Nữ phụ phim Châu Tinh Trì bị đào lại quá khứ gây tranh cãi, ngang nhiên thể hiện tình cảm với chồng người ta

Tưởng chừng đã có màn trở lại ngoạn mục nhưng sao nữ này vẫn phải đối mặt với những chỉ trích vì chuyện đời tư gây tranh cãi.

Đội Bóng Đá Nữ Kungfu đánh dấu màn trở lại của Châu Tinh Trì sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, đồng thời giúp nhiều diễn viên trong phim nhận được sự chú ý.

Trong số đó, Thái Tư Bối là cái tên khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất. Dù chỉ đảm nhận một vai phụ, cô vẫn gây ấn tượng nhờ khả năng diễn hài tự nhiên, đặc biệt là cách thể hiện nhân vật Ma Bát bị khiếm thị. Không ít khán giả sau khi xem phim đã dành lời khen cho Thái Tư Bối, cho rằng cô là một trong những điểm sáng thú vị nhất tác phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những lời công nhận về diễn xuất, cái tên Thái Tư Bối cũng nhanh chóng bị kéo trở lại những tranh cãi trong quá khứ.

Thái Tư Bối nhận được lời khen diễn xuất trong Đội Bóng Đá Nữ Kungfu.

Trong số những scandal từng gắn với tên tuổi Thái Tư Bối, vụ việc liên quan đến Vương Hạo Tín là điều được nhắc đến nhiều nhất. Năm 2017, Thái Tư Bối và Vương Hạo Tín hợp tác trong bộ phim Bước Qua Ranh Giới, sự ăn ý của họ cũng khiến mọi người chú ý.

Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả 2 dần vướng vào những tin đồn tình cảm. Một số nguồn tin khi đó cho biết họ có sự thân thiết vượt mức bình thường trong quá trình làm việc. Sự việc trở nên ồn ào hơn khi truyền thông đăng tải hình ảnh Vương Hạo Tín xuất hiện tại nơi ở của Thái Tư Bối vào ban đêm. Đáng chú ý là Vương Hạo Tín khi đó đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Tự Dao và có con gái.

Những hình ảnh này lập tức khiến dư luận Hong Kong tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng mối quan hệ giữa 2 người có nhiều điểm đáng nghi, trong khi cả Thái Tư Bối lẫn Vương Hạo Tín đều phủ nhận những suy đoán tiêu cực, cho biết họ cùng với vài người khác chỉ tụ tập mà thôi.

Vụ việc ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Thái Tư Bối trong mắt công chúng.

Một trong những khoảnh khắc khiến tranh cãi bùng nổ mạnh hơn là tại lễ trao giải của TVB năm 2018. Năm đó, Vương Hạo Tín giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Bước Qua Ranh Giới. Khi nghe tin đồng nghiệp giành chiến thắng, Thái Tư Bối xuất hiện với biểu cảm xúc động, liên tục hướng mắt về phía sân khấu.

Hình ảnh này sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Netizen cho rằng phản ứng của nữ diễn viên sinh năm 1991 quá mức thân mật với một người đàn ông đã có gia đình. Cùng thời điểm, hình ảnh Trần Tự Dao ngồi dưới khán đài với biểu cảm được cho là buồn bã cũng khiến câu chuyện càng trở thành đề tài bàn luận.

Đến năm 2021, họ tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ một sự kiện của TVB. Việc Vương Hạo Tín và Thái Tư Bối sánh đôi trước truyền thông tiếp tục khiến dư luận bàn tán. Trong khi đó, Trần Tự Dao lại lẻ bóng trên thảm đỏ khiến những nghi vấn tình ái của Vương Hạo Tín cùng Thái Tư Bối lại bùng lên.

Vương Hạo Tín sánh đôi với "tình tin đồn" thay vì vợ từng gây xôn xao.

Không chỉ riêng Vương Hạo Tín, Thái Tư Bối cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì những tin đồn tình cảm với các đồng nghiệp nam. Kể từ khi bước chân vào ngành giải trí, nàng Á hậu liên tục bị truyền thông đặt dấu hỏi về mối quan hệ thân thiết với bạn diễn. Những cái tên từng xuất hiện bên cạnh cô trong các tin đồn tình cảm có thể kể đến như La Trọng Khiêm, Hồng Vĩnh Thành, Trần Triển Bằng, Trương Chấn Lãng hay Hồ Hồng Quân.

Điểm khiến công chúng tranh cãi không nằm ở việc nam nữ hợp tác rồi nảy sinh tin đồn. Nhưng vấn đề là không ít lần những người bị đặt nghi vấn cùng Thái Tư Bối đều đã có mối quan hệ tình cảm trước đó, thậm chí có người đã lập gia đình.

Thái Tư Bối thường xuyên vướng ồn ào tình ái với các bạn diễn nam đã có gia đình.

Chính vì vậy, hình ảnh của Thái Tư Bối trong mắt một bộ phận khán giả ngày càng trở nên tiêu cực. Người đẹp từng bị đặt biệt danh "máy phát điện tình yêu" vì thường xuyên vướng vào những câu chuyện tình cảm với bạn diễn nam.

Điều đáng nói là mỗi lần xuất hiện bên cạnh một đồng nghiệp nam, Thái Tư Bối thường bị soi xét về cách cư xử. Những cử chỉ thân mật, những khoảnh khắc tương tác trên sân khấu hay trong các chương trình giải trí đều có thể trở thành chủ đề bàn luận.

Ngay cả khi đã chứng minh được năng lực bằng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của TVB, Thái Tư Bối vẫn là Thị hậu bị ghét nhất của nhà đài. Những năm qua, công chúng luôn nhắc đến cô với cái nhìn thiếu thiện cảm và thường xuyên nhận về sự chỉ trích.

Với Đội Bóng Đá Nữ Kungfu, Thái Tư Bối đang có cơ hội hiếm hoi để khán giả nhìn nhận cô qua năng lực diễn xuất thay vì những câu chuyện ngoài màn ảnh. Nhưng trong giới giải trí, một màn trình diễn xuất sắc có thể giúp nghệ sĩ lấy lại thiện cảm, chứ không dễ dàng xóa bỏ hoàn toàn những định kiến đã hình thành trong nhiều năm.

Sau tất cả, khán giả có thể ghi nhận tài năng của Thái Tư Bối, nhưng việc họ có thực sự bỏ qua những tranh cãi trong quá khứ hay không vẫn là một câu hỏi khác. Bởi với những nghệ sĩ từng nhiều lần trở thành tâm điểm của dư luận, đôi khi thử thách lớn nhất không phải là chứng minh khả năng diễn xuất, mà là xây dựng lại niềm tin nơi công chúng.