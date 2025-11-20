Nữ NSƯT U50, độc thân: "Tôi đi chơi mặc đầm hơi hở, mẹ thấy được là bắt thay"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã nói về mối quan hệ của cô và cha mẹ dù đã ở tuổi U50.



Cát Tường và mẹ

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi đi chơi mà mặc đầm hơi hở, bước từ trên lầu xuống mẹ thấy được là bắt thay đồ khác ngay. Tôi cũng phải đi lên thay ngay. Con gái tôi còn không như vậy. Tôi góp ý nó về cách ăn mặc, có lúc nó nghe nhưng có lúc nó không nghe và đưa ra ý kiến riêng và vẫn mặc theo ý nó, không mặc theo ý tôi.

Nhưng riêng tôi không bao giờ dám cãi mẹ tôi. Tôi mặc bộ đồ nào mà mẹ tôi bảo xấu, bắt đi thay và tôi phải thay ngay. Chưa bao giờ tôi dám trái ý mẹ. Tôi cũng không biết vì sao lại thế, chắc tôi sợ cha mẹ buồn.

Không có ai 50 tuổi rồi vẫn bị cha mẹ can thiệp vào đời sống riêng tư như tôi. Tôi đi đâu mà mẹ tôi nói không là tôi thôi ngay.

Nhưng bù lại, ba mẹ tôi lo lắng cho tôi mọi thứ. Mỗi lần tôi livestream là ba tôi ngồi dùng đến cả chục cái laptop cũ, mấy cái điện thoại để cày view cho con gái. Ba tôi tự tạo cả trăm cái tài khoản chỉ đề cày view cho con gái.

Cát Tường và bố

Hay như quán cà phê của tôi ở Gò Vấp, sắp tới tôi định xây thêm hòn non bộ cho có phong thủy. Ba tôi bảo để bố tôi tự mua gạch đá về xây cho. Ai vào tiệm cà phê của tôi cũng góp ý quầy thu ngân không đúng vị trí, cần xây lại.

Tôi gọi thợ tới, thợ báo giá xong ba tôi từ chối luôn rồi cũng bảo để bố tự làm lại cho, gỡ từng viên gạch ra xây lại. Một mình ba tôi làm hết.

Đó là lí do tôi luôn nghe lời cha mẹ, tôi thấy mình mắc nợ cha mẹ rất nhiều. Tôi tự thấy, ngoài việc yêu thương, báo hiếu tôi còn mắc nợ cha mẹ từ kiếp trước. Gia đình tôi là những người mắc nợ nhau từ kiếp trước nên kiếp này phải tới trả nợ cho nhau.

Cha mẹ tôi ngoài 70 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng lo cho con cái. Nhiều cha mẹ thương con nhưng chỉ cho tiền cho bạc, không phải ai cũng hi sinh cả sức khỏe, thanh xuân, tính mạng để dành cho con như tôi. Nếu không có cha mẹ tôi thì giờ tôi đã trôi dạt nơi nào rồi".