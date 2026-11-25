"Bây giờ không phải chỉ mình tôi thích về Việt Nam mà chồng tôi cũng thích về lắm" – NSƯT Phương Hồng Thủy nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Phương Hồng Thủy đã chia sẻ việc về Việt Nam 3 tháng để diễn vở kịch "29 anh về". Đây cũng là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu trong nước sau 28 năm giã từ sự nghiệp.



NSƯT Phương Hồng Thuỷ

Cô nói: "Năm ngoái tôi có được mời đóng vai cô giáo trong vở kịch Tết là "29 anh về" của Ái Như và anh Thành Hội. Tôi thấy nhân vật này có nét giống mình, cũng nhớ nhớ quên quên, rồi cốt truyện, kịch bản cũng dễ thương nên nhận lời.

Nhưng tôi ở Mỹ với ông xã nên để diễn một vở kịch thì cũng mất nhiều thời gian, về nước lâu quá thì không được. Tôi xin ông xã cho về Việt Nam khoảng 2 tháng để tập kịch rồi diễn. Ái Như nghe xong lại hỏi, thế 3 tháng có được không vì sợ 2 tháng không đủ.

Tôi định từ chối vì nghĩ 3 tháng thì lâu quá, tôi chưa bao giờ xa nhà lâu đến thế. Nhưng ai ngờ đâu lúc tôi hỏi lại ông xã thì ông ấy nói: "Nghề mà, thích thì cứ về, đi lâu quá thì tôi theo bà về".

Tiếp đó đến con gái tôi. Con gái cũng đang ở Mỹ với tôi, tôi cũng chưa bao giờ đi lâu thế, sợ nó buồn. Tôi rất thương con gái. Nhưng con gái tôi cũng bảo, đó là nghề của mẹ, không dễ gì để mẹ có được vai diễn hay mà mẹ lại cũng thích trong cuối đời này, nên mẹ cứ đi. Thế là con gái mua vé máy bay cho tôi và chồng về nước.

Thực ra tôi chưa đóng kịch nhiều, hồi năm chín mấy có đóng vai người vợ thứ 3 trong vở Đèn lồng treo cao ở Idecaf. Lúc đó anh Thành Hội và Ái Như cũng cực với tôi lắm vì tính tôi hay quên, tập hôm nay thì mai quên hết, cứ lừ đà lừ đừ.

Nhưng có một chị bạn lớn tuổi nói với anh Thành Hội rằng tôi thuộc dạng mưa dầm thấm lâu, tập thì chậm nhưng chắc nên phải có thời gian. Đúng là khi ra diễn thì tôi khác hẳn lúc tập.

Ở bên cải lương tôi có nhắc tuồng còn bên kịch nói thì không nhắc, mà tập vở "29 anh về" này có 9 ngày thôi là phải ra tổng duyệt rồi, không có ai nhắc bên dưới. Tôi phải vừa diễn, vừa chạy vào cầm kịch bản, học rồi lại ra diễn tiếp.

Tới ngày mùng 2 Tết là buổi diễn thứ hai tôi vẫn diễn như trả bài, chưa thấm được. Tới buổi diễn cuối cùng tôi mới diễn thấm, diễn ra trò, ai cũng xúc động.

Kịch nói tôi thấy khó hơn cải lương. Cải lương tưởng khó mà dễ, tưởng dễ mà khó, chỉ cần nắm được bài bản rồi ra ca. Ở kịch nói thì phải thoại thế nào để chạm vào trái tim người ta.

Lúc Ái Như mời tôi đóng vở này tôi thích nên nhận lời luôn chứ không đắn đo gì hết. Ái Như chỉ nói thòng một câu là tiền cát xê ít mà diễn cực lắm. Tiền cát xê còn không đủ trả vé máy bay nữa, nhưng tôi lại không nghĩ tới cái đó, cứ về là về thôi.

Vé máy bay thì có con gái mua cho, chồng tôi cũng theo tôi về. Về tới Việt Nam thì tôi có em gái út chở đi lại, còn chưng yến cho ăn mỗi ngày. Tôi chẳng phải lo gì, chỉ giữ sức khỏe để tập kịch rồi ra diễn.

Thực ra, bây giờ không phải chỉ mình tôi thích về Việt Nam mà chồng tôi cũng thích về lắm, nên hi vọng mai mốt được về nhiều hơn để diễn kịch".