Nữ NSƯT dẫn bố mẹ về lại nhà mặt tiền ở TP.HCM sau khi đóng cửa kinh doanh

Tùng Ninh
|

Cát Tường tỏ ra vô cùng hào hứng vì vừa đi ăn vừa được về thăm nhà của mình.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã dẫn bố mẹ từ quê lên TP.HCM tới một nhà hàng để ăn uống vào lúc 3 giờ chiều.

Nhà hàng này mở ở chính quán cà phê mà nữ nghệ sĩ mới đóng cửa cách đây vài tuần. Như vậy, Cát Tường đã quyết định cho thuê lại nhà mặt tiền của mình để có thu nhập thụ động hàng tháng, không kinh doanh gì nữa.

- Ảnh 1.

Cát Tường và bố

Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng vì đi ăn nhà hàng ở chính nhà của mình. Cô còn đòi chủ quán cho đi tham quan các phòng trong nhà sau khi đã cải tạo thành nhà hàng mới.

Cô nói: "Căn phòng của Nauy (con gái Cát Tường) ở ngày xưa bây giờ để cho nhân viên của nhà hàng ở. Tôi nhìn chưa quen lắm. Tôi tới đây mà muôn vàn kỷ niệm ùa về.

Chỗ tôi để ban thờ Tổ giờ họ trang trí lại đẹp lắm, treo các loại tranh ảnh. Phòng thờ của tôi trước đây giờ được cải tạo thành phòng VIP 1, có máy lạnh đàng hoàng, dành cho khách đặt bàn trước, ngồi được tới 8 người.

Phòng tôi ở được cải tạo thành phòng VIP 2, cũng dành cho khách đặt trước, chứa được tới 15 người. Trong phòng vẫn còn chiếc tủ chứa đồ hiệu của tôi, giờ thành tủ chứa rượu cho khách. Trong phòng có toilet riêng.

- Ảnh 2.

Cát Tường và hàng xóm

Phòng ốc ở đây nhìn vẫn ngon lành vì lúc tôi mở quán cà phê cũng sửa lại hết mà mới bán được 9 tháng thôi nên mọi thứ vẫn còn mới. Chủ nhà hàng này chỉ cần bỏ bàn ghế vào thôi, không cần sửa sang lại nhiều. Nhà tôi được cái phòng nào cũng có cửa sổ mát mẻ.

Vì người ta không phải sửa sang gì lại nên họ khai trương rất nhanh, thuê có 3 ngày đã khai trương nhà hàng luôn, giá cả khá hợp lý, bình dân".

Cát Tường tới nhà hàng, một số khách hàng nhận ra cô và hỏi han. Có người còn nói từng là khách quen của quán cà phê Cát Tường trước đây, giờ lại tiếp tục ăn ở nhà hàng này.

Ăn xong, Cát Tường còn ra chào hỏi hàng xóm cũ vô cùng thân thiện, hòa đồng.

