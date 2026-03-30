Nữ NSƯT từ Mỹ về bật khóc nức nở

Vừa qua, tại đêm diễn cuối cùng vở diễn 29 anh về tại sân khấu Hoàng Thái Thanh, NSƯT Thành Hội (đạo diễn vở kịch, giám đốc sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh) đã chia sẻ về NSƯT Phương Hồng Thủy. Nữ nghệ sĩ vừa từ Mỹ về để đảm nhận vai chính.

Nghệ sĩ Thành Hội

Thành Hội nói: "Tôi vào học tại trường Sân khấu tháng 11/1976, tôi học năm nhất thì chị Phương Hồng Thủy đã học năm 3 rồi. Hồi đó, chị nhỏ con và đẹp lắm. Anh nào trong lớp tôi cũng muốn tán chị Thủy, nhưng không dám vì chị ấy là đàn chị, không ai dám đụng.

Bây giờ được chị Phương Hồng Thủy nhận lời đóng vở kịch này, tôi mừng lắm. Mọi người xem vở kịch này xong đều thấy được nỗi đau khổ của chị Phương Hồng Thủy.

Nói thật, khi mời chị về diễn, tôi cũng không nghĩ chị sẽ nhận lời. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày chị Phương Hồng Thủy lên sân khấu của tôi diễn. Chị bảo tôi, 20 năm rồi, chưa bao giờ chị được đứng trên sân khấu lâu như thế để diễn một tuồng dài hơi thế này.

Bên cải lương họ không diễn thoại dài như kịch nói, chỉ hát là chính và ai cũng có máy nhắc tuồng, còn bên kịch thì không có. Thành ra nghệ sĩ cải lương không phải học tuồng lâu như kịch. Chị Phương Hồng Thủy phải đấu tranh với bản thân để xem có nhận lời diễn hay không.

Phương Hồng Thủy bật khóc

Chị Phương Hồng Thủy bảo tôi, ngày nào chị cũng phải ôm tuồng để học, người ta ăn Tết còn chị ăn tuồng. Chị ấy cũng bị nhớ nhớ quên quên vì có tuổi rồi, nên học tuồng rất vất vả nhưng vẫn cố gắng thuộc được tuồng.

Tôi xin thay mặt các anh chị em nghệ sĩ cảm ơn chị Phương Hồng Thủy đã chịu thương chịu khó, sợ hãi, hốt hoảng và khổ tâm để cùng nhau có được vở kịch hay cống hiến cho khán giả.

Tôi cũng chân thành cảm ơn ông xã chị bên Mỹ đã dại dột nghe lời vợ, cho vợ bỏ nhà về đây diễn. Nếu anh không đồng ý thì chị Phương Hồng Thủy cũng không về được.

Xong vở này chị Phương Hồng Thủy lại về Mỹ, chúng tôi rất buồn. Chúng tôi thiết tha một ngày nào đó chị sẽ về và diễn nhiều vở hơn nữa".

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy nghe vậy liền bật khóc nức nở.