Nữ NSƯT U50 đi bắt ghen: "Tôi đi thẳng tới người đàn ông của tôi, người thứ 3 tôi coi như vô hình"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, diễn viên Trung Dũng đã hết lời ca ngợi tài năng diễn xuất của NSƯT Cát Tường. Nam diễn viên chia sẻ, khi đóng chung một bộ phim với Cát Tường và NSƯT Hạnh Thúy, anh phải trầm trồ khi xem cảnh đánh lộn giữa hai nữ nghệ sĩ từ phòng khách tới phòng ăn.

Anh nói: "Tôi nói thật, chưa có cảnh đánh lộn nào của hai diễn viên nữ khiến tôi say mê xem tại phim trường đến thế, đánh từ phòng khách lôi tới nhà bếp, nhiều thoại dồn dập. Diễn viên phải tài năng lắm mới chia thoại phù hợp được. Tôi xem mà muốn tắt thở".

NSƯT Cát Tường

Cát Tường nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi có kinh nghiệm diễn xuất ở chỗ đó. Tôi lăn xả nhưng trong sự kiểm soát. Nhiều diễn viên trẻ diễn theo kiểu bấm máy thì diễn quá trời, nhưng cắt máy thì quên hết thoại, quên mình vừa diễn như thế nào, nên khi ghép cảnh lại không ăn nhập với nhau.

Riêng chúng tôi thì dù diễn lại lần hai, lần ba vẫn y nguyên như lần đầu. Đó là do tôi kiểm soát được mọi thứ chứ không phải diễn theo bản năng. Tôi phải tính toán, nuôi tâm lý để không bị gãy đoạn, liên tục.

Nhiều người coi cảnh đó xong tưởng tôi ở ngoài dữ dằn lắm, nhưng tôi nói thật, cuộc đời tôi chưa bao giờ biết đánh lộn hay đánh ghen. Tôi không có đối tượng để đánh ghen vì mỗi khi ghen là tôi ghen với chính người đàn ông của mình, không ghen với người thứ 3.

Quan điểm của tôi là người thứ 3 không có lỗi, lỗi là ở mình và người đàn ông của mình, nên hai người phải tự xử lý với nhau.

Thậm chí, tôi đã từng bắt ghen tận mặt, có cả người thứ 3. Nhưng tôi chỉ đi thẳng tới người đàn ông của tôi, còn người thứ 3 kia tôi coi như vô hình. Tôi không bao giờ có kiểu nhảy vào đánh ghen, cãi lộn hay chửi bới.

Ở ngoài tôi rất lịch sự, không hung tợn như trong phim đâu. Tôi chỉ chịu đựng và đứng khóc thôi, khóc và trách người đàn ông của mình kiểu tại sao anh lại làm vậy với em.

Đến bây giờ tôi vẫn vậy, chỉ biết khóc chứ không đánh ghen. Mỗi khi ghen thì người tôi giật từ trong đốt sống lưng, run lẩy bẩy cả người và chỉ như thế thôi, chứ không đủ sức mạnh để đi đánh ghen".