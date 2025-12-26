Nữ NSƯT 55 tuổi cùng chồng thề nguyện bên nhau thêm 27 năm nữa

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của cô và ông xã Đông Nguyễn trong chuyến đi Hong Kong (Trung Quốc) 2 ngày để kỷ niệm 23 năm ngày cưới. Cô nói: "Tôi cùng ông xã cụng ly trà sữa Hong Kong, thề nguyện bên nhau thêm vài thập kỷ".

Ngọc Huyền và chồng

Được biết, Ngọc Huyền và ông xã bỏ hơn 12 triệu đồng mỗi đêm để ở phòng khách sạn 5 sao nhìn thẳng ra vịnh. Hai vợ chồng còn đi du thuyền tới Tiêm Sa Chủy, trung tâm sầm uất nhất phía Nam bán đảo Cửu Long để đi dạo, mua sắm.

Dù đã có tuổi nhưng vợ chồng Ngọc Huyền vẫn rất trẻ trung, mua cả trà sữa để uống. Ngọc Huyền nói: "Tôi mua trà sữa cho ông xã uống để chúc sức khỏe, chúc cho hành trình yêu thương của chúng ta ráng thêm được 27 năm nữa cho đủ 50 năm, dù sao cũng đã đi được 23 năm rồi.

Lúc đó không biết bao nhiêu tuổi rồi nhưng kệ đi, được bao nhiêu năm thì vui bấy nhiêu năm, hạnh phúc là được. Năm nay tôi 55 tuổi, 27 năm nữa thì tôi cũng mới 82 tuổi chứ nhiêu, cũng vẫn khỏe như mẹ Thanh Tuyền".

Uống trà sữa xong, vợ chồng Ngọc Huyền rủ hai người bạn đi ăn súp gà, dimsum, vịt quay nổi tiếng Hong Kong. Tuy nhiên, Ngọc Huyền đang ăn chay nên quyết không động vào bát súp dù đã gọi ra và được mọi người mời ăn liên tục.

Cô nói: "Đừng dụ tôi. Tôi kiên quyết không ăn. Đây là thử thách của tôi và tôi phải vượt qua để tu tâm dưỡng tính".

Dù mọi người gọi rất nhiều đồ ăn ngon nhưng Ngọc Huyền vẫn nhất quyết không đụng đũa vì không phải đồ chay. Điều đó cho thấy, nữ nghệ sĩ rất quyết tâm tu tập, kiên định với việc ăn chay.

Tuy nhiên, sau đó, Ngọc Huyền vẫn có món chay riêng để ăn. Cô thốt lên: "Chúng tôi đang ngồi ở khu mua sắm bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc). Cảm ơn cuộc đời này. Cuộc đời có mấy khi đâu mà không yêu thương nhau, mà phải hững hờ. Cuộc đời cho chúng tôi những sự hội ngộ".

NSƯT Ngọc Huyền không chỉ có sự nghiệp rực rỡ trong làng cải lương mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 20 năm bên ông xã Đông Nguyễn. Cặp đôi nên duyên vào cuối năm 2002 thông qua sự "mai mối" của nghệ sĩ Kim Tử Long. Ông xã của cô là con trai của danh ca Thanh Tuyền.

Trong mắt Ngọc Huyền, chồng là một người điềm đạm, thấu hiểu và luôn là chỗ dựa vững chắc để cô tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Dù công việc của một nghệ sĩ thường xuyên phải lưu diễn xa nhà, anh vẫn luôn thay vợ quán xuyến việc gia đình và chăm sóc hai con là Hà Tiên và Hà Nam.

Cả hai đều có chung quan điểm sống hướng Phật, luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối. Cuộc sống của họ tại Mỹ hiện rất viên mãn trong ngôi biệt thự sang trọng, nơi thường xuyên tràn ngập tiếng cười và những buổi sum họp gia đình. Sự đồng hành bền bỉ của ông xã chính là nguồn động lực lớn nhất để "nàng Phi Giao" giữ được nét trẻ trung và lửa nghề sau nhiều thập kỷ.