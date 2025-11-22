Nữ NSƯT vẫn là tuyệt sắc mỹ nhân ở tuổi 38

Thời gian gần đây, NSƯT Kim Tuyến liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng. Mới đây thông tin về chuyện tình cảm của NSƯT Kim Tuyến được nhiều người quan tâm. Trên mạng xã hội, những hình ảnh thân mật của diễn viên Chuyện tình đảo ngọc và đồng nghiệp được chia sẻ, bàn tán.

Kim Tuyến vai Hai Thơ trong phim Mẹ biển - Ảnh: ĐPCC.

Kim Tuyến từng gây ấn tượng với khán giả qua loạt vai diễn trong Chuyện tình đảo ngọc, Sắc đẹp và danh vọng, Mộng phù hoa, Mẹ biển… Năm 2023, nữ diễn viên đón tin vui khi nhận danh hiệu NSƯT. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của người đẹp 8X, song cũng là áp lực bởi cô quan niệm phải làm sao để xứng đáng với danh hiệu này.

Không chỉ gây ấn tượng qua các vai diễn, Kim Tuyến còn nhận được lời khen ngợi về nhan sắc. Ở tuổi 38, nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng chuẩn với chiều cao 1,72m. Với lợi thế hình thể, sao phim Chuyện tình đảo ngọc tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ thanh lịch đến gợi cảm.

Nữ nghệ sĩ Kim Tuyến khiến người xem khó có thể rời mắt với giao diện gợi cảm, mái tóc ướt trong bộ bikini màu trắng. Làn da bóng khỏe nổi bật dưới ánh nắng, tôn trọn từng đường cong mềm mại, và quyến rũ. Thiết kế bikini tối giản càng làm nổi bật vòng eo gọn gàng, đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối của bà mẹ 1 con.

Bên cạnh hình thể quyến rũ, nụ cười tươi tắn của Kim Tuyến chính là điểm khiến bức hình trở nên cuốn hút gấp bội: Rạng rỡ, trẻ trung và đầy năng lượng. Ánh mắt cuốn hút, thần thái tự tin giúp cô toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa nữ tính, rạng rỡ bừng sáng cả khung hình.

Suốt nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, Kim Tuyến vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp mang sự pha trộn giữa nét sắc sảo và sự mềm mại đặc trưng của phụ nữ Á Đông. Gương mặt thanh tú, ánh mắt sâu và thần thái trầm tĩnh giúp cô tạo nên sức hút rất riêng, vừa hiện đại vừa mang hơi hướng cổ điển.

Không những giữ được phong độ nhan sắc, mỹ nhân sinh năm 1987 còn ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn khí chất, mỗi khi cô xuất hiện đều thu hút mọi ống kính.

Đời thường, NSƯT Kim Tuyến ăn mặc trẻ trung, đơn giản. Việc khéo léo phối trang phục giúp nữ diễn viên "hack tuổi" trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân. Dù bận rộn, người đẹp vẫn dành thời gian dậy sớm tích cực tập luyện thể dục. Đây là một trong những bí quyết giúp cô giữ được vẻ ngoài rạng rỡ ở hiện tại bên cạnh việc suy nghĩ tích cực.

Về chuyện đời tư, NSƯT Kim Tuyến từng trải qua một cuộc hôn nhân dang dở. Sau đó, cô làm mẹ đơn thân, tập trung làm việc để chăm sóc con. Trong Khang Show, khi nhìn lại biến cố tình cảm này, nữ diễn viên cho biết một phần do cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để bước vào hôn nhân. "Tôi không đổ lỗi cho ai hết, điều đó còn do sự thiếu hụt về kiến thức hôn nhân của tôi ở độ tuổi đó", cô kể.

NSƯT Kim Tuyến ở hiện tại kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô muốn khán giả nhớ đến mình qua những vai diễn thay vì bàn tán về đời tư. Do đó, người đẹp 8X từng chia sẻ dù có người yêu, cô vẫn sẽ giữ cho riêng mình.

Dù vậy, Kim Tuyến vui khi được con ủng hộ tìm hạnh phúc mới. Cô chia sẻ từ lúc ly hôn đến hiện tai, không phải cô chưa từng trải qua cuộc tình nào. Song thời điểm đó, người đẹp thấy sẽ khó để giải thích câu chuyện tình yêu với một đứa trẻ, không biết làm sao cho con chấp nhận. "Còn khi được con ủng hộ, "đẩy thuyền" thì mình lại chẳng có", cô bộc bạch.