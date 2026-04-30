Nữ NSƯT giàu có: "Tôi dời vé lại, khỏi bay về Mỹ luôn"

Tùng Ninh |

"Giờ chỉ có yêu thương thôi chứ không giận dỗi gì nhau hết" – Ngọc Huyền nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ khoảnh khắc cô cùng đạo diễn Khương Dừa và nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí về quê miền Tây để làm một chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con, từ thiện và phát học bổng.

Ngọc Huyền và Khương Dừa

Bà con ở miền Tây rất yêu quý Ngọc Huyền, thấy cô tới liền ùa ra chào đón, hồ hởi cười nói, dẫn cô đi tham quan.

Trong một hoạt động bên lề, Ngọc Huyền cùng Khương Dừa được trải nghiệm thưởng thức các loại bánh miền Tây. Cô vừa ăn các loại bánh như bánh chuối, bánh ướt… vừa tấm tắc thốt lên: "Ngon quá!".

Trong đó, Ngọc Huyền tỏ ra thích thú với món lá rau mơ vì lần đầu tiên được ăn. Cô nói: "Lần đầu tiên tôi biết có món này, ngon quá. Trước giờ có ai cho tôi ăn đâu mà được ăn. Cái bánh này giống bánh gai ngoài Hà Nội nhưng không có nhân, chấm với nước cốt dừa là ngon vô cùng".

Nghệ sĩ Minh Nhí cũng nói: "Ăn uống như thế này là đúng gu tôi. Tôi ăn món gì cũng phải có nước cốt dừa".

Các nghệ sĩ tỏ ra vô cùng thân thiện, cởi mở với mọi người, ngồi ăn uống, trò chuyện liên tục.

Tiếp đó, Ngọc Huyền và Khương Dừa còn tự tay ngồi làm bánh cùng mọi người để trải nghiệm. Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chăm chú làm bánh.

Cô còn mê làm bánh tới mức thốt lên: "Làm bánh lá rau mơ hay quá. Tôi sẽ dời vé lại, khỏi bay về Mỹ luôn. Tôi ở lại đây làm bánh, mở hẳn một tiệm bánh".

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ: "Hôm nọ tôi giận anh Châu Thanh vì không đến đây với chúng tôi nhưng bây giờ tôi hết giận anh ấy rồi vì biết anh phải ở nhà chăm sóc mẹ già. Tôi biết được lí do anh Châu Thanh không đến nên thương anh Châu Thanh lắm, giờ chỉ có yêu thương thôi chứ không giận dỗi gì nhau hết".

Tiếp đó, Ngọc Huyền còn vừa làm bánh vừa hát một đoạn vọng cổ tặng cho bạn mình là cố ca sĩ Phi Nhung.

NSƯT Ngọc Huyền hiện đang có cuộc sống viên mãn, nhung lụa tại Mỹ bên chồng và hai con. Gia đình cô sở hữu căn biệt thự rộng lớn, sang trọng và khối tài sản đáng mơ ước sau nhiều năm làm nghề. Tuy nhiên cô vẫn rất đam mê với nghệ thuật thường xuyên bay về Việt Nam thực hiện nhiều dự án dài hơi. Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung nhờ tinh thần lạc quan và sự yêu chiều từ ông xã.

