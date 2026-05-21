Nữ siêu mẫu đầu tiên của nước Mỹ tan nát sự nghiệp vì lạm dụng ma tuý, chết trong cô độc ở tuổi 26

Từng được gọi là “siêu mẫu đầu tiên của nước Mỹ”, nhưng cuộc đời của Gia Carangi lại kết thúc ở tuổi 26 trong cô độc, nghiện ngập và bệnh tật. Trước cả thời đại của những “IT girl” hay khái niệm supermodel đình đám thập niên 1990, Gia đã là cái tên khiến cả ngành công nghiệp thời trang phát cuồng với gương mặt góc cạnh, thần thái nổi loạn, bất cần và vẻ đẹp vừa nam tính vừa gợi cảm. Điều này khiến cô trở thành nàng thơ của hàng loạt nhiếp ảnh gia huyền thoại. Nhưng phía sau ánh đèn flash, Gia cũng là một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử thời trang.

“Viên ngọc hoang dã” của làng mốt Mỹ

Gia Carangi sinh năm 1960 tại Philadelphia trong một gia đình gốc Ý. Tuổi thơ của cố siêu mẫu không hề êm đềm: cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, mối quan hệ gia đình lạnh nhạt khiến Gia sớm trở thành một cô gái nổi loạn, cô độc và luôn tìm kiếm sự chú ý từ người khác.

Từ thời thiếu niên, Gia đã có vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn với chuẩn mực người mẫu lúc bấy giờ. Trong khi làng mốt cuối thập niên 1970 vẫn chuộng vẻ đẹp mềm mại, ngọt ngào, Gia xuất hiện với mái tóc đen rối, ánh mắt sắc lạnh và thần thái vô cùng hoang dã. Chính điều đó khiến cô nổi bật ngay từ những buổi casting đầu tiên.

Năm 17 tuổi, Gia chuyển tới New York City để theo đuổi nghề mẫu. Nữ siêu mẫu nhanh chóng được ký hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng Wilhelmina Models dưới trướng “bà trùm mẫu” Wilhelmina Cooper.

Chỉ trong thời gian cực ngắn, cô lọt vào mắt xanh của những tên tuổi lớn trong giới nhiếp ảnh như Francesco Scavullo hay Arthur Elgort. Từ đó, Gia gần như bùng nổ thành hiện tượng.

Gia liên tục xuất hiện trên các số báo lớn của Vogue Mỹ, Pháp và Ý, đồng thời phủ sóng dày đặc ở Cosmopolitan, Harper's Bazaar hay Interview. Nhiều biên tập viên thời trang khi ấy xem Gia là “gương mặt của tương lai” vì cô mang năng lượng hoàn toàn mới: sexy nhưng không kiểu cổ điển, đẹp theo hướng nổi loạn và có chiều sâu điện ảnh.

Gia đã có 27 lần xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh giá.

Với chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và nguồn năng lượng rất “rockstar”, cô được xem là hình mẫu hoàn toàn mới của thời trang Mỹ.

Nhiều người còn gọi Gia là tiền thân của thế hệ supermodel sau này, đặc biệt là Cindy Crawford, người từng được ví như “Baby Gia” vì có nhiều nét tương đồng về ngoại hình. Sau này, chính Cindy Crawford cũng đã từng chia sẻ rằng một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã nói thẳng với cô rằng anh ấy thích Cindy vì cô ấy có vẻ ngoài giống Gia. Cindy Crawford (trái) và Gia Carangi (phải).

Khác với thế hệ supermodel sau này chuyên “cày show”, thời của Gia vẫn ưu tiên ảnh chụp editorial tạp chí và các chiến dịch quảng cáo hơn runway. Vì vậy, cô không phải cái tên đi catwalk với tần suất dày đặc. Tuy nhiên mỗi lần xuất hiện, Gia đều để lại dấu ấn mạnh nhờ thần thái lạnh lùng và bước đi đầy bản năng.

Gia từng làm việc với nhiều nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia lớn của cuối thập niên 1970, đặc biệt là những cái tên định hình thời trang Mỹ thời điểm đó. Cô thường xuất hiện trong các show và editorial gắn với phong cách disco-glam, sexy tailoring và luxury sportswear - tinh thần rất đặc trưng của thời đại Studio 54.

Nữ siêu mẫu cũng từng xuất hiện trong campaign hoặc editorial gắn với nhiều thương hiệu high fashion và beauty nổi tiếng thời đó, từ Armani tới Dior hay các chiến dịch mỹ phẩm lớn tại Mỹ. Dù chưa tồn tại mô hình đại sứ toàn cầu như hiện nay, Gia vẫn được xem là “IT model” mà các thương hiệu săn đón mạnh nhất cuối thập niên 1970.

Có thông tin cho rằng, cố siêu mẫu nhận mức thu nhập lên 100 nghìn USD/năm, mức thù lao vượt hơn hẳn đồng nghiệp thời điểm bấy giờ. Đó cũng chính là lý do vì sao giới chuyên môn ưu ái gọi cô là “nữ siêu mẫu đầu tiên của nước Mỹ.”

