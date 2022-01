Vào ngày 4/1/2022, blogger Mao Thập Thất đã đăng tải trên Weibo 1 bài viết với nội dung giúp cảnh sát thu thập manh mối về 1 vụ án giết người 10 năm trước, trong đó thủ phạm thực sự đã bị đưa ra trước vành móng ngựa. Cảnh sát thụ lý vụ án nói với anh rằng thông tin tấm vé xe buýt được cư dân mạng "ghép lại" trên mạng năm đó đã trở thành manh mối quan trọng giúp phá án.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đã có rất nhiều người để lại tin nhắn trên Weibo của Mao Thập Thất, phần lớn là bày tỏ sự cảm kích và cảm thán trước sự giúp sức tích cực từ cộng đồng mạng.

Người chịu trách nhiệm điều tra vụ án nói rằng khi vụ án được thụ lý, anh đang làm việc trong Đội điều tra hình sự của huyện Giang An và được chuyển đi nơi khác công tác sau năm 2012. Vụ án đuối nước năm 2010 đã được Sở Công an huyện Giang An phá vào năm 2020.

Án mạng xảy ra tại 1 hồ chứa nước ở huyện Giang An, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Kêu gọi sự trợ giúp từ cư dân mạng

Theo lời kể của Mao Thập Thất, vào ngày 10/2/2011, nữ sinh 17 tuổi đang mang thai đã bị giết hại rồi ném xác xuống 1 hồ chứa nước ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Xung quanh hiện trường và trên thi thể nạn nhân không tìm thấy giấy tờ tùy thân, chỉ có duy nhất 1 chiếc vé xe buýt ngâm nước lâu ngày và hư hỏng nặng. Để thu thập thêm manh mối, 1 cảnh sát xử lý vụ án đã nghĩ đến Weibo, sau khi thuyết phục được lãnh đạo và qua giới thiệu, anh đã nhờ Mao Thập Thất đăng tải thông tin có thể tiết lộ lên mạng.

Bài viết mà Mao Thập Thất đăng trên Weibo vào ngày 16/2/2011 có nội dung như sau: "Tấm vé xe buýt này được tìm thấy ngay tại hiện trường, hy vọng có thể tìm được chiều đi của nó. Nếu ai đó biết hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ vào QQ cho tôi để giúp đỡ cảnh sát thu hẹp phạm vi điều tra. Xin chân thành cảm ơn!".

Dưới bài đăng có hơn 100 người chia sẻ với dòng chữ: "Mọi người chia sẻ để giúp cảnh sát tìm hung thủ, nạn nhân thật đáng thương!".

Các mảnh của tấm vé xe buýt được Mao Thập Thất đăng tải

1 số cư dân mạng còn đưa ra "kế sách" cho Mao Thập Thất là tìm những người trong hội yêu thích sưu tập vé xe buýt trao đổi, biết đâu sẽ tìm được vài thông tin hữu ích.

1 ngày sau, nhận thấy cộng đồng mạng rất nghiêm túc, Mao Thập Thất bèn công bố thông tin chi tiết hơn về nạn nhân kèm theo hashtag "1 cái xác 2 mạng người, mong cộng đồng mạng chung tay phá án". Theo mô tả, nạn nhân khoảng 17 tuổi, mang thai khoảng 70 ngày, cao 1m55, nặng 50kg, tóc dài chừng 13cm (tóc ngắn), mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần jeans xám. Nạn nhân buộc 1 sợi dây màu đỏ trên cổ tay trái có con cừu bằng ngọc bích, cổ tay trái có 1 vết sẹo.

1 cư dân mạng có ID Orinn rất giỏi trong việc photoshop đã ghép các mảnh của tấm vé lại với nhau, cùng với người có ID Jackie đã cung cấp tấm vé tương đối giống để đối chiếu. Sau khi so sánh 2 bức ảnh, người ta tin rằng tấm vé đó là của tuyến xe buýt ở Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Tấm vé mở ra hướng đi của vụ án

Về sau, dù vụ án vẫn chưa được phá giải nhưng cảnh sát vẫn không ngừng nỗ lực truy vết tội phạm. Bẵng đi 10 năm sau, Mao Thập Thất bất ngờ nhận được tin nhắn của cảnh sát gửi về QQ. Tin nhắn được cảnh sát dân sự gửi cho anh vào tháng 9/2020 có nội dung như sau: "Năm 2011 xảy ra 1 vụ giết người với vật chứng là 1 tấm vé xe buýt, cậu còn nhớ không? Sau 10 năm điều tra, nghi phạm đã bị bắt và vụ án đã được giải quyết. Cảm ơn cậu và những cư dân mạng khác vì năm đó đã nhiệt tình giúp sức!".

