Nữ NSƯT U50 thông báo: "Tết năm nay tôi đi Mỹ"

Mới đây, tại một livestream nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã thông báo cho khán giả hâm mộ mình về kế hoạch sắp tới. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Nếu không có gì trục trặc thì Tết âm lịch năm nay tôi đi Mỹ. Tôi thông báo trước khi tôi đi còn khi nào đi về rồi tôi mới có thời gian làm clip đăng lên kênh Youtube".



Cát Tường

Tiếp đó, Cát Tường chia sẻ về việc mình luôn bị anti fan công kích, chỉ trích việc cô làm từ thiện: "Bây giờ tôi mới đỡ thôi, ba năm nay tôi bị chửi riết nên cũng quen. Hồi mới làm Youtube tôi bị chửi stress tới mức bạc hết tóc, đau bao tử. Bây giờ tôi quen rồi nhưng tôi vẫn muốn nói với mọi người, sao cứ chửi tôi hoài vậy?

Bây giờ mình thích người ta thì coi, không thích thì không coi. Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là chửi, chưa biết gì cũng chửi, vừa thấy mặt tôi là họ chửi, nghe thấy chữ từ thiện, thấy tôi đi làm từ thiện là chửi tôi. Mọi người không muốn cho tôi làm từ thiện hay gì?

Tôi bán hết quần áo để lấy tiền đi làm từ thiện rồi, phải đợi sang năm sau mới có đồ bán tiếp để đi làm từ thiện tiếp", Cát Tường chia sẻ.

Cát Tường từng sang Mỹ và gặp gỡ Thúy Nga.

Nữ nghệ sĩ cũng tiếp tục nhắc tới mối quan hệ bạn bè thân thiết với Tiết Cương bị cộng đồng mạng suy diễn, chỉ trích và gây phiền hà: "Hôm nay tôi livestream để nói về vấn đề tôi với anh Tiết Cương. Chúng tôi cứ đi với nhau là bị chửi thôi...

Những người chửi tôi chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi. Rất may mắn khi trong cuộc sống thực sự hay trên mạng xã hội, 100 người thì hết 60 người yêu thương tôi rồi, còn lại 30 người không yêu không ghét, xem tôi cho vui.

Chỉ có 10 người là ghét tôi rồi chửi tôi, thì cũng không là gì với 60 người yêu thương tôi. Không lẽ nào chỉ vì 10 người đó mà tôi không phục vụ 60 người còn lại.

Mọi người vào kênh của Ngọc Thưởng (vợ Tiết Cương) nói vậy Ngọc Thưởng cũng buồn. Người ta đã là vợ chồng, có con cái, đang sống hạnh phúc thì mọi người hãy chúc phúc cho người ta đi. Tôi nghe nói cộng đồng mạng chỉ trích Ngọc Thưởng dữ lắm, Ngọc Thưởng cũng phải lên tiếng".