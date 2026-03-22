Nữ NSƯT ở Mỹ: "Nếu cứ thất nghiệp mãi như thế này rất nguy hiểm"

Tùng Ninh |

"Phải lâu lắm rồi tôi mới có một ngày cuối tuần thất nghiệp", NSƯT Ngọc Huyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc cô đi ăn ngày cuối tuần tại Mỹ cùng gia đình, con cái. Con trai Ngọc Huyền là Hà Nam hiện đã đủ tuổi lái xe nên tự lái ô tô chở gia đình. Ngọc Huyền tỏ ra khá tự hào về con trai.

Cô nói: "Cảm ơn con trai Hà Nam đã lái xe chở cả nhà đi ăn. Hôm nay là cuối tuần, tôi "thất nghiệp", không có show nên được quây quần bên gia đình, đi ăn trưa, ăn một bữa ăn thật là ngon.

Hà Nam bây giờ tự lái xe một mình được rồi, không cần phải có người ngồi cùng để kèm như trước nữa.

Theo luật bên này thì Hà Nam đã được tự lái xe một mình, nhưng không được phép chở người dưới 20 tuổi. Phải đợi một năm sau thì Hà Nam mới được chở người dưới 20 tuổi. Đây là luật ở tiểu bang California, mỗi tiểu bang sẽ có luật khác nhau một chút.

Hà Tiên (con gái lớn của Ngọc Huyền) đang tự lái một xe khác vì ăn xong Hà Tiên sẽ có hẹn với bạn.

Thực sự hôm nay là một ngày thật an lạc với tôi. Buổi sáng Hà Tiên dẫn tôi đi tập thể dục với máy. Sau đó, tôi đi xông hơi với mẹ và chồng. Về nhà, tôi tắm rửa, thay đồ để đi ăn.

Phải lâu lắm rồi tôi mới có một ngày cuối tuần thất nghiệp nhưng an lạc bên gia đình thế này, rất thú vị. Tôi được nói chuyện với các con, ở bên cha mẹ, trao đổi các công việc, tương lai sắp tới ra sao bên gia đình nên tôi hạnh phúc lắm. Nhưng nếu cứ thất nghiệp mãi như thế này thì lại rất nguy hiểm".

NSƯT Ngọc Huyền là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, được biết đến với chất giọng ngọt ngào và ngoại hình sáng sân khấu. Cô gặt hái thành công rực rỡ từ thập niên 1990 qua nhiều vai diễn đa dạng và các video cải lương ăn khách.

Năm 2002, nữ nghệ sĩ sang Mỹ định cư và hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại. Sau thời gian dài vắng bóng, những năm gần đây, cô thường xuyên về Việt Nam tham gia biểu diễn và làm giám khảo các chương trình truyền hình. Ở tuổi ngoài 50, Ngọc Huyền vẫn duy trì được sức hút và sự bền bỉ với nghề.