Tấm vé được ID Orinn ghép sơ bộ đăng tải lên mạng

Nhận được tin nhắn, Mao Thập Thất vô cùng phấn khích, anh đã nhanh chóng liên lạc với đầu dây bên kia và biết được kẻ sát nhân là bạn trai của mẹ nạn nhân, đồng thời chính tấm vé xe buýt được ghép trên mạng đã mở ra hướng điều tra đúng đắn cho cảnh sát.

Sau khi khoanh vùng phạm vi, bác sĩ pháp y đối chiếu DNA với những trường hợp được gia đình báo mất tích. Cảnh sát cho biết: "Nếu danh tính nạn nhân tỏ tường thì vụ án sẽ bớt đi rất nhiều gánh nặng".

Mao Thập Thất bày tỏ trên Weibo: "Từ năm 2011 đến nay, cuộc sống của biết bao người đã thay đổi và giờ đây ít người còn sử dụng QQ. Song thời gian là công bằng nhất, chỉ cần ta bỏ công thì sẽ gặt được trái ngọt trong tương lai".

Mặc dù 2 cư dân mạng góp công lớn giúp cảnh sát triển khai đúng hướng điều tra đã dừng hoạt động trên QQ từ năm 2014, nhưng may sao Mao Thập Thất vẫn liên lạc với họ trên Weibo. Sau khi biết tin vui, ID Orinn đã bày tỏ sự vui mừng cũng như hãnh diện khi được góp 1 phần công lao nhỏ bé của mình năm xưa vào công tác điều tra phá án.

Tấm vé của ID Jackie cung cấp (trái) tương đối trùng khớp với tấm vé sau khi được ID Orinn photoshop lại gần như hoàn chỉnh (phải)

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giang An, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tiết lộ các tình tiết liên quan của vụ án giết người trong bản cáo trạng ngày 19/3/2021.

Theo cáo trạng, bị cáo Tôn Mỗ Vân (tên các nhân vật đã được thay đổi) cùng con riêng của bạn gái là Tôn Mỗ Mỗ đã đến thành phố Nghi Xuân để tham gia nhóm đa cấp vào nửa cuối năm 2010 và bị lừa sạch tài sản. Nửa đêm ngày 9/2/2011, Tôn Mỗ Vân và Tôn Mỗ Mỗ bắt xe buýt đường dài từ Thượng Hải trở về huyện Giang An, thành phố Nghi Tân, sau đó bắt taxi đến điểm xả lũ của 1 đập chứa nước gần đó. Tuy nhiên sau khi xuống xe, cả 2 đã xảy ra cự cãi kịch liệt, Tôn Mỗ Vân trong lúc bực tức đã dùng tay đấm vào đầu, mặt, bụng của Tôn Mỗ Mỗ, rồi dùng tay siết cổ khiến cô hôn mê.

"Lúc đó cô ta chưa chết, nhưng do tôi quá sợ hãi nên đã nghĩ cách giết người diệt khẩu" - Trích lời khai của Tôn Mỗ Vân trong bản cáo trạng.

Sau khi gây án, hắn ta thu dọn túi xách mà Tôn Mỗ Mỗ mang theo, buộc cô vào 1 bao cát và thả xuống đập của hồ chứa nước rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo kết quả giám định pháp y, Tôn Mỗ Mỗ chết do đuối nước, trước khi tử vong có nhiều thương tích trên cơ thể.

Tôn Mỗ Vân bị Sở Công an huyện Giang An tạm giữ hình sự vào ngày 11/9/2020 vì tình nghi cố ý giết người. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giang An, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc truy tố hắn tội cố ý giết người vào ngày 19/3/2021. Tuy nhiên, thủ phạm trong vụ án không chấp nhận bản án và đang tiến hành các thủ tục tố tụng tư pháp để kháng cáo.

Nguồn: QQ, Weibo