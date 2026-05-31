Nữ NSƯT U60 ở Mỹ hẹn hò chồng: "Xã hội này ở đâu cũng thế"

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã có buổi hẹn hò với chồng ở Mỹ. Cụ thể, cô và chồng cùng đi tham quan một khu nhà ở rất rộng và đẹp. Cả hai vừa bước đi vừa nắm tay nhau đầy tình cảm như một đôi vợ chồng son, khiến khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Ngọc Huyền nói: "Hôm nay là ngày đầu tuần, trời vừa có nắng, vừa có mưa. Tôi đang đi bộ với chồng trong một khu nhà giàu, nhìn ra vịnh biển, có cả tàu.

Mỗi căn nhà ở đây có giá phải lên tới 10 triệu đô đến cả trăm triệu đô, 10 triệu đô là thấp nhất. Đó là giá trước đây thôi, còn bây giờ vật giá leo thang thì còn cao nữa.

Xã hội này ở đâu cũng thế, trên toàn thế giới đều vậy. Ở đâu cũng có chỗ giàu sang nhất, cao nhất và chỗ thấp nhất.

Chúng ta nhìn vào những chỗ cao nhất như thế để ước nguyện bằng cách học giỏi, làm việc cật lực, nhưng phải làm việc chân thiện mỹ, không phải làm việc mờ ám, gian xảo, phạm pháp.

Chúng ta cần có hi vọng để phấn đấu, dù chưa đạt được tới mức chúng ta mong muốn, thì cũng cải thiện cuộc sống hơn, nhưng vẫn phải sống thật tốt.

Mỗi người có một suy nghĩ, hạnh phúc khác nhau, mua được cũng vui, mà bán đi cũng vui. Miễn sao mình chấp nhận được cuộc sống của mình là hạnh phúc".

Hai vợ chồng đang đi thì Ngọc Huyền thấy một căn nhà cổ rất đẹp, liền thốt lên: "Tôi thích những căn nhà cổ như thế này lắm. Tôi mà trúng số tôi mua ngay một căn nhà như thế này. Mua về tôi cũng không xây sửa gì hết mà để nguyên vậy luôn và ở, có thể gia cố thêm phòng ốc".

Ngọc Huyền được biết tới là con dâu danh ca Thanh Tuyền. Cô quen ông xã là con trai cả của danh ca Thanh Tuyền khi mới qua Mỹ và đi tới hôn nhân, có với nhau hai con, một trai một gái.

Tính đến hiện tại, vợ chồng Ngọc Huyền đã kết hôn được gần 25 năm, nhưng vẫn hạnh phúc, luôn thể hiện tình cảm mặn nồng bên nhau dù ở Mỹ hay Việt Nam. Cả hai thường xuyên đi du lịch.