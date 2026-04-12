HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT U70 ra sân bay về lại Mỹ, phải tự đẩy hành lý 1 mình

Tùng Ninh |

Nhiều khán giả nắm tay Thanh Thanh Tâm thật lâu, không nói gì chỉ nghẹn ngào.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã ra sân bay trở lại Mỹ sau gần một tháng về nước (sau 14 năm xa quê) để làm liveshow riêng cùng một số dự án âm nhạc.

- Ảnh 1.

Khán giả tiễn Thanh Thanh Tâm

Được biết, liveshow riêng của nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm diễn ra khá thành công, thu hút đông đảo khán giả tới xem.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng dành thời gian thăm mộ các bậc tiền bối, thầy cô, đồng nghiệp của mình tại Chùa Nghệ Sĩ và thực hiện chương trình riêng về nghề nghiệp cải lương.

Tại sân bay, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm ăn mặc giản dị, mộc mạc. Dù không quá đông đảo, ồn ào nhưng một số khán giả ái mộ lâu năm vẫn tìm đến sân bay để tiễn nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm.

Nhiều khán giả nắm tay Thanh Thanh Tâm thật lâu, không nói gì chỉ nghẹn ngào nhìn nữ nghệ sĩ vì không biết đến khi nào cô mới trở lại. Thanh Thanh Tâm cũng vui mừng ôm chặt mọi người để tỏ lòng tri ân, cười nói liên tục, vô cùng thân thiện.

- Ảnh 2.

Một điều khiến khán giả xúc động là nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm về Việt Nam chỉ có một mình và về lại Mỹ cũng vậy, không người thân hay trợ lý nào đi cùng. Một mình cô phải tự đẩy hành lý qua khu vực an ninh sân bay. Đây là điểm khác biệt với những nghệ sĩ, ngôi sao khác.

Tuy vất vả nhưng nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ quay lại cười và vẫy tay chào khán giả, bạn bè, hẹn gặp lại một ngày không xa. Cô nói: "Chúc mọi người, chúc khán giả ở lại bình an. Hẹn gặp lại một ngày không xa".

Thanh Thanh Tâm là một nghệ sĩ cải lương gạo cội, được biết đến nhiều nhất qua vai diễn tiêu biểu Thúy Kiều. Sự nghiệp của cô để lại dấu ấn về một giai đoạn hoàng kim của sân khấu cải lương nhưng cũng mang những nốt lặng trầm lắng của thời gian.

Tags

Mỹ

sao Việt

showbiz

Nghệ sĩ cải lương

Cải lương

Thanh Thanh Tâm

Hải ngoại

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại