Cô gái mất tích gần 2 tháng sau khi được 1 người đến nhà đón đi: Hé lộ hành tung bí ẩn

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin cô gái 22 tuổi ở TP.HCM mất tích đã gần 2 tháng. Danh tính cô gái mất tích là Châu Đặng Phương Uyên (22 tuổi), vừa tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Văn Lang hồi tháng 8, Cô gái rời nhà từ ngày 8/10, đến nay chưa rõ tung tích.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Châu Văn Ư (64 tuổi, bố của Uyên) cho biết, con gái chưa có việc làm. Trước khi rời khỏi nhà 1 ngày, Uyên ngồi làm việc trên máy tính liên tục 3 tiếng và nói với mẹ rằng: “con đang phỏng vấn việc làm”. Tối 8/10, Uyên xin 2 triệu đồng để đi du lịch Nha Trang với bạn cấp 3 và được bố đồng ý.

Ban đầu, cô định đi xe máy đến nhà bạn, để nhờ ở đó rồi bắt xe đi Nha Trang nhưng ông Ư khuyên tự bắt xe công nghệ đi để đỡ phải để nhờ xe, phiền người ta.

Uyên rời nhà đã gần 2 tháng, không có tung tích gì. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Uyên sau đó gọi điện cho ai đó đến đón rồi rời khỏi nhà. Khi đi, cô gái mang theo ít đồ cùng 1 laptop, 1 điện thoại di động và giấy tờ tùy thân. Đến 15 giờ chiều ngày 10/10, Uyên mất liên lạc với gia đình, các nền tảng mạng xã hội cũng không hoạt động.

Hơn 10 ngày sau, vào lúc hơn 12 giờ ngày 22/10, Zalo của Uyên hoạt động và nhắn tin với nội dung xin lỗi gia đình vì thấy mình vô dụng, không kiếm được việc làm. Uyên nói theo bạn ra Nha Trang làm phiên dịch, bận rộn nên không nhắn về nhà được, hẹn chừng nào có tháng lương đầu tiên sẽ gọi về.

Gia đình gọi lại nhưng không được nên có nhắn tin khuyên Uyên về nhà song không thấy phản hồi. Ngày 4/11, tài khoản Zalo của Uyên nháy máy cho gia đình nhưng gọi lại thì không được. Một ngày sau, lúc 12 giờ trưa 5/11, tài khoản của Uyên nhắn tin báo: “Con đang rất ổn” rồi tiếp tục mất liên lạc.

Kể từ đó đến nay, tài khoản Zalo của Uyên ngưng hoạt động hẳn, không liên lạc được. Với hy vọng nghe ngóng được tin tức của con gái, gia đình Uyên cầu cứu khắp nơi nhưng bất thành.

Tin nhắn gia đình gửi Uyên, mong cô sớm trở về nhưng không nhận được phản hồi. (Ảnh: Thanh Niên)

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, liên quan đến sự việc trên, Công an phường Hiệp Bình thông tin đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình Uyên từ ngày 11/10, đồng thời lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương tìm kiếm. Công an TP.HCM cũng đã thông báo đến công an khắp cả nước để hỗ trợ tìm kiếm tung tích của Uyên.

Qua trích xuất một đoạn camera cho thấy, sau khi rời khỏi nhà, Uyên một mình vào một khách sạn trên địa bàn TP.HCM, sau đó rời đi, không rõ đi đâu và đến nay vẫn “bặt vô âm tín”. Ai có thông tin về Uyên xin liên hệ số điện thoại của ông Ư: 0704427970

Thông tin khiến dư luận bất ngờ và tò mò không biết vì lý do gì mà cô gái đã rời nhà gần 2 tháng chưa trở về? Mọi người mong gia đình sớm tìm được con và cô gái trẻ sẽ bình an trở về.