HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT U60 ở Mỹ hẹn hò chồng: "Xã hội này ở đâu cũng thế"

Tùng Ninh
|

"Xã hội này ở đâu cũng thế, ở Việt Nam hay Mỹ cũng vậy", Ngọc Huyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã có buổi hẹn hò với chồng ở Mỹ. Cụ thể, cô và chồng cùng đi tham quan một khu nhà ở rất rộng và đẹp. Cả hai vừa bước đi vừa nắm tay nhau đầy tình cảm như một đôi vợ chồng son, khiến khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

- Ảnh 1.

Ngọc Huyền và chồng

Ngọc Huyền nói: "Hôm nay là ngày đầu tuần, trời vừa có nắng, vừa có mưa. Tôi đang đi bộ với chồng trong một khu nhà giàu, nhìn ra vịnh biển, có cả tàu.

Mỗi căn nhà ở đây có giá phải lên tới 10 triệu đô đến cả trăm triệu đô, 10 triệu đô là thấp nhất. Đó là giá trước đây thôi, còn bây giờ vật giá leo thang thì còn cao nữa.

Xã hội này ở đâu cũng thế, trên toàn thế giới đều vậy. Ở đâu cũng có chỗ giàu sang nhất, cao nhất và chỗ thấp nhất.

Chúng ta nhìn vào những chỗ cao nhất như thế để ước nguyện bằng cách học giỏi, làm việc cật lực, nhưng phải làm việc chân thiện mỹ, không phải làm việc mờ ám, gian xảo, phạm pháp.

Chúng ta cần có hi vọng để phấn đấu, dù chưa đạt được tới mức chúng ta mong muốn, thì cũng cải thiện cuộc sống hơn, nhưng vẫn phải sống thật tốt.

- Ảnh 2.

Mỗi người có một suy nghĩ, hạnh phúc khác nhau, mua được cũng vui, mà bán đi cũng vui. Miễn sao mình chấp nhận được cuộc sống của mình là hạnh phúc".

Hai vợ chồng đang đi thì Ngọc Huyền thấy một căn nhà cổ rất đẹp, liền thốt lên: "Tôi thích những căn nhà cổ như thế này lắm. Tôi mà trúng số tôi mua ngay một căn nhà như thế này. Mua về tôi cũng không xây sửa gì hết mà để nguyên vậy luôn và ở, có thể gia cố thêm phòng ốc".

Ngọc Huyền được biết tới là con dâu danh ca Thanh Tuyền. Cô quen ông xã là con trai cả của danh ca Thanh Tuyền khi mới qua Mỹ và đi tới hôn nhân, có với nhau hai con, một trai một gái.

Tính đến hiện tại, vợ chồng Ngọc Huyền đã kết hôn được gần 25 năm, nhưng vẫn hạnh phúc, luôn thể hiện tình cảm mặn nồng bên nhau dù ở Mỹ hay Việt Nam. Cả hai thường xuyên đi du lịch.

Khánh Ly nói điều sốc nặng về Phạm Duy
Tags

Mỹ

sao Việt

Ngọc Huyền

Cải lương

Thanh Tuyền

chồng ngọc huyền

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại