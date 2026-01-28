Nữ NSƯT chi 145 triệu cho con dâu sinh ở bệnh viện quốc tế, nhưng tuyên bố thẳng: Ở cữ tôi không làm việc này!

Trên màn ảnh, bà thường là kiểu mẹ chồng sắc sảo, ghê gớm, ánh nhìn thôi cũng đủ khiến con dâu “run chân”, thế nhưng ngoài đời, NSƯT Kim Phương lại đang khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ chuyện chăm con dâu mang thai theo cách không hề “ác nữ” chút nào.

Câu chuyện được nhắc tới nhiều những ngày qua xoay quanh việc nữ nghệ sĩ đã chi khoảng 145 triệu đồng để con dâu - diễn viên Trà Ngọc - sinh con tại một bệnh viện quốc tế với gói dịch vụ cao cấp. Con số này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, không chỉ vì giá trị lớn mà còn vì nó đến từ một nghệ sĩ gạo cội vốn nổi tiếng với lối sống giản dị.

Hiện tại, Trà Ngọc đang mang thai ở tuần thứ 38, chuẩn bị sinh em bé. Theo chia sẻ, NSƯT Kim Phương muốn con dâu có điều kiện sinh nở tốt nhất, từ phòng riêng đầy đủ tiện nghi đến đội ngũ y bác sĩ chăm sóc sát sao. Với bà, chuyện sinh con là cột mốc quan trọng, nên nếu có thể hỗ trợ được thì sẽ làm hết khả năng. Quan điểm này phần nào cho thấy sự thực tế của một người mẹ từng trải: sức khỏe của mẹ và bé luôn là ưu tiên số một.

NSƯT Kim Phương và con dâu Trà Ngọc. Ảnh: FBNV.

Điều khiến khán giả thích thú là sự đối lập thú vị giữa hình ảnh trên phim và ngoài đời. Trong nhiều vai diễn, NSƯT Kim Phương thường vào vai mẹ chồng quyền lực, có phần khắt khe với con dâu. Chính vì thế, khi Trà Ngọc lần đầu về làm dâu, cô cũng từng thừa nhận có chút lo lắng vì “ám ảnh vai diễn”. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Nữ nghệ sĩ không những không khó tính mà còn chủ động quan tâm, hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ của con dâu.

Không chỉ hỗ trợ tài chính cho việc sinh nở, NSƯT Kim Phương còn thường xuyên đưa con dâu đi khám thai, động viên tinh thần trong giai đoạn nhạy cảm. Với bà, phụ nữ mang thai rất dễ tủi thân, nên gia đình càng phải nhẹ nhàng và thấu hiểu.

Tuy nhiên, giữa loạt hành động “ghi điểm” ấy, nữ NSƯT lại thẳng thắn tuyên bố một điều khiến nhiều người bật cười: bà sẽ không vào bếp nấu ăn cho con dâu trong thời gian ở cữ.

Lý do rất đơn giản – bà… không biết nấu ăn.

Chi số tiền lớn cho con dâu sinh nở nhưng nữ nghệ sĩ từ chối việc nấu ăn. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ này lập tức tạo ra một cuộc thảo luận thú vị trên mạng xã hội. Bởi trong quan niệm truyền thống, mẹ chồng thường là người trực tiếp chăm sóc con dâu sau sinh, từ việc nấu cháo móng giò, hầm thuốc bắc đến chuẩn bị từng bữa ăn “chuẩn bài” ở cữ. Việc một mẹ chồng nổi tiếng lại công khai nói mình không nấu ăn nghe có vẻ trái với hình dung quen thuộc.

Thế nhưng nhìn kỹ hơn, điều này lại phản ánh một thực tế khác: sự hỗ trợ không nhất thiết phải đến từ căn bếp. NSƯT Kim Phương chọn cách khác – hỗ trợ bằng tài chính, bằng việc sắp xếp điều kiện sinh nở tốt, bằng sự quan tâm tinh thần và những lời khuyên từ kinh nghiệm cá nhân. Thay vì cố gắng làm điều mình không giỏi, bà để những người phù hợp đảm nhiệm việc nấu nướng, còn bản thân tập trung vào vai trò động viên và đồng hành.

Câu chuyện này vô tình chạm tới một thay đổi trong tư duy gia đình hiện đại. Không còn khuôn mẫu cứng nhắc “mẹ chồng phải thế này, con dâu phải thế kia”, mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và phân chia hợp lý. Một người không biết nấu ăn không đồng nghĩa với việc thiếu trách nhiệm; đôi khi, sự thẳng thắn và rõ ràng lại giúp tránh những áp lực không cần thiết.

Dù có những vai diễn gai góc trên màn ảnh, ngoài đời nữ nghệ sĩ được con cháu hết mực yêu thương. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi đã nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình, NSƯT Kim Phương dường như chọn cách sống nhẹ nhàng hơn, ưu tiên sự thoải mái trong gia đình. Việc chi tiền cho gói sinh cao cấp không phải để phô trương, mà đơn giản là mong con cháu có khởi đầu tốt nhất. Còn chuyện không nấu ăn, bà cũng không né tránh hay ngại ngùng – bởi đó là sự thật.

Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu vốn luôn là đề tài nhạy cảm, dễ tạo tranh luận. Nhưng trong trường hợp này, thay vì drama, công chúng lại thấy một khía cạnh khác: sự chủ động hỗ trợ của người lớn và sự cởi mở trong cách chia sẻ của người trong cuộc.

Và biết đâu, chính sự “không hoàn hảo” – như việc thừa nhận không biết nấu ăn – lại khiến hình ảnh NSƯT Kim Phương trở nên gần gũi hơn trong mắt khán giả. Bởi sau tất cả, ngoài ánh đèn sân khấu, họ cũng chỉ là những người mẹ, người bà đang cố gắng làm điều tốt nhất cho gia đình theo cách của mình.

NSƯT Kim Phương là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương và màn ảnh Việt, gắn bó với nghệ thuật từ năm 14 tuổi. Bà ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn cá tính, đặc biệt là những nhân vật bà mẹ, bà hội đồng hay tuyến phản diện sắc sảo. Đằng sau hình ảnh mạnh mẽ trên sân khấu, cuộc đời bà cũng trải qua không ít thăng trầm. Biến cố lớn nhất là khi con trai hơn 3 tuổi đột ngột qua đời vào năm 1975, thời điểm bà đang miệt mài đi diễn. Vì hoàn cảnh thời đó, gia đình không thể lo trọn vẹn, và đến nay bà vẫn luôn mong một lần xác định rõ nơi con yên nghỉ. Sau này, bà tiếp tục đối diện với mất mát khi chồng qua đời, một mình quán xuyến gia đình nhưng vẫn giữ tình yêu với nghề.

Ở tuổi ngoài 70, NSƯT Kim Phương sống giản dị bên con cháu, thỉnh thoảng tham gia phim ảnh, xuất hiện với hình ảnh hiền hậu, gần gũi hơn. Nhìn lại hành trình đã qua, cuộc đời nữ nghệ sĩ đã âm thầm đi qua mọi khó khăn, giữ lửa nghề và chọn cách sống nhẹ nhàng. Cuộc sống bên con cháu có lẽ là điều hạnh phúc nhất với nữ nghệ sĩ hiện tại.