Nữ NSƯT “sợ khổ vì đa tình nên mới có hôn nhân hạnh phúc”: U60 mua 4 căn nhà nhờ hát cải lương

Mua 4 căn nhà nhờ hát cải lương

NSƯT Phượng Hằng, tên thật Dương Phượng Hằng, sinh năm 1967 tại Đồng Tháp, là giọng ca cải lương nổi bật với làn hơi dài đặc trưng. Chị ghi dấu qua nhiều vở diễn như Vụ án Mã Ngưu, Sóng gió cuộc đời, Chiến công thầm lặng, Giọt lệ đài trang, Bông ô môi...

Phượng Hằng sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, chị gái Phượng Mai và anh trai Minh Tiến đều là diễn viên của đoàn Tỷ Phượng – nơi cha chị làm việc.

Năm 16 tuổi, Phượng Hằng rời đoàn Tinh Hoa, lần lượt hát ở các đoàn Tây Ninh 3, Hương Dạ Thảo, Phương Bình, Hậu Giang 1, có dịp đứng chung sân khấu với Minh Cảnh, Phương Bình, Linh Vương…

Phượng Hằng hồi nhỏ và mẹ.

Làn hơi dài hơi cùng kỹ thuật luyến láy độc đáo giúp chị trở thành gương mặt ăn khách của đoàn Trung Hiếu từ năm 1987 khi kết hợp cùng nghệ sĩ Châu Thanh. Về sau cộng tác với đoàn Trần Hữu Trang, nữ nghệ sĩ hoàn thiện kỹ thuật ca, chú trọng “ca rõ chữ, giữ mạch văn”, nhờ vậy tiến bộ nhanh trong diễn xuất.

Phượng Hằng nổi tiếng bởi khả năng hát câu vọng cổ dài 120 chữ. Dù vậy thì thuở mới vào nghề, chị từng gặp tình huống còn 1 chữ mà đứt hơi. Trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, nữ nghệ sĩ kể: “Ca chỉ còn 1 chữ nữa mà bị đứt hơi. Sáng đó, tôi không dám đi ra chợ ăn”.

Những năm 90, khi đoàn giải thể, mẹ và anh đều bệnh, Phượng Hằng trở thành trụ cột kinh tế. Sau thời gian khó khăn, chị trở lại sân khấu và dần ổn định cuộc sống.

Trong sự nghiệp của mình, Phượng Hằng từng đoạt Huy chương Vàng Trần Hữu Trang (1992). Đến năm 1996, chị tiếp tục được vinh danh với Huy chương Vàng cho Diễn viên xuất sắc cùng giải thưởng.

Năm 2011, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Vào năm 2012, Phượng Hằng nhận giải thưởng HTV trong hạng mục Nghệ sĩ cống hiến.

Phượng Hằng sở hữu làn hơi dài, có thể ca câu vọng cổ 120 chữ.

Nổi tiếng trong sự nghiệp nên Phượng Hằng thừa nhận sống sung túc nhờ cải lương. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo Ngôi sao rằng, đã mua được 4 căn nhà nhờ nghề.

Nữ nghệ sĩ kể: “Đến năm 1987, tôi về đoàn Trung Hiếu của thành phố hát, được ở gần gia đình hơn. Sau vài năm tích lũy, tôi mua ngôi nhà nhỏ đầu tiên ở khu Bàn Cờ, quận 3.

Một thời gian sau, tôi lại dành dụm tiền mua căn nhà khác to hơn ở đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Năm 2000, tôi chuyển về tổ ấm mới ở quận 8 và năm 2021 mua được căn nhà hiện tại to hơn tại quận 7”.

30 năm hôn nhân viên mãn

Về đời tư, năm 1995, nghệ sĩ Phượng Hằng kết hôn cùng với đạo diễn Hiền Phương làm trong đài truyền hình và có hai con Thiện Phúc (1997) và Phương Lam (2005). Hiện tại, 2 con của Phượng Hằng đã trưởng thành.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình, nữ NSƯT sinh năm 1967 nói trên báo Thanh Niên, vì cùng nghề nên chồng rất thấu hiểu và trân quý công việc của vợ. Phượng Hằng nói: “Gia đình tôi hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Chẳng hạn khi tôi bận tham gia một chương trình nào đó mà không có nhà, các con cũng ráng bảo ban nhau.

Tổ ấm của nữ NSƯT.

Nữ NSƯT có cuộc sống sung túc nhờ hát cải lương.

Con trai tôi giờ đã trưởng thành, đi làm về thì phụ mẹ đón em tan học, đỡ đần mẹ một số công việc nhà. Ông xã tôi cũng là người làm nghệ thuật cho nên khi anh ấy vắng nhà thì có tôi quán xuyến, khi tôi đi làm thì có anh ở nhà lo liệu”.

Nói về bí quyết giữ gìn hôn nhân, nữ NSƯT cho rằng, mỗi người phải thông cảm cho nhau, phải nhường nhịn với nhau, thông cảm cho nhau.

Phượng Hằng nói trên báo Ngôi Sao rằng: “Vì tôi được sinh trưởng từ gia đình có hôn nhân một vợ một chồng hạnh phúc cả đời, nên tôi sợ sự đa tình đến làm mình gian truân, có dấu hiệu là tôi phản ứng cắt đứt ngay”.

Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn đắt show. Chị tâm sự: “Tôi vẫn đi hát tỉnh nhiều, hôm nào về tới nhà sớm là hai giờ sáng, có hôm đến gần bốn giờ. Nhiều lúc tôi chỉ ngủ được có hai tiếng là thức dậy làm việc, chăm sóc gia đình”.

Phượng Hằng cho biết, trong khi các nghệ sĩ khác đi diễn cuối tuần thì cô ưu tiên chủ nhật ở nhà chăm sóc gia đình. Nếu có show gần, hoặc cần thiết lắm cô mới đi.

“Nhà tôi ở hiện nay giống như nhà thờ của đại gia đình vậy, đến chủ nhật là bà con anh chị em, mẹ chồng, con cháu sẽ cùng tụ họp lại gặp mặt, ăn uống tiệc tùng tại nhà tôi. Thường 13 giờ chiều chủ nhật mỗi tuần gia đình bên chồng sẽ họp mặt”, nữ nghệ sĩ nói với báo Ngôi Sao.