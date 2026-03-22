Nữ hoàng chi bảo video: U60 viên mãn làm bà chủ, đi Mỹ như đi chợ

Nữ hoàng chi bảo video

NSƯT Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại TP.HCM, trong một gia đình gốc Bắc. Cha cô là kiến trúc sư gốc Hà Nội, mẹ nguyên quán Hà Tây cũ, nhưng vì sinh ra ở Sài Gòn nên cô nói giọng Nam và thấm nhuần văn hóa Nam bộ. Từ đó, Ngọc Huyền nảy sinh đam mê với nghệ thuật cải lương.

Ngọc Huyền thời trẻ

Dù không phải con nhà nòi, nhưng Ngọc Huyền may mắn nhận được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ. Thêm nữa, cô còn được nghệ sĩ danh tiếng Minh Cảnh hỗ trợ trong bước đầu sự nghiệp.

Mới 14 tuổi, Ngọc Huyền đã bước lên sân khấu và liên tiếp gặt hái thành công. Năm 1985, khi mới 15 tuổi, cô đã được hát trên sân khấu Thanh Nga vở tuồng đầu tiên là Những đêm trăn trở .

Trong thời gian từ 1985 tới 1989, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng Tàu qua các vở tuồng kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cô được đào tạo hát Hồ Quảng.

Tiếp đó, Ngọc Huyền được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chỉ dạy nên phát triển tài năng vượt trội, diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Cô trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng bậc nhất giai đoạn thập niên 1990.

Vì quá nổi tiếng nên từ cải lương, Ngọc Huyền lấn sân sang các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh. Cô được xem là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa và được khán giả ái mộ gọi là "Nữ hoàng chi bảo video".

Ngọc Huyền cũng là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001.

Cuối năm 2002, Ngọc Huyền tổ chức liveshow Mãi mãi ước mơ tại Nhà hát Hòa Bình ở TP.HCM trong 3 đêm liền, thu hút hơn 5000 khán giả tới. Đây là thành công vượt bậc của một nghệ sĩ cải lương trong giai đoạn nghệ thuật này đang phai tàn.

Sang Mỹ làm dâu của danh ca Thanh Tuyền, được chồng yêu thương

Ngọc Huyền là một trong những nghệ sĩ cải lương hoạt động thành công ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Trong những ngày đầu tiên sang Mỹ, Ngọc Huyền ở nhờ nhà danh ca Thanh Tuyền tại Houston và phải lòng con trai nữ danh ca.

Ngọc Huyền bên chồng và hai con

Chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau, cả hai đã kết hôn. Từ đó, Ngọc Huyền trở thành con dâu của danh ca Thanh Tuyền.

Cô chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc, tân cổ giao duyên và phát hành DVD những trích đoạn Hồ Quảng Tứ đại mỹ nhân, giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Ngọc Huyền cũng góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc lớn tại hải ngoại và đi show khắp thế giới.

Chồng Ngọc Huyền hiện tại đang kinh doanh ổn định. Nhờ đó, anh đảm bảo được cho gia đình một đời sống vững chãi, giúp vợ chuyên tâm làm nghệ thuật.

Chính vì sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ nên chồng Ngọc Huyền rất thấu hiểu nghề nghiệp và luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ hết mình. Mỗi lần vợ lưu diễn xa, anh thay cô quán xuyến nội trợ, chăm lo cho hai con đang tuổi trưởng thành.

Dù sinh sống tại Mỹ, nhưng Ngọc Huyền vẫn cố gắng gìn giữ văn hóa Việt Nam. Cô cho con học tiếng Việt và thường xuyên trò chuyện bằng tiếng Việt với các con.

Phía sau nhà Ngọc Huyền là một khu vườn rộng trồng đầy đủ các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, thanh long, chanh… Tất cả đều là những giống cây của Việt Nam nhưng vẫn phát triển tươi tốt trên đất Mỹ, giúp Ngọc Huyền vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

Hiện tại, Ngọc Huyền đang tận hưởng một cuộc sống ổn định. Ngoài ca hát, cô còn kinh doanh mỹ phẩm nên thu nhập khá tốt, song song với đi hát.

Ngọc Huyền thường tổ chức tiệc tại nhà để mời bạn bè đồng nghiệp. Trong các bữa tiệc luôn đầy ắp các món ăn đắt tiền. Thi thoảng, cô cùng mẹ chồng Thanh Tuyền và gia đình đi du lịch quanh nước Mỹ.

U60 viên mãn, làm bà chủ giàu có, đi Mỹ như đi chợ

Hiện tại, Ngọc Huyền đã ở tuổi nhưng vẫn xinh đẹp, trẻ trung, nhiều năng lượng. Trong một lần gặp lại đàn anh năm xưa, người đàn anh này phải thốt lên rằng suốt 30 năm qua Ngọc Huyền vẫn vậy, không hề thay đổi. Nữ nghệ sĩ cũng từng tâm sự rằng cô chưa bao giờ dao kéo thẩm mỹ, mà muốn giữ nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt.

Bí quyết giúp Ngọc Huyền giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi U60 dù không hề dao kéo là sống vui vẻ, yêu đời. Nữ nghệ sĩ tu tập theo Phật pháp hàng chục năm nay, thường xuyên ăn chay và đọc kinh niệm Phật. Cô có hẳn gian thờ Phật riêng trong nhà. Ngọc Huyền ít khi thể hiện sự buồn phiền mà luôn tích cực, an lạc.

Những năm gần đây, Ngọc Huyền về nước liên tục để đi hát, kinh doanh, làm bà chủ, đ từ thiện, tới mức mua hẳn nhà mặt tiền 50 tỷ trung tâm TP.HCM để ở. Cô đi Mỹ như đi chợ, cứ vài tuần đi Mỹ rồi vài tuần lại về nước. Nữ nghệ sĩ được chồng con, gia đình ủng hộ hết mình. Chồng Ngọc Huyền mới đây còn cho vợ tiền làm minishow.