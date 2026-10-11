Nữ sinh 18 tuổi Phạm Xuân Uyên: Từ tình yêu áo dài đến danh hiệu Đại sứ Dạ hội

Tại cuộc thi Nét đẹp Thanh lịch Hải Phòng, Phạm Xuân Uyên đã được trao giải Đại sứ Dạ hội.

Tối 10/10, tại đêm chung kết cuộc thi Nét đẹp Thanh lịch Hải Phòng, Phạm Xuân Uyên được trao danh hiệu Đại sứ Dạ hội. Thành tích này đánh dấu một dấu mốc đáng nhớ đối với nữ sinh sinh năm 2008, hiện theo học Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Sư phạm Hải Dương.

Hình ảnh Phạm Xuân Uyên tại cuộc thi.

Tại cuộc thi, Phạm Xuân Uyên gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nét đẹp trong trẻo cùng phong thái tự tin, thanh lịch. Bên cạnh việc học tập, cô dành tình yêu đặc biệt cho áo dài truyền thống Việt Nam, trang phục gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc.

Với Xuân Uyên, áo dài không đơn thuần là một loại trang phục mà còn thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người phụ nữ Việt Nam. Mỗi lần khoác lên mình tà áo dài, cô cảm nhận niềm tự hào về truyền thống dân tộc và mong muốn góp phần đưa trang phục này đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Nữ sinh 18 tuổi có niềm đam mê mãnh liệt với áo dài.

Hiện tại, Phạm Xuân Uyên là gương mặt đại diện của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam – Thành phố Hải Phòng. Cô mong muốn tham gia các hoạt động quảng bá áo dài, đồng hành trong những chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ thêm yêu, trân trọng trang phục truyền thống.

Tại cuộc thi Nét đẹp Thanh lịch Hải Phòng, tình yêu áo dài cũng được Xuân Uyên thể hiện qua phần trình diễn trang phục truyền thống. Cô lựa chọn thiết kế áo dài của nhà thiết kế Cao Thu Vân với tông trắng chủ đạo, điểm họa tiết hoa sen xanh trải dọc thân áo. Phần tà dài thướt tha kết hợp những mảng xanh tạo điểm nhấn, trong khi chiếc mấn xanh bản lớn được trang trí cầu kỳ, đồng điệu với tổng thể trang phục.

Hình ảnh Phạm Xuân Uyên diện áo dài của NTK Cao Thu Vân tại cuộc thi.

Khi xuất hiện trên bậc thềm sân khấu cuộc thi, Xuân Uyên nổi bật vừa giữ nét truyền thống, vừa mang đến năng lượng của sự tươi trẻ của thế hệ mới.

Ở tuổi 18, Xuân Uyên mong muốn lan tỏa tình yêu áo dài từ những điều gần gũi trong cuộc sống, bắt đầu bằng việc hiểu về giá trị văn hóa của trang phục và mặc áo dài với niềm tự hào. Với cô, gìn giữ nét đẹp truyền thống không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà có thể được vun đắp qua sự trân trọng và ý thức tiếp nối của mỗi người trẻ.