Nữ NSƯT được gọi là "thần đồng cải lương" từng kiếm được cả cây vàng/đêm, U60 vẫn lẻ bóng

Nữ nghệ sĩ từng kiếm được cả cây vàng/đêm diễn

Nghệ sĩ Thoại Mỹ sinh năm 1969, bắt đầu sự nghiệp cải lương năm 11 tuổi. NSND Lệ Thủy là người phát hiện tiềm năng của Thoại Mỹ. Năm 13 tuổi, chị thi đỗ khoa diễn viên của Nhà hát Trần Hữu Trang, chung khóa với NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long. Năm 15 tuổi, chị tham gia đóng phim truyền hình Mùa nước nổi, đóng phim Phạm Công Cúc Hoa bên cạnh việc theo đoàn hát.

NSƯT Thoại Mỹ thời trẻ.

Thập niên 1990, chị được khán giả công nhận với nhiều video cải lương, sau đó nổi tiếng với vai Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên, đa số là những vai đào độc, lẳng. Thời hoàng kim, Thoại Mỹ từng kiếm được cát-xê tương đương cả cây vàng mỗi đêm diễn.

Trong sự nghiệp của mình NSƯT Thoại Mỹ ghi dấu với nhiều vai diễn như nữ soái Hồng Phụng trong vở Ngọc Kỳ Lân, Võ Tắc Thiên vở Thái Bình công chúa, Phượng vở Rồng Phượng, Thu vở Duyên kiếp, Ngọc Hân vở Hồn thơ Ngọc, Lan vở Lời thú tội muộn màng...

Suốt mấy mươi năm hoạt động nghệ thuật, Thoại Mỹ giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, diễn viên xuất sắc giải Mai Vàng, huy chương Vì sự nghiệp sân khấu... Năm 2007, chị được trao danh hiệu NSƯT.

Thoại Mỹ được nhiều người gọi là "thần đồng cải lương" vì ca hát từ nhỏ.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ được xem là "linh hồn" của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long. Chị gắn bó với đoàn một thời gian dài trước khi tạm chia tay của sang nước ngoài trị bệnh. Mới đây, cô chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ hội ngộ cùng những người thân thiết.

Có thể thấy, nữ nghệ sĩ khỏe khoắn hơn, thần sắc tươi tắn và nụ cười rạng rỡ. Sự chuyển biến tích cực sức khoẻ cùng tinh thần lạc quan của nghệ sĩ Thoại Mỹ đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những ai đang đối diện với bệnh tật.

Thoại Mỹ hóa trang trong các vai diễn của mình.

Có thời gian, NSƯT Thoại Mỹ phải đối diện với tình hình sức khoẻ không được tốt. Trong một chương trình, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Có thời gian chân tôi bị chấn thương nên phải nghỉ ngơi và phẫu thuật nhiều lần. Một thời gian tôi bị hư giọng, phải dưỡng lại. Tôi bị tim và gần đây tôi phải ngưng diễn để điều trị, phải đặt máy hỗ trợ nhịp tim. Tôi nghĩ đến chuyện nếu mổ xong, có sự cố gì không được theo nghề thì sao? Lẽ ra tôi điều trị tim từ mấy năm trước nhưng vì sợ nên cứ để, càng ngày bệnh càng chuyển biến". Chị từng thổ lộ luôn muốn được làm nghề và dù được chết trên sân khấu vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Sau thời gian bệnh nặng, NSƯT Thoại Mỹ xuất hiện cực tươi tắn.

Dù cải lương thoái trào, Thoại Mỹ vẫn có thể sống thoải mái. Những đồng tiền tích lũy được từ nghệ thuật, Thoại Mỹ đầu tư bất động sản, ngành làm đẹp và may mắn thành công.

Ở tuổi 56, Thoại Mỹ vẫn miệt mài đi diễn trong lẫn ngoài nước, làm giám khảo ở nhiều cuộc thi. Ngoài đi hát, chị còn bán hàng online, nhận quay quảng cáo. Đó là lý do chị không phải quá lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền".

Từng trải qua đổ vỡ, cuộc sống hiện tại bình lặng, nhẹ nhàng

Sự nghiệp sáng chói nhưng đường tình duyên của NSƯT Thoại Mỹ lại gặp nhiều sóng gió. Ít ai biết, Thoại Mỹ từng kết hôn một lần. Hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 1.000 khách mời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến chị khủng hoảng từng muốn kết thúc cuộc đời. Chia tay người chồng đầu tiên, Thoại Mỹ từng đính hôn thêm 2 lần nữa nhưng đều kết thúc không trọn vẹn.

Ở tuổi U60 nữ nghệ sĩ vẫn năng động và tràn đầy sức sống.

Sau những đổ vỡ, Thoại Mỹ tìm tới Phật pháp để chữa lành những tổn thương. Nữ nghệ sĩ gượng dậy để tiếp tục con đường nghệ thuật. Ở độ tuổi U60, Thoại Mỹ vẫn năng động, tràn đầy sức sống nhờ tinh thần tốt. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ tập thể dục đều đặn, ăn thực đơn bổ dưỡng và tìm niềm vui từ Phật pháp.

Vì sống độc thân nên chị cũng thoải mái đi về giữa Mỹ và Việt Nam biểu diễn, gặp gỡ bạn bè. Nữ nghệ sĩ từng nói cuộc sống hiện tại bình lặng, nhẹ nhàng. Chị không còn buồn hay tủi thân khi thấy bạn bè xung quanh yên ấm bên chồng con.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Ngoài sự nỗ lực bản thân, còn có tình yêu thương của khán giả. Với tôi, đây là điều may mắn, không phải ai cũng có được. Nó nhắc nhở tôi phải luôn cố gắng trong chặng đường làm nghề.

Nghề hát cho tôi danh tiếng, sự nghiệp, niềm hạnh phúc, có thể chia sẻ một chút gì đó cho xã hội. Tôi luôn trân trọng cơ hội được đứng sân khấu, nhất là sau biến cố sức khỏe vừa qua".

Thoại Mỹ dành thời gian tận hưởng cuộc sống, cố gắng giữ sự thanh thản, không muộn phiền ở tuổi U60. Ảnh: FBNV.

NSƯT Thoại Mỹ từng tâm sự điều chị tiếc nuối nhất là không thể có con. Tuy vậy với Thoại Mỹ, hạnh phúc lớn nhất ở thời điểm này là được khán giả yêu thương, được đem lời ca tiếng hát để đáp lại tấm chân tình đó. "Từng đổ vỡ, từng đi qua rất nhiều điều không hạnh phúc nên tôi trân quý hơn những gì mình đang có. Ở tuổi nào người ta cũng mong mình được hạnh phúc hơn thôi", nữ nghệ sĩ trải lòng.