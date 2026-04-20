Nữ NSƯT từ Úc về nước: "Quê hương thì chỉ có một"

Tùng Ninh |

"Nhà có thể có nhiều nhưng nơi nào có người thân của mình, có người luôn chờ mình về thì đó là nhà" - NSƯT Ốc Thanh Vân nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân đã chia sẻ cảm giác khi từ Úc về nước đã được trở lại làm việc ngay tại sân khấu kịch Hồng Vân, nơi cô gắn bó hơn 20 năm.

Ốc Thanh Vân

Cô nói: "Dù tôi có đi đâu đi chăng nữa thì khi trở về mọi người cũng dang tay chào đó tôi. Quê hương thì chỉ có một. Nhà có thể có nhiều nhưng nơi nào có người thân của mình, có người luôn chờ mình về thì đó là nhà.

Tôi may mắn có một ngôi nhà của riêng mình, nơi có gia đình mình, các con mình. Bên cạnh đó, tôi có ngôi nhà chung là sân khấu kịch Hồng Vân nơi có chị Hồng Vân và những người bạn đồng nghiệp, nơi có những vở diễn, vai diễn đã gắn bó với tôi một nửa đời người.

Không phải ai cũng có được điều đó nên tôi rất trân trọng. Tất cả những gì tôi làm bây giờ là để trả ơn Tổ nghề của mình, trả ơn cái nơi đã cho tôi tất cả".

Về vở kịch Nguyệt Hạ mới công diễn năm 2025 giúp Ốc Thanh Vân giành được nhiều giải thưởng.

Cô nói: "Vở kịch này đã từng được chị Hồng Vân diễn từ 30 năm trước, tôi chỉ remake lại. Bản ôi dựng lại phù hợp với bối cảnh hiện tại, với diễn viên của thế hệ bây giờ hơn. Yếu tố thử nghiệm của nó cũng nhiều hơn so với 30 năm trước.

Nếu quay về thời gian 30 năm trước, lời của cố tác giả Lê Duy Hạnh viết vào thời điểm đó đã là một cuộc cách tân lớn rồi vì suy nghĩ của chú rất táo bạo. Từ lúc đó chú đã nghĩ ra chuyện Romeo và Juliet vượt không gian, thời gian và giúp họ không bị chết vô nghĩa như kịch bản gốc. Tình yêu bất diệt như vậy rất khó tin nhưng chú vẫn nghĩ ra được. Đó là sự chuyển mình rất lớn cho sân khấu thời điểm đó.

Chắc vì yếu tố đó, chị Hồng Vân vẫn nhớ về vở kịch này để đến một ngày chị bảo tôi làm lại nó. Ban đầu, chị em tôi định chọn một kịch bản khác để đem đi thi nhưng có một chút trục trặc.

Tôi lại là kiểu người nếu thấy có gì đó không ổn là rời hẳn ra để tìm một giải pháp khác và tôi tin vào quyết định cuối cùng của bản thân mình".

