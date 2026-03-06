Nữ sinh 17 tuổi Nguyễn Thụy Hải Anh ra album "Chạm vào giấc mơ" sau giải thưởng lớn

Chỉ ít tháng sau khi giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Thụy Hải Anh chính thức ra mắt album đầu tay Chạm vào giấc mơ cùng MV Phố cổ.

Album Chạm vào giấc mơ gồm 9 ca khúc: Việt Nam tôi (Jack & KICM), Trôi trong gương (Giáng Son), Chơi vơi (Phương Uyên – Thiều Bảo Trang), Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), Thu cạn (Giáng Son), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), Đường xa ướt mưa (Đức Huy), Hope (Lê Vụ Viết Thịnh) và Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng). Phần phối khí do Lương Việt Tú và Phạm Tuấn Anh đảm nhận.

Phần lớn ca khúc trong album là những bài Hải Anh từng thể hiện tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025. Việc lựa chọn bài hát được đặt trên tiêu chí phù hợp với màu giọng và khả năng hiện tại của nữ ca sĩ trẻ, thay vì chạy theo xu hướng thị trường.

Vẻ ngoài tràn đầy sức sống tuổi 17 của Nguyễn Thụy Hải Anh.

Từ những giai điệu giàu cảm xúc như Thu cạn, Trôi trong gương đến sự trẻ trung của Bóng mây qua thềm hay tinh thần tự hào trong Việt Nam tôi, Hải Anh thể hiện bằng nguồn năng lượng tươi mới của tuổi trẻ, đồng thời cố gắng giữ chiều sâu cảm xúc trong từng ca khúc.

Chia sẻ về quá trình thu âm, Hải Anh cho biết cô không tránh khỏi áp lực khi phải hoàn thành album trong thời gian khá ngắn. "Em có lúc căng thẳng, thậm chí nản lòng. Nhưng khi được cô giáo hướng dẫn cách đào sâu ca từ và nội tâm nhân vật, em dần vượt qua", cô nói.

Song song với album, Hải Anh cũng giới thiệu MV Phố cổ – ca khúc từng góp phần quan trọng vào chiến thắng của cô tại Tiếng hát Hà Nội 2025. MV tái hiện hình ảnh Hà Nội vừa cổ kính vừa nhộn nhịp, với những lát cắt đời sống quen thuộc của 36 phố phường.

Hải Anh cho biết dù là người con của Quảng Ninh, Hà Nội lại là nơi nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của cô. "Cảm xúc khi hát ca khúc này trong MV vẫn vẹn nguyên như đêm chung kết, đó là sự tự hào và xúc động", nữ ca sĩ trẻ chia sẻ.

Hành trình của nữ sinh 17 tuổi

Sinh năm 2009 tại Quảng Ninh, Nguyễn Thụy Hải Anh sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát dù gia đình không ai theo nghệ thuật. Năm 15 tuổi, cô lên Hà Nội theo học trung cấp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Thụy Hải Anh và cô giáo Khánh Ly.

Tại đây, Hải Anh gặp ca sĩ – tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, giảng viên được biết đến với phong cách đào tạo nghiêm khắc nhưng tận tâm. Nhận thấy học trò có tố chất phù hợp với dòng nhạc nhẹ, Khánh Ly đã định hướng Hải Anh theo con đường này.

Nữ giảng viên chia sẻ: "Ngay từ những buổi đầu, tôi đã đánh giá đây là một giọng hát có thể đi xa. Hải Anh sở hữu âm vực rộng, giọng hát dày, giàu năng lượng và có độ khàn tự nhiên rất hợp với Pop Ballad".

Năm 2025, Hải Anh tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội khi mới 16 tuổi. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, cô phải cạnh tranh với nhiều thí sinh có kinh nghiệm sân khấu hơn. Tuy nhiên, sự tự tin cùng năng lượng trẻ trung đã giúp cô tạo được dấu ấn qua từng vòng thi.

Cận nhan sắc xinh đẹp của Nguyễn Thụy Hải Anh.

Theo Khánh Ly, mỗi tiết mục của Hải Anh đều được đầu tư dàn dựng kỹ lưỡng về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. "Qua mỗi vòng thi, em chững chạc hơn và tự tin hơn. Đó là cả một quá trình tập luyện ngày đêm", nữ giảng viên cho biết.

Kết quả cuối cùng, Hải Anh giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ – cột mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của nữ ca sĩ trẻ.

Đằng sau những bước đi đầu tiên của Hải Anh là sự đồng hành sát sao của ca sĩ Khánh Ly. Dù hỗ trợ học trò trong nhiều dự án âm nhạc, nữ giảng viên cho biết vẫn đặt việc học của Hải Anh lên hàng đầu.

"Tôi mong em phát triển trong sự nghiệp ca hát, nhưng việc học vẫn phải được ưu tiên. Một ca sĩ nhạc nhẹ cần tri thức và nền tảng vững chắc để phát triển bền vững", cô nhấn mạnh.

Phố Cổ - Hải Anh - Nhạc Pop Hiện Đại Nhẹ Nhàng Nhưng Gây Nghiện - Official Music Video



