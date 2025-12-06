Một nữ quan chức chính phủ 61 tuổi ở Shahdara, Delhi, Ấn Độ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, mất 12 triệu rupee (khoảng hơn 3,6 tỷ đồng Việt Nam) vào tay những kẻ lừa đảo mạo danh là đại diện của một nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo có trụ sở tại Anh.

Theo báo The Times of India, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ người phụ nữ đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, và trong khoảng thời gian 78 ngày, bà đã bị lừa gạt để đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Vụ lừa đảo được khởi xướng thông qua một hồ sơ mạng xã hội giả mạo mà người phụ nữ tin là thật.

Nữ quan chức này kể lại vụ lừa đảo bắt đầu khi bà kết nối với một người giả danh là "bạn bè" trên mạng xã hội vào tháng 10 năm ngoái. Cá nhân này tự xưng là một người bán hàng thành công trên nền tảng và thuyết phục bà tham gia ứng dụng, vốn được giới thiệu là một sàn giao dịch trực tuyến. Kẻ lừa đảo cam đoan rằng họ đã kiếm được lợi nhuận lớn trong hai năm qua và người phụ nữ cũng có thể làm điều tương tự. Cuộc trò chuyện sau đó được chuyển sang WhatsApp, nơi nạn nhân được hướng dẫn cách đầu tư tiền của mình.

Tin tưởng kẻ lừa đảo, người phụ nữ đã đăng ký trên nền tảng giả mạo và bắt đầu thực hiện các đơn hàng thay mặt ứng dụng bằng chính tiền của mình. Theo thời gian, bà đã xử lý 56 đơn hàng trị giá gần 128.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 10 triệu rupee), và nền tảng hiển thị cho bà một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, khi bà cố gắng rút tiền kiếm được, những kẻ lừa đảo bắt đầu tạo ra các trở ngại.

Chúng thông báo với bà rằng bà đã bỏ lỡ việc hoàn thành một số đơn hàng đúng hạn, điều này được cho là đã làm hỏng điểm tín dụng của bà trên ứng dụng. Để khôi phục điểm tín dụng và cho phép rút tiền, những kẻ lừa đảo đã yêu cầu bà gửi một khoản tiền ký quỹ 3,5 triệu rupee (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Cảm thấy bị mắc kẹt và tuyệt vọng muốn lấy lại tiền của mình, người phụ nữ đã tuân thủ yêu cầu và thực hiện khoản ký quỹ. Tuy nhiên, quá trình rút tiền tiếp tục bị trì hoãn, và bà bị yêu cầu gửi thêm 3,45 triệu rupee để kích hoạt tùy chọn rút tiền. Để đáp ứng những yêu cầu này, người phụ nữ đã phải vay tiền từ quỹ dự phòng của mình, làm cạn kiệt mọi nguồn lực. Mặc dù đã thực hiện các khoản thanh toán, những kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục chặn việc rút tiền của bà bằng nhiều lý do khác nhau.

Bà nói: "Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc gửi số tiền đó. Sau khi tôi gửi tiền, điểm tín dụng của tôi đã được khôi phục, và đội ngũ dịch vụ khách hàng nói với tôi rằng tôi có thể rút tiền trong ví."

Người phụ nữ cuối cùng nhận ra mình đã bị lừa sau khi tham khảo ý kiến của một người anh họ ở Anh, người này đã phát hiện ra rằng nền tảng đó là lừa đảo. Đến lúc đó, người phụ nữ đã mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Hiện bà đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, và vụ việc đang được điều tra.

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, các cá nhân được khuyên nên xác minh tính xác thực của các nền tảng trực tuyến trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào. Điều quan trọng là phải thận trọng với các liên hệ không quen biết trên mạng xã hội, đặc biệt là những người đưa ra lời khuyên tài chính. Cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về bất kỳ nền tảng đầu tư nào, và nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính hoặc những người đáng tin cậy trước khi đưa ra các quyết định tài chính lớn. Ngoài ra, những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường nên được tiếp cận một cách hoài nghi, vì chúng thường là dấu hiệu cảnh báo của các chiêu trò gian lận.

