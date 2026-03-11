Nữ NSƯT miền Nam đang đi Mỹ bị bắt gặp: "Ở ngoài trẻ đẹp quá!"

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ những khoảnh khắc cô đi du lịch Mỹ. Theo đó, nữ nghệ sĩ ghé thăm Hong Kong City Mall (khu trung tâm mua sắm Hong Kong lớn nhất ở Houston).

Khán giả Việt bắt tay Cát Tường

Cát Tường vừa bước tới cửa trung tâm đã được một khán giả người Việt nhận ra và lao tới, tay bắt mặt mừng thốt lên: "Cát Tường đây à! Ôi may mắn quá được gặp Cát Tường ở ngoài. Cát Tường ở ngoài trẻ đẹp quá".

Cát Tường cũng khá thân thiện và cởi mở, liền bắt tay khán giả và nói: "Em mới tới được 3 ngày và hai ngày nữa thì em bay sang California chơi ít hôm rồi về lại Việt Nam".

Cô chia sẻ: "Vừa bước tới cửa đã thấy có người Việt nhận ra mình, chào mình là tôi vui rồi, cảm giác hôm nay sẽ rất vui.

Bữa giờ qua đây tôi hơi buồn vì tôi ở nhờ nhà bạn thân tôi mà nhà nó ở tít trong rừng nên tôi không được gặp ai ngoài mấy người bạn mình.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi du lịch xa nhà dịp Tết. Mọi người theo dõi tôi thì biết Tết năm nào tôi cũng ở nhà chơi với gia đình. Năm nay qua Mỹ dịp Tết nên tôi không thấy không khí Tết lắm.

Vì thế nên tôi muốn tới mấy khu châu Á để xem có không khí Tết hay không. Tôi nói không sai, vừa tới khu này đã thấy có hoa mai, còn ghi cả tiếng Việt nữa, chứng tỏ khu này rất nhiều người Việt mình.

Tôi rất ngạc nhiên khi ở khi Hong Kong City Mall này lại nhiều tiếng Việt đến thế, đâu cũng ghi tiếng Việt, có cả hoa mai, hoa đào, nón lá, câu đối chữ thư pháp tiếng Việt, lại có cả bánh chưng bánh tét, cây chuối, gánh hàng rong theo phong cách dân gian Việt Nam, khiến tôi có cảm giác vô cùng thân quen.

Ngoài ra ở đây còn có các cửa tiệm của người Việt mình như tiệm vàng, nhà hàng ăn uống, phở bún miến, bánh mì… Ở đây còn có áo dài Tết đầy đủ hết, nhiều áo dài vô cùng".

Cát Tường vừa bước vào một tiệm áo dài thì chủ tiệm cũng nhận ra cô và chạy ra chào đón, xin chụp hình.