Nữ NSƯT làm bà chủ: "Chồng con tôi rén, phải im lặng hết"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về sự ham học của mình.



Cô nói: "Tôi sẽ vẫn đi học để phát triển bản thân vì tôi thích học. Tôi không dám tham vọng học tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng sẽ học nâng cao, chuyên sâu hơn.

Ốc Thanh Vân tập Yoga

Về chuyện ham học của tôi, mọi người xung quanh tôi đều biết rằng tôi là "con ma sổ sách". Lúc nào tôi cũng ghi ghi chép chép. Ai chơi với tôi đều biết điều đó.

Vì thế, chuyện tôi thích đi học là bình thường, không có gì lạ. Nhưng thực sự, gia đình tôi phải chịu đựng tôi quá nhiều.

Ví dụ, tôi từng bỏ thời gian học Yoga và trong đó là một thế giới rất lớn. Tôi phải học thiền chuông. Mỗi lần tôi đóng cửa để học thiền chuông là cả gia đình, chồng con tôi rén, phải im lặng hết. Không một ai trong nhà tôi dám đi mạnh, nói to.

Mỗi lần tôi gõ chuông một cái là như giác ngộ cả nhà. Chồng tôi còn hé mở cửa nhìn lén vào hỏi: "Em luyện công xong chưa". Tức là chồng tôi còn không dám nói chuyện với tôi, phải im lặng hết rồi đợi tôi thiền xong mới dám hỏi.

Dạo này thì tôi bớt thiền rồi, nên gia đình tôi cũng bớt rén, trở lại nhịp sống bình thường. Hồi trước, mỗi lần tôi bảo đi chữa lành là nguyên một gia đình phải chữa lành cho tôi".

MC Nguyên Khang nhận định: "Ốc Thanh Vân là người đam mê học hỏi, khám phá, phát triển bản thân và có nhiều hoài bão, khát khao. Nhưng Ốc Thanh Vân không bao giờ quên đi trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình.

Tôi tin rằng, một người phụ nữ như vậy thì thành công là điều hiển nhiên. Quan trọng là Ốc Thanh Vân sống rất tích cực, luôn thấy cuộc đời này có ý nghĩa và trân trọng từng khoảnh khắc.

Ốc Thanh Vân thực sự là một người nghệ sĩ đa tài, vừa kinh doanh, vừa làm MC, vừa làm diễn viên, làm vợ làm mẹ, làm nhà đầu tư và sắp tới còn làm cả giám đốc điều hành sân khấu kịch.

Ốc Thanh Vân đảm nhiệm quá nhiều vai trò khác nhau, nhưng vẫn năng động, vui vẻ. Đây là điều khiến tôi vô cùng nể phục".