Gia chụp hình quảng cáo cho Maybeline

Nhiều chuyên gia thời trang cho rằng nếu không bị nghiện ngập kéo xuống quá nhanh, Gia hoàn toàn có thể trở thành siêu mẫu mang tầm ảnh hưởng ngang thế hệ Linda Evangelista hay Christy Turlington sau này.

Cú trượt dài vì nghiện ngập và cái chết cô độc ở tuổi 26

Thành công đến nhanh nhưng sự nghiệp của Gia cũng chóng tàn, gần như ngay khi vừa chạm đỉnh. Chỉ vài năm sau thời kỳ hoàng kim, Gia từ “gương mặt đắt giá nhất New York” trở thành biểu tượng buồn của thời trang: một cô gái được cả ngành công nghiệp tung hô quá nhanh rồi cũng bị bỏ lại rất nhanh.

Năm 1980, người đại diện thân thiết của Gia qua đời vì ung thư. Đây được xem là cú sốc lớn khiến tinh thần cô suy sụp nghiêm trọng. Trong môi trường thời trang đầy áp lực và tiệc tùng lúc bấy giờ, Gia bắt đầu sử dụng cocaine rồi nhanh chóng nghiện heroin. Sự nghiệp của cô lao dốc gần như chỉ sau vài năm đỉnh cao. Gia thường xuyên biến mất khỏi buổi chụp hình, xuất hiện trong trạng thái mất kiểm soát hoặc không thể làm việc. Nhiều khách hàng lớn bắt đầu quay lưng với cô.

Từng có thông tin từ những người đồng nghiệp của cố siêu mẫu cho biết trong lúc chụp hình cho tạp chí Vogue, Gia nhảy ra khỏi cửa sổ chỉ để trốn đi hút ma túy. Nhân viên tạp chí vô cùng tức giận nhưng vẫn chấp nhận cho Gia cơ hội thứ 2, lần này người ta mới phát hiện ra đôi tay đầy rẫy những vết chích của cô, hậu quả của việc lạm dụng chất kích thích.

Gia trên tạp chí Vogue tháng 11/1980. Thời điểm này cô đã nghiện ma tuý.

Một trong những shoot hình thời trang cuối cùng của Gia (Vogue Hà Lan 12/1983).

Một trong những bộ ảnh nổi tiếng nhất của Gia trên trang bìa tạp chí Cosmopolitan cũng gắn liền với giai đoạn nghiện ngập này. Những vết kim tiêm trên tay cô từng phải được retouch hoặc cố tình dùng váy để che lại trong các buổi chụp editorial thời trang. Có thời điểm, Gia gần như không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc người mẫu. Đây cũng là lần cuối cùng cô được xuất hiện trên trang bìa của 1 tạp chí thời trang.

Trang bìa Cosmopolitan nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng của nữ siêu mẫu.

Đây cũng là một trong những khoảnh khắc "hào nhoáng" cuối cùng của Gia trên set chụp. Bộ hình này được makeup artist Sandy Linter chia sẻ rằng được chụp vào khoảng đầu năm 1984 và chưa từng được phát hành chính thức.

Gia nhiều lần cố cai nghiện, vào trung tâm phục hồi chức năng rồi tái nghiện. Cuộc sống riêng cũng hỗn loạn với các mối quan hệ đổ vỡ, tài chính cạn kiệt và sự cô lập ngày càng lớn. Năm 1986, Gia Carangi nhập viện cấp cứu sau khi bị hành hung và xâm hại tình dục dã man ngoài đường giữa trời mưa lạnh giá. Kết quả xét nghiệm máu xác định Gia bị nhiễm HIV và đã chuyển sang giai đoạn AIDS, cô qua đời chỉ 2 tháng sau đó. Cố siêu mẫu được cho là một trong những phụ nữ nổi tiếng đầu tiên của ngành thời trang Mỹ chết vì căn bệnh này vào thời điểm HIV/AIDS vẫn còn là chủ đề bị kỳ thị dữ dội.

Điều đau lòng là ở những ngày cuối đời, Gia gần như bị cả ngành công nghiệp lãng quên. Từ biểu tượng thời trang xuất hiện trên bìa tạp chí khắp thế giới, cô ra đi trong âm thầm và cô độc. (Gia xuất hiện vào tháng 5/1986 tại New Jersey, 5 tháng trước khi cô qua đời).

Nhiều năm sau, câu chuyện của Gia mới được nhìn nhận như một bi kịch lớn của ngành công nghiệp thời trang: nơi một cô gái trẻ được tung hô quá nhanh, sống giữa ánh hào quang cực độ nhưng không có đủ sự bảo vệ trước áp lực, nghiện ngập và khủng hoảng tinh thần.

Dù sự nghiệp chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi, Gia Carangi vẫn được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử ngành mẫu. Năm 1998, cuộc đời của nữ siêu mẫu được dựng thành phim “Gia” với sự tham gia của Angelina Jolie.

Angelina Jolie vào vai Gia Carangi trong bộ phim Gia năm 1998.

Màn hoá thân thành Gia Carangi đã trở thành một trong những vai diễn có chiều sâu nội tâm và được giới chuyên môn đánh giá cao nhất của Angelina Jolie. Nữ diễn viên cũng đã chiến thắng giải thưởng Quả cầu vàng cho vai diễn này.

