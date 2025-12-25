Nữ NSND U60 trẻ đẹp như 30, hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia hơn 15 tuổi

Được mệnh danh “khuôn vàng thước ngọc của điện ảnh Việt”

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang. Trưởng thành từ Đoàn văn công Quân khu 2, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ có bước ngoặt quan trọng khi về Hà Nội học tập và hoạt động chuyên nghiệp.

Năm 1989, Thu Hà lần đầu chạm ngõ điện ảnh khi được đạo diễn – NSND Hải Ninh mời đảm nhận một vai diễn trong bộ phim Đêm hội Long Trì. Sau này, Thu Hà từng chia sẻ việc lựa chọn theo nghiệp diễn, xuất phát từ mong muốn san sẻ gánh nặng với gia đình.

Những năm sinh hoạt trong Đoàn văn công Quân khu 2 giúp chị có cuộc sống ổn định, được lo cơm ăn, áo mặc. Chính nền tảng ấy hun đúc tinh thần lao động nghiêm túc, khiến Thu Hà không nề hà vai lớn nhỏ, luôn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm nghề nghiệp.

NSND Thu Hà thời trẻ.

Không chỉ “oanh tạc” màn ảnh nhỏ, Thu Hà còn phủ sóng dày đặc trên các ấn phẩm ảnh lịch, trở thành gương mặt được yêu thích bậc nhất thập niên 1990.

Với đôi mắt sắc sảo, giàu cảm xúc cùng vẻ đẹp diễm lệ, cao sang được ví như “khuôn vàng thước ngọc”, chị thường được giao những vai diễn có thân thế quyền quý, dịu dàng và nữ tính.

Sau vai quận chúa Quỳnh Hoa gây tiếng vang, Thu Hà tiếp tục ghi dấu ấn với vai Nga trong Lá ngọc cành vàng. Vai diễn này mang về cho chị giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 9, đồng thời gắn liền với danh xưng “Lá ngọc cành vàng” được công chúng nhắc nhớ đến tận hôm nay.

Thập niên 1990 cũng là giai đoạn nở rộ của dòng phim thị trường. Thu Hà liên tiếp xuất hiện trong các tác phẩm ăn khách như Sau những giấc mơ hồng (đóng cùng Lý Hùng), Tóc gió thôi bay (với Lê Tuấn Anh), hay Hoa quỳnh nở muộn (cùng Lê Công Tuấn Anh).

Song song đó, chị còn góp mặt trong các phim điện ảnh như Đời hát rong (đóng cùng Trần Lực) và Những người thợ xẻ.

NSND Thu Hà được xem là "khuôn vàng thước ngọc" của điện ảnh Việt.

Đặc biệt, năm 1990, Thu Hà đảm nhận vai Út Vân trong Hẹn gặp lại Sài Gòn của đạo diễn Long Vân – tác phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến năm 1994, chị tiếp tục góp mặt trong dự án lịch sử Hoa ban đỏ do đạo diễn Bạch Diệp thực hiện.

Một dấu mốc khác là vai Mai trong Canh bạc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Với lối diễn xuất mộc mạc, giàu nội lực, vai diễn này đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam 1992.

Cuối thập niên 1990, khi phim thị trường dần thoái trào, Thu Hà chuyển trọng tâm sang sân khấu của Nhà hát Kịch Hà Nội, tham gia nhiều vở diễn kinh điển cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoàng Dũng và Hoàng Cúc.

Năm 2001, chị được phong tặng danh hiệu NSƯT. Trở lại màn ảnh truyền hình với “Đường đời” (2004), Thu Hà tiếp tục nhận giải Diễn viên xuất sắc.

Sau thời gian dài dành ưu tiên cho gia đình, năm 2015, chị tái xuất với vai Khanh trong “Khúc hát mặt trời”. Năm 2019, Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND. Đến năm 2021, nữ nghệ sĩ gây bất ngờ khi hóa thân thành người phụ nữ quyền lực, sắc sảo trong “Hướng dương ngược nắng”. Những năm gần đây, chị tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như “Tình trạng đã ly hôn” và “Trạm cứu hộ trái tim”…

Nhan sắc U60 vẫn vô cùng trẻ đẹp.

Hôn nhân viên mãn bên chồng 2 hơn 15 tuổi, U60 đẹp như 30

Về đời tư, nữ NSND có cuộc sống bình yên kín tiếng. Tạp chí Phụ nữ mới viết, cuộc hôn nhân đầu tiên của nữ nghệ sĩ bắt đầu và kết thúc trong bình lặng. Chị không chia sẻ gì về người cũ, cũng như cuộc sống của mình trong giai đoạn đó.

Sau này, Thu Hà nên duyên cùng một doanh nhân hơn chị 15 tuổi. Vì đều đã từng bước qua một lần đổ vỡ nên Thu Hà và người chồng hiện tại có sự đồng cảm, thấu hiểu cho nhau.

Nữ nghệ sĩ đã có 2 người con trai, cả hai đều ngoan ngoãn. Hiện tại, con trai cả của NSND Thu Hà đã ngoài 20 tuổi, con trai út hơn 10 tuổi.

Thời điểm các con chào đời, nữ nghệ sĩ đều lựa chọn gác lại công việc và đam mê làm nghệ thuật của mình để tập trung chăm sóc, đồng hành cùng quá trình khôn lớn của những đứa trẻ. Khi con lớn và cứng cáp hơn, chị mới yên tâm quay trở lại với công việc.

Trên trang cá nhân, NSND Thu Hà hầu như không chia sẻ hình ảnh hay câu chuyện nào về chồng con, chủ yếu là hình ảnh trên phim trường và những khoảnh khắc đời thường tích cực, vui vẻ.

Ngoài đời phong cách trẻ trung năng động.

Nữ nghệ sĩ có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng thứ 2 là đại gia, hơn cô 15 tuổi.

Cuộc sống gia đình của nữ nghệ sĩ được giữ riêng tư tuyệt đối. Chỉ trong một vài lần hiếm hoi giao lưu với truyền thông, Thu Hà mới bật mí rằng cuộc sống hiện tại của chị rất bình yên và chị hài lòng với những gì đang có.

NSND Thu Quế - một người bạn thân thiết còn tiết lộ Thu Hà ở nhà rất được chồng yêu chiều, quan tâm, sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của vợ.

Về phần mình, khi nói về cuộc sống hiện tại, nữ NSND sinh năm 1969 chia sẻ, cuộc sống của gia đình chị bình lặng và an yên. Sau những giây phút cống hiến cho nghệ thuật thì khi trở về nhà, chị vẫn quay lại với vai trò một người vợ, người mẹ dành nhiều tâm sức chăm lo cho gia đình, con cái.

Nếu có thời gian, nữ nghệ sĩ thích đi uống cafe, trà đá với bạn bè và giao lưu với hàng xóm trong khu phố.

Ở tuổi U60, NSND Thu Hà giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp như phụ nữ 30. Chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc, chị nói với Vietnamnet: "Nếu sợ già tốt nhất phải học cân bằng mọi thứ trong đời sống, phải biết buông bỏ và vượt qua những khó khăn. Thậm chí, đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể".

Nữ nghệ sĩ sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Trong cuộc trò chuyện với VTV, NSND Thu Hà cho hay: "Tôi không có phong cách thời trang ổn định, luôn thay đổi, đa dạng. Có thể hôm nay bạn nhìn thấy Thu Hà theo phong cách quý bà, nhưng có thể mai bạn lại thấy tôi mặc quần bò rách…. Tôi thường mặc theo cảm xúc và hoàn cảnh nơi mình đến".