Nữ NSƯT làm bà chủ nhắc nhân viên điều này

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc nhân viên của cô vui mừng khi được khách đến uống cà phê lì xì. Được biết, vị khách này chính là fan hâm mộ của Cát Tường, vì ái mộ cô mà tới.



Cát Tường quay clip kể lại với khán giả "Quán cà phê của tôi đang mất điện. Có một anh khách hôm qua đến uống cà phê tặng cho tôi chai dầu thơm. Hôm nay anh ấy lại đến tiếp để lì xì cho nhân viên của tôi". Sau đó cô nhắn nhủ tới nhân viên: "Sống biết điều với chủ vào! Lộc lá này là của chủ không đó".

Cát Tường nhắc nhân viên

Nhân viên của Cát Tường phản bác: "Cái này là nhân viên ở hiền gặp lành". Cát Tường khẳng định: "Không có đâu, cái này là chủ ở hiền, nhân viên hưởng ké chứ không phải tự nhiên mà có. Sao khách không sang quán cà phê khác lì xì mà chỉ tới quán cà phê này lì xì nhân viên? Đúng không?



Nhân viên phải đối xử tử tế, đàng hoàng với chủ vào. Giờ đi ăn vui vẻ đi, nhớ đem về cho tôi một phần cánh gà".

Cô chia sẻ thêm: "Anh khách này là fan hâm mộ của tôi nên đến quán tôi chơi rồi lì xì cho mọi người. Anh khách lì xì cho cả ba mẹ tôi nữa.

Anh khách này là một Việt kiều. Trước đây anh ấy tới tặng hẳn hai chai dầu thơm cho tôi và con gái, giờ anh ấy quay lại lì xì nhân viên tôi. Ban đầu anh ấy tưởng quán có hai nhân viên thôi nên rút hai bao lì xì ra, ai ngờ hai nhân viên nữa thấy thế cũng chạy ra. Tôi là chủ quán, ngồi lặng im.

Thế là anh ấy lì xì cho bốn nhân viên và con gái tôi hết 5 bao lì xì. Ai ngờ đâu mẹ tôi cũng từ đâu đi ra, thế là anh ấy lì xì thêm cho cả ba và mẹ tôi, rồi cả tôi luôn. Mẹ tôi mở bao lì xì ra được hẳn 1 triệu".

Được biết, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường hiện đang làm bà chủ một sân khấu kịch, một quán cà phê và kinh doanh thực phẩm chức năng, quản lý một số nhân viên.

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Cát Tường vẫn rất thân thiện, hòa đồng với nhân viên. Cô thường xuyên mời nhân viên đi ăn uống. Cách đây ít hôm, Cát Tường đã cho nhân viên đi ăn tất niên.

Có thể thấy, Cát Tường rất được lòng khán giả và có nhiều fan hâm mộ lớn tuổi.