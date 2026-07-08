Nữ NSƯT là mẹ đơn thân giàu có: "Tôi già rồi, đừng dụ tôi!"

"Tôi ra đời chỉ muốn làm ăn kiếm tiền, không muốn kiếm chuyện" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, tại một livestream, NSƯT Cát Tường đã lên tiếng và cầu xin khán giả khi bị nhiều người hỏi về những drama không liên quan đến mình.

Cô nói: "Mọi người có thể hỏi tôi bất cứ vấn đề trong cuộc sống, đi chơi đi bời, ăn uống, du lịch, xin visa… Cái gì tôi biết được tôi sẽ chia sẻ hết.

Cát Tường

Nhưng đừng lôi tôi vào những công kích trên mạng, tội nghiệp tôi lắm. Tôi ra đời chỉ muốn làm ăn kiếm tiền, không muốn kiếm chuyện.

Ai chửi thì chửi, tôi cứ lướt qua thôi. Cuộc đời mà, bây giờ đi ra đời thì trăm người ghét, vạn người thương. Có thể người ta có một sự hiểu lầm nào đó về tôi. Hoặc có thể người ta không biết gì về tôi, nhưng nghe người ngoài nói vào, đâm chọt chứ họ còn chưa biết tôi là ai, chưa gặp nhau, tiếp xúc với nhau bao giờ để biết.

Còn về mặt tâm linh Phật pháp thì có thể do họ ghét tôi do có hiềm khích từ kiếp trước, kiếp trước tôi chửi họ nên kiếp này họ chửi lại tôi. Thôi thì tôi cứ cho qua đi cho nó lành, một điều nhịn chín điều lành.

Bây giờ cứ ngồi nói qua nói lại chỉ càng tạo điều kiện cho cho người khác xâu xé, nói xấu rồi rùm beng trên mạng.

Tôi đi đâu thấy đẹp thì khen, không đẹp thì cũng nói. Đó là cảm nhận của riêng tôi khi đi tới mỗi nơi. Tôi rất công tâm, đi đâu thấy sao nói vậy theo cảm nhận riêng. Tôi đi Mỹ, đi Nhật, đi Trung Quốc thấy đẹp thì khen. Tôi đi quay Youtube thì phải nói cảm nghĩ.

Cái gì tôi thấy đẹp thì tôi khen, không thấy ok tôi vẫn chê. Các cảnh đẹp trên thế giới tôi thích thì tôi đi thưởng ngoạn thôi. Tôi đi du lịch thôi mà cũng lôi tôi vào chuyện nọ chuyện kia. Đừng, đừng, xin đừng!

Tôi nói gì cũng lựa lời để nói lắm. Tôi chỉ muốn nói rằng không muốn gây hiềm khích, ân oán gì với ai hết. Ai muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Tôi chỉ muốn đưa gia đình, cha mẹ đi du lịch. Thời gian của tôi đi muốn dành cho gia đình thôi, không muốn tranh cãi, toàn tạo điều kiện cho người ta xâu xé, kiếm tiền.

Nhiều người khịa tôi, kêu tôi lên tiếng cái này cái kia, xin đừng. Tôi già rồi, đừng dụ tôi! Coi như kiếp trước tôi làm sai thì kiếp này bị chửi thôi, không có gì hết".