềng 2, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) và triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, L.V.T thừa nhận là người trực tiếp quay, đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội nhằm câu view, câu tương tác và thể hiện sự thách thức lực lượng Công an. Đối tượng còn khai nhận đã xúi giục hai thanh thiếu niên tiếp tục thực hiện hành vi bốc đầu xe máy điện để ghi hình đăng tải lên mạng xã hội. Sau khoảng 30 phút, T đã chủ động xóa bài viết.

Bài đăng ẩn danh của đối tượng - Ảnh: Công an Lào Cai

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Cam Đường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.T số tiền 6.250.000 đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung bị cấm trên mạng theo điểm h khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không lợi dụng tính năng đăng bài ẩn danh trên mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ hoặc cổ súy các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều có thể bị phát hiện bằng các biện pháp nghiệp vụ và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.