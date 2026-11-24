Hiện nữ nghệ sĩ được các con chăm sóc.

Sinh năm 1938, NSƯT Lê Mai là gương mặt thuộc thế hệ nghệ sĩ sân khấu đầu tiên của miền Bắc. Bà từng có gần 20 năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, tham gia nhiều vở diễn và sau này tiếp tục góp mặt trong các bộ phim truyền hình. Năm 1982, bà nghỉ hưu. Đến tháng 3/2024, sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, nữ nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Chia sẻ với báo chí vào tháng 10/2024, NSƯT Lê Mai cho biết mức lương hưu của mình là 3 triệu đồng/tháng. Bà không cảm thấy thiếu thốn bởi luôn có các con quan tâm, chăm lo đầy đủ. Với nữ nghệ sĩ, niềm vui tuổi già không nằm ở chuyện có bao nhiêu tiền mà là được sống bình yên, có người thân bên cạnh và vẫn giữ được những thói quen quen thuộc suốt nhiều năm.

Cuộc sống bình yên trong căn nhà ở phố Phan Đình Phùng, có ba con gái nổi tiếng chăm lo

NSƯT Lê Mai có nhiều năm sống trong căn nhà riêng trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Đây cũng là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của nữ nghệ sĩ, với những bức ảnh gia đình được bà nâng niu, sắp xếp cẩn thận. Trước đây, dù các con nhiều lần ngỏ ý đón mẹ về sống cùng, bà vẫn thích ở căn nhà quen thuộc vì đã gắn bó với hàng xóm, bạn bè và nhịp sống nơi đây.

Những năm gần đây, gia đình NSND Lê Khanh đã chuyển về sống gần mẹ, thậm chí có thời gian ở cùng bà trong căn nhà liền kề. Lê Khanh cũng thuê người giúp việc hỗ trợ việc nhà, nhắc mẹ uống thuốc và chăm sóc sức khỏe. Hai người con gái còn lại là Lê Vân và Lê Vi cũng thường xuyên thăm hỏi. Lê Vân sống tại Hà Nội, còn Lê Vi định cư ở Pháp nhưng vẫn đều đặn gọi điện và về thăm mẹ khi có điều kiện.

Điều khiến NSƯT Lê Mai tự hào nhất chính là ba cô con gái đều trưởng thành và có dấu ấn riêng trong nghệ thuật. Bà từng chia sẻ mình rất vui khi khán giả nhắc đến các con như những biểu tượng của vẻ đẹp con gái Hà thành. Trong đó, Lê Vân từng là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt với vẻ đẹp cá tính, sắc sảo; Lê Khanh là nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh hàng đầu, được phong tặng danh hiệu NSND; còn Lê Vi cũng từng ghi dấu ấn trên màn ảnh trước khi lui về chăm lo gia đình và sinh sống ở nước ngoài.

NSƯT Lê Mai sinh được 3 cô con gái toàn mỹ nhân showbiz Việt

Từng một mình làm đủ nghề để nuôi ba con gái thành danh

Đằng sau cuộc sống bình yên hiện tại là một quãng đời không ít vất vả của NSƯT Lê Mai. Bà từng kết hôn với NSND Trần Tiến và có ba cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sau đó đổ vỡ, nữ nghệ sĩ một mình gánh vác việc nuôi dạy các con trong điều kiện kinh tế không dư dả.

Ngoài công việc tại Nhà hát, bà từng nhận đồ từ chợ Đồng Xuân về may vá, đan len để kiếm thêm thu nhập. Có những ngày, bà phải đạp xe chở những bọc hàng lớn đi giao, tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để lo cho gia đình. Không chỉ mẹ, cả ba cô con gái khi còn nhỏ cũng sớm biết phụ giúp công việc. Lê Vân và Lê Khanh từng ngồi bên máy khâu giúp mẹ, còn các con đều mang tiền lương về phụ mẹ khi bắt đầu đi làm.

Năm 1982, sau khi nghỉ hưu, NSƯT Lê Mai vẫn được một số đạo diễn mời tham gia phim truyền hình. Bà từng góp mặt trong các tác phẩm như Bà Nội Không Thích Ăn Pizza, Nếp Nhà. Có thời điểm, dù đã nghỉ chế độ, bà vẫn tự đi xe máy đến phim trường để tiếp tục được làm nghề. Sau này, khi sức khỏe không còn cho phép, nữ nghệ sĩ mới dần dừng công việc diễn xuất.

Bà Nội Không Thích Ăn Pizza

Nhìn lại cuộc đời, NSƯT Lê Mai từng nói bà cảm thấy may mắn khi có ba người con trưởng thành, giỏi giang và luôn yêu thương mẹ. Dù mỗi người có lựa chọn riêng, Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi đều dành sự quan tâm đặc biệt cho bà. Với nữ nghệ sĩ, đó có lẽ là thành quả đáng quý nhất sau những năm tháng vừa làm nghề, vừa tần tảo nuôi con.