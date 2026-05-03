HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT làm bà chủ: "Chồng con tôi rén, phải im lặng hết"

Tùng Ninh |

"Chồng tôi còn hé mở cửa nhìn lén vào hỏi: Em luyện công xong chưa", Ốc Thanh Vân nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về sự ham học của mình.

Cô nói: "Tôi sẽ vẫn đi học để phát triển bản thân vì tôi thích học. Tôi không dám tham vọng học tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng sẽ học nâng cao, chuyên sâu hơn.

- Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân tập Yoga

Về chuyện ham học của tôi, mọi người xung quanh tôi đều biết rằng tôi là "con ma sổ sách". Lúc nào tôi cũng ghi ghi chép chép. Ai chơi với tôi đều biết điều đó.

Vì thế, chuyện tôi thích đi học là bình thường, không có gì lạ. Nhưng thực sự, gia đình tôi phải chịu đựng tôi quá nhiều.

Ví dụ, tôi từng bỏ thời gian học Yoga và trong đó là một thế giới rất lớn. Tôi phải học thiền chuông. Mỗi lần tôi đóng cửa để học thiền chuông là cả gia đình, chồng con tôi rén, phải im lặng hết. Không một ai trong nhà tôi dám đi mạnh, nói to.

Mỗi lần tôi gõ chuông một cái là như giác ngộ cả nhà. Chồng tôi còn hé mở cửa nhìn lén vào hỏi: "Em luyện công xong chưa". Tức là chồng tôi còn không dám nói chuyện với tôi, phải im lặng hết rồi đợi tôi thiền xong mới dám hỏi.

Dạo này thì tôi bớt thiền rồi, nên gia đình tôi cũng bớt rén, trở lại nhịp sống bình thường. Hồi trước, mỗi lần tôi bảo đi chữa lành là nguyên một gia đình phải chữa lành cho tôi".

- Ảnh 2.

MC Nguyên Khang nhận định: "Ốc Thanh Vân là người đam mê học hỏi, khám phá, phát triển bản thân và có nhiều hoài bão, khát khao. Nhưng Ốc Thanh Vân không bao giờ quên đi trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình.

Tôi tin rằng, một người phụ nữ như vậy thì thành công là điều hiển nhiên. Quan trọng là Ốc Thanh Vân sống rất tích cực, luôn thấy cuộc đời này có ý nghĩa và trân trọng từng khoảnh khắc.

Ốc Thanh Vân thực sự là một người nghệ sĩ đa tài, vừa kinh doanh, vừa làm MC, vừa làm diễn viên, làm vợ làm mẹ, làm nhà đầu tư và sắp tới còn làm cả giám đốc điều hành sân khấu kịch.

Ốc Thanh Vân đảm nhiệm quá nhiều vai trò khác nhau, nhưng vẫn năng động, vui vẻ. Đây là điều khiến tôi vô cùng nể phục".

Nữ NSƯT nói điều sốc nặng ai cũng sợ
Tags

sao Việt

showbiz

yoga

Ốc Thanh Vân

chồng ốc thanh vân

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

thiền chuông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại