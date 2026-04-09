Nữ NSƯT xinh đẹp bậc nhất Việt Nam: 39 tuổi có con gái ruột 19 tuổi, làm mẹ đơn thân gần 2 thập kỷ

Bước ra từ cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 với nhan sắc rực rỡ, NSƯT Kim Tuyến không chỉ khẳng định vị thế "ngọc nữ" của màn ảnh Việt mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi bản lĩnh của một người mẹ đơn thân kiên cường suốt 19 năm qua.

Từ "Cô gái 2.000 USD" đến danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cao quý

Trần Thị Kim Tuyến (sinh năm 1987) chạm ngõ nghệ thuật một cách đầy ấn tượng. Ngay từ năm 16 tuổi, cô đã được trả cát-xê "khủng" 2.000 USD cho một hợp đồng quảng cáo thuốc nhỏ mắt – con số mơ ước của nhiều người thời bấy giờ. Tuy nhiên, tên tuổi của cô thực sự bùng nổ khi giành giải Á quân Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006.

Không dừng lại ở danh hiệu "người đẹp đi diễn", Kim Tuyến miệt mài chứng minh thực lực qua hàng loạt vai diễn đa dạng trong Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa... Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh. Đặc biệt, ở tuổi 36, cô chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) – một minh chứng đanh thép cho sự cống hiến nghiêm túc với nghề.

Góc khuất hôn nhân tuổi 19 và 19 năm làm mẹ đơn thân

Đằng sau ánh hào quang rực rỡ là một đời tư nhiều nốt trầm. Kim Tuyến kết hôn khi mới 19 tuổi theo sự sắp xếp của gia đình:

"Lúc 19 tuổi, tôi đã lấy chồng theo ý muốn của bố mẹ. Anh ấy là mối tình đầu, gia đình hai bên quen biết nhau và rất thường xuyên đi ăn uống. Chuyện cưới hỏi của tôi cũng được quyết định rất tình cờ. Đó là một buổi tối nọ, cả gia đình đang ngồi ăn, lúc này mọi người mới nói về chuyện cho tôi và anh ấy kết hôn", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trong chương trình 1 tiếng kể hết.

Tuy nhiên, Kim Tuyến sớm đối mặt với thực tế nghiệt ngã của sự khác biệt quan điểm sống. Cuộc hôn nhân chóng vánh tan vỡ chỉ sau 2 năm dù cả hai đã có chung một cô con gái nhỏ.

Thay vì gục ngã, "mỹ nhân thế kỷ 21" chọn cách đối diện trực diện với sóng gió. Cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân với đôi bàn tay trắng và lòng tự trọng cao độ, quyết tâm tự thân vận động để xây dựng tương lai cho con.

Suốt gần 2 thập kỷ qua, Kim Tuyến vừa là cha vừa là mẹ của con gái Ngọc Khánh (Gigi). Ở tuổi 39, trong khi nhiều đồng nghiệp vẫn đang loay hoay với cuộc sống bỉm sữa, Kim Tuyến đã có thể tự hào nhìn con gái 19 tuổi trưởng thành, xinh đẹp và hiểu chuyện.

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con, Kim Tuyến cho biết trên tờ Dân trí rằng, cô không lấy cuộc đời mình làm khuôn mẫu để áp lên con. Dù bận rộn với lịch quay dày đặc hay việc theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ Đạo diễn, cô luôn ưu tiên thời gian làm bạn cùng con: "Suốt 19 năm, mối quan hệ giữa hai mẹ con giống như bạn bè, thậm chí là tri kỷ có thể chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng quyết định của nhau", nữ nghệ sĩ nói.

Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với gương mặt thanh tú, sắc sảo và vóc dáng chuẩn.

Sau gần 20 năm lẻ bóng, thời gian gần đây Kim Tuyến gây chú ý khi có mối quan hệ đồng giới thân thiết với Đồng Ánh Quỳnh. Dù cặp đôi chưa từng lên tiếng công khai nhưng rất nhiều người ái mộ đều mong Kim Tuyến sẽ tìm thấy hạnh phúc.