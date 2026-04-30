Mới đây, dư luận Hàn Quốc không khỏi bàng hoàng trước thông tin một cô gái 27 tuổi bị bắt giữ vì hành vi cướp tài sản và vi phạm luật kiểm soát ma túy. Đối tượng này đã lợi dụng niềm tin của những người đàn ông đang tìm kiếm bạn đời để thực hiện một chuỗi hành vi phạm tội tinh vi, từ việc đánh thuốc ngủ đến dùng dấu vân tay của nạn nhân đang hôn mê để chuyển tiền trái phép. Sự việc là hồi chuông cảnh báo về những cạm bẫy ẩn sau các dịch vụ môi giới hôn nhân và hẹn hò trực tuyến.

"Nữ quái" núp bóng gái độc thân tìm kiếm tình yêu

Theo thông tin từ Sở cảnh sát Gyeonggi Uijeongbu (Hàn Quốc), nghi phạm (tạm gọi là Go, 27 tuổi) đã bị bắt giữ sau khi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thủ đoạn chung của Go là tiếp cận các nạn nhân thông qua công ty môi giới hôn nhân #. Với vẻ ngoài trẻ trung và mục đích tìm kiếm đối tượng kết hôn, Go dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ những người đàn ông nhẹ dạ.

"Bẫy tình" ngọt ngào và ly sữa pha thuốc ngủ

Vụ việc bị phanh phui khi một nạn nhân (ông A, 30 tuổi) tỉnh dậy trong tình trạng lờ đờ tại nhà riêng ở thành phố Uijeongbu vào ngày 23 vừa qua. Theo lời khai, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 22, Go đã chủ động pha sữa cho ông A uống. Tuy nhiên, bên trong ly sữa "ngọt ngào" ấy là một lượng lớn thuốc ngủ liều mạnh.

Ngay sau khi ông A chìm vào giấc ngủ mê mệt, Go đã lộ nguyên hình là một kẻ săn mồi. Cô ta thản nhiên sử dụng điện thoại và tài khoản của nạn nhân để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình, đồng thời sử dụng thẻ tín dụng của ông A để mua sắm hàng hóa xa xỉ. Tổng số tiền chiếm đoạt từ ông A lên tới khoảng 10 triệu won (gần 20 triệu đồng).

Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi

Điều khiến dư luận phẫn nộ và lực lượng cảnh sát chú ý là phương thức thực hiện hành vi của Go rất táo tợn và bài bản. Không chỉ dừng lại ở việc trộm thẻ hay lấy tiền mặt, Go còn nghiên cứu rất kỹ cách thức vận hành các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của nạn nhân.

Go thường xuyên quan sát, ghi nhớ mật khẩu điện thoại hoặc mã PIN ngân hàng khi các nạn nhân sơ hở trong quá trình gặp gỡ. Trong một vụ án xảy ra tại Jungnang-gu, Seoul vào tháng 2 năm nay, khi gặp phải rào cản bảo mật là nhận diện dấu vân tay, Go đã không ngần ngại cầm tay nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê do thuốc ngủ để xác thực giao dịch. Bằng cách này, cô ta đã chuyển thành công 4 triệu won sang tài khoản của mình mà không cần đến mật khẩu.

Hành vi này cho thấy sự lạnh lùng và quyết tâm phạm tội đến cùng của cô gái, bất chấp sức khỏe và tính mạng của nạn nhân khi bị ép uống thuốc quá liều.

Quy mô phạm tội và những con số "biết nói"

Tại cơ quan điều tra, Go thừa nhận từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, cô ta đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo và cướp tài sản đối với ít nhất 4 người đàn ông trong độ tuổi từ 20 đến 30 tại khu vực đô thị Seoul và lân cận.

Tổng giá trị tài sản và tiền mặt mà Go chiếm đoạt được ước tính lên tới 48,9 triệu won (khoảng gần 1 tỷ đồng). Kết quả kiểm tra nước tiểu của nạn nhân A cho thấy sự hiện diện của Benzodiazepine – một thành phần mạnh trong thuốc ngủ, thường được sử dụng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của y tế vì khả năng gây nghiện và gây mê sâu.

Sự ngoan cố ban đầu và lời thú tội muộn màng

Ban đầu, khi mới bị triệu tập, Go vẫn giữ thái độ quanh co, chối tội. Cô ta đưa ra lý lẽ vô lý rằng: "Những người đàn ông đó tự ý uống thuốc ngủ chứ tôi không hề ép buộc". Tuy nhiên, trước những chứng cứ đanh thép từ kết quả xét nghiệm y tế và đơn tố cáo từ các nạn nhân khác trước đó, Go đã phải cúi đầu nhận tội.

Go khai nhận lý do thực hiện hành vi là vì "cần tiền tiêu xài" và thừa nhận rằng ban đầu phủ nhận vì "quá sợ hãi sự trừng phạt của pháp luật".

Cái giá phải trả cho lòng tham

Hiện tại, cảnh sát đã chính thức bắt giữ Go vào ngày 25 và đang mở rộng điều tra để xác định liệu có thêm nạn nhân nào khác hoặc có đồng phạm giúp sức trong việc cung cấp thuốc ngủ hay tiêu thụ tài sản trộm cắp hay không.

Hành vi của Go không chỉ là trộm cắp, mà là tội ác có tổ chức và xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe con người thông qua việc sử dụng trái phép các chất hướng thần. Với số tiền chiếm đoạt lớn và tính chất phạm tội lặp đi lặp lại, "nữ quái" này chắc chắn sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc từ pháp luật.

Vụ việc của "nữ quái" 27 tuổi này đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ cho phái mạnh, đặc biệt là những người đang sử dụng dịch vụ từ các công ty thông tin hôn nhân. Dù các công ty môi giới hôn nhân thường có quy trình kiểm tra hồ sơ nhưng họ khó có thể kiểm soát được đạo đức và ý đồ thực sự của khách hàng sau khi kết nối. Việc các nạn nhân để người lạ mới quen biết một thời gian ngắn vào nhà riêng, thậm chí uống các loại đồ uống do họ pha sẵn mà không có sự phòng bị, chính là cơ hội vàng cho những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.