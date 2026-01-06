Nữ sinh 19 tuổi không thể tập trung thi vì hương nước hoa từ người mẹ, lý giải sự bất thường

Tôi là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Hà Nội. Từ ngày đỗ đại học, tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Gia đình tôi không khá giả, bố làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, còn mẹ bán hàng online tại nhà. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt tôi, bố mẹ là một cặp vợ chồng bình thường nhưng rất yêu thương nhau. Vì vậy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.

Khoảng hai tháng gần đây, tôi bắt đầu nhận thấy mẹ thay đổi khá nhiều. Mẹ chăm chút ngoại hình hơn hẳn trước đây và còn dùng nước hoa. Những bộ quần áo rộng rãi ngày thường được thay bằng váy áo trẻ trung hơn. Mẹ cũng thường xuyên ra ngoài vào buổi tối với lý do gặp khách hàng hoặc đi lấy hàng. Ban đầu tôi không để tâm vì nghĩ công việc của mẹ phát triển nên cần giao tiếp nhiều hơn.

Mọi chuyện chỉ thực sự khiến tôi nghi ngờ khi một tối tôi mượn điện thoại mẹ để gọi cho em họ. Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa với nội dung rất tình cảm. Tôi giật mình vì cách xưng hô hoàn toàn không giống đối tác làm ăn. Dù cố tự trấn an mình rằng có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng từ hôm ấy, hình ảnh tin nhắn đó cứ xuất hiện trong đầu tôi.

Những ngày sau, tôi vô tình chứng kiến thêm nhiều điều khó hiểu. Có lần gần 11 giờ đêm, mẹ vẫn đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại rất nhỏ. Thấy tôi đi ra, mẹ lập tức tắt máy rồi nói đang trao đổi công việc. Một lần khác, tôi nhìn thấy mẹ cười rất vui khi nhắn tin với ai đó, nụ cười mà đã rất lâu rồi tôi không thấy mẹ dành cho bố. Điều khiến tôi đau lòng nhất là bố hoàn toàn không biết gì. Ông vẫn đều đặn đi làm, về nhà phụ giúp việc nhà và luôn hỏi han vợ con như thường lệ.

Tâm trạng tôi bắt đầu xuống dốc từ đó. Tôi không dám kể với ai vì sợ gia đình tan vỡ. Nhiều đêm nằm trong phòng, tôi nghe tiếng bố mẹ trò chuyện bình thường mà cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng. Tôi từng nghĩ đến việc nói thẳng với mẹ, nhưng rồi lại sợ nếu mọi chuyện đúng như mình nghi ngờ thì gia đình sẽ không còn như trước nữa. Còn nếu tôi hiểu lầm, có thể sẽ làm tổn thương mẹ.

Điều tệ nhất là kỳ thi hết môn đầu tiên ở đại học đang đến rất gần. Đây là kỳ thi rất quan trọng với tôi, nhưng mỗi lần mở giáo trình ra, đầu óc lại nghĩ đến những chuyện đang diễn ra trong gia đình. Có hôm ngồi trong thư viện cả buổi nhưng không đọc nổi vài trang sách. Bạn bè cùng lớp tất bật ôn thi, còn tôi chỉ cảm thấy hoang mang và mệt mỏi. Tôi sợ kết quả học tập sa sút, nhưng cũng không thể ép bản thân ngừng suy nghĩ.

Tôi không biết những nghi ngờ của mình có chính xác hay không. Tôi chỉ biết rằng những biểu hiện bất thường của mẹ đang khiến tôi mất phương hướng. Điều tôi mong nhất lúc này không phải điểm số cao hay thành tích nổi bật, mà là gia đình vẫn bình yên như những gì tôi từng tin tưởng suốt nhiều năm qua. Nhưng càng gần ngày thi, nỗi bất an trong lòng tôi lại càng lớn, đến mức nhiều lúc tôi không biết mình nên tiếp tục im lặng hay tìm cách đối diện với sự thật.

(Tâm sự của độc giả)