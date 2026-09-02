Nữ NSƯT bỏ tiền dẫn trợ lý sang Mỹ lần đầu

Đây cũng là lần đầu tiên trợ lý của Ngọc Huyền được đi Mỹ, sau nhiều năm theo sát nữ nghệ sĩ mỗi khi cô về nước.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chơi lớn, bỏ tiền đưa trợ lý của mình từ Việt Nam sang Mỹ chơi. Nữ nghệ sĩ lo từ tiền vé máy bay, đi lại tới ăn ở cho trợ lý và còn dẫn trợ lý đi chơi khắp nơi.

Ngọc Huyền và trợ lý

Đây cũng là lần đầu tiên trợ lý của Ngọc Huyền được đi Mỹ, sau nhiều năm theo sát nữ nghệ sĩ mỗi khi cô về nước. Ông xã Ngọc Huyền cũng đi cùng để hộ tống.

Ngọc Huyền nói: "Hôm nay tôi dẫn bé Hà trợ lý sang Mỹ chơi. Chúng tôi đang đi ngắm biển vào đúng ngày rằm trăng tròn, đi tham quan thêm chợ đêm. Cảnh biển thì cũng giống như ở Vũng Tàu thôi, không khác gì cả.

Tôi sống ở bên Texas 10 năm, dọn về đây được 13 năm rồi và gia đình tôi đang sinh sống ở thành phố này. Lâu lắm rồi tôi mới ra biển này chơi và đưa bé Hà đi chơi cùng".

Trợ lý Ngọc Huyền tỏ ra vô cùng sung sướng khi được sang Mỹ chơi, liền nói: "Chúc mọi người một ngày tốt lành và may mắn được sang Mỹ chơi giống tôi. Chúc mọi người để dành tiền để đi được Mỹ chơi".

Ngọc Huyền tỏ ra rất quan tâm đến trợ lý, luôn theo sát, chỉ dẫn và giới thiệu các địa điểm ở Mỹ. Điều này cho thấy, nữ nghệ sĩ sống có trước có sau và đối đãi với người làm khá tử tế, chu đáo.

Được biết, trợ lý của Ngọc Huyền cũng là người giúp cô lo liệu mọi công việc ở Việt Nam mỗi khi Ngọc Huyền vắng mặt. Người trợ lý này hiện cũng sống luôn tại căn nhà 50 tỷ ở trung tâm TP.HCM của Ngọc Huyền để trông coi nhà cửa và giúp nữ nghệ sĩ quản lý tiệm trà sữa mới mở.

Mỗi khi Ngọc Huyền về nước, trợ lý là người theo sát cô để hỗ trợ mọi việc, từ ăn uống tới phục trang, đi lại. Vì thế, không chỉ dẫn đi chơi, nữ nghệ sĩ còn bỏ tiền túi dẫn người trợ lý này đi mua sắm quần áo.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại TP.HCM, là một trong những ngôi sao cải lương danh tiếng bậc nhất thập niên 1990. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm cùng gương mặt khả ái với má núm đồng tiền đặc trưng, cô ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vở tuồng kinh điển như Xử án Phi Giao hay Anh hùng náo ngũ hổ.

Trong sự nghiệp rực rỡ của mình, Ngọc Huyền đã xuất sắc đoạt 3 Huy chương Vàng giải Thanh Tâm cùng hàng loạt giải thưởng lớn như Diễn viên được yêu thích nhất của Giải Mai Vàng. Ngoài lĩnh vực cải lương, cô còn gặt hái nhiều thành công khi lấn sân sang dòng nhạc quê hương, tân cổ giao duyên và làm giám khảo các chương trình truyền hình.

Hiện tại, dù định cư tại Mỹ, Ngọc Huyền vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và đem tiếng hát phục vụ khán giả khắp nơi.