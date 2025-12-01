Nữ PGS trẻ nhất trường ĐH Ngoại thương năm 2025: Từ cựu sinh viên được giữ lại trường làm trợ giảng đến vị trí Phó trưởng khoa, đã được đào tạo thạc sĩ tại Anh

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho các nhà giáo trong cả nước. Năm nay, trường ĐH Ngoại thương có 12 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đáng chú ý, trong danh sách này, giảng viên Bùi Thu Hiền là nữ Phó giáo sư trẻ nhất.

Bà Bùi Thu Hiền, Phó trưởng khoa, giảng viên chính bộ môn quản trị tài chính - phân tích thống kê, Khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương.

Theo đó, giảng viên Bùi Thu Hiền sinh năm 1987, tại Kim Thành, Hải Dương (cũ). Về quá trình đào tạo, bà tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương năm 2009, rồi tiếp tục học thạc sĩ và được cấp bằng vào năm 2012 tại trường ĐH Glasgow, Vương quốc Anh. Sau đó, bà trở về nước để học Tiến sĩ tại chính ĐH Ngoại thương.

Kể từ tháng 9/2009, bà Thu Hiền được tuyển dụng vào khoa Quản trị Kinh doanh của trường ĐH Ngoại thương và chính thức được công nhận chức danh giảng viên từ tháng 10/2013. Bà trải qua nhiều vị trí từ trợ giảng 2 bộ môn Thương mại điện tử và Quản trị tài chính đến giảng viên chính bộ môn quản trị tài chính và bộ môn Quản trị tài chính - phân tích thống kê. Đến tháng 1/2023, bà giữ chức Phó trưởng khoa, giảng viên chính bộ môn quản trị tài chính - phân tích thống kê, khoa quản trị kinh doanh, trường ĐH Ngoại thương.

Trong hơn 11 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, giảng viên Thu Hiền đã hướng dẫn 5 HVCH bảo vệ thành công luận án ThS, hoàn thành 3 đề tài NCKH cấp cơ sở trở lên. Bà cũng là tác giả của 54 bài báo khoa học, trong đó 6 bài báo được đăng tải trên tạp chí quốc tế uy tín. Nữ giảng viên đã xuất bản 2 cuốn sách, trong đó là thành viên 1 sách giáo trình và chủ biên 1 sách chuyên khảo.

Ngoài ra, bà còn tham gia với tư cách chủ tạo tại các hội thảo quốc tế uy tín như Hội thảo IPIRA lần thứ 6 (Sixth IP & Innovation Researchers of Asia Conference), Hội thảo ICYREB lần thứ 10 (International Conference for Young Researchers Economics and Business),... Bên cạnh đó, giảng viên Thu Hiền là phản biện của một số tạp chí uy tín trong và ngoài nước bao gồm: Economic Modelling (SSCI, IF= 4,2; Scopus Q1), International Journal of Disclosure and Governance (ESCI, Scopus Q2), Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế của trường Đại học Ngoại thương.

Với những đóng góp trong công tác đào tạo tại trường ĐH Ngoại thương, bà Thu Hiền đã nhận được giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt giải khuyến khích Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

Song song với đó, giảng viên này liên tiếp nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017, 2020-2021, 2023-2024. Bà cũng được Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương tặng giấy khen vì đã có thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, giải ba, giải khuyến khích trong Cuộc thi SV NCKH cấp Trường Đại học Ngoại thương năm 2023, năm 2024; Giấy khen cho cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018, 2019-2020, 2022-2023.