Nữ NSND từ "Người đẹp Hà Nội" đến Đại tá quân đội, hạnh phúc bên chồng là "nam thần" điện ảnh

Nữ NSND từng lọt top 10 "Người đẹp Hà Nội"

NSND Thu Quế (SN 1969) hiện công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội, mang quân hàm Đại tá, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Ở tuổi U60, NSND Thu Quế vẫn giữ được vẻ nền nã của một "người đẹp Hà thành" xưa và nét từng trải của một nghệ sĩ đã đi qua hơn 3 thập kỷ trong quân ngũ và nghệ thuật. Hành trình của bà đặc biệt ở chỗ: Từ một thiếu nữ từng lọt top 10 "Người đẹp Hà Nội" thập niên 1980, Thu Quế bước vào nghệ thuật không bằng lối đi của danh hiệu nhan sắc mà bằng kỷ luật, rèn luyện và lao động miệt mài.

Hàn Nguyệt Thu Hương là người đã đăng quang Hoa khôi cuộc thi Người đẹp Hà Nội năm 1989. Ảnh: TL.

Khi ấy, cô gái 20 tuổi mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật, được người thân và bạn bè khuyến khích thử sức trong một sân chơi nhan sắc đang được chú ý. Cuộc thi "Người đẹp Hà Nội" được tổ chức một năm sau "Hoa hậu Báo Tiền Phong" 1988 - sự kiện được xem là tiền thân của Hoa hậu Việt Nam.

Vẻ đẹp đậm chất Hà Nội của Thu Quế, cùng thần thái dịu dàng, thanh lịch đã đưa bà vào top 10 chung cuộc.

Nhan sắc NSND Thu Quế thời trẻ.

Tuy nhiên, thay vì rẽ sang ánh hào quang của một người đẹp, Thu Quế lại lựa chọn môi trường nghệ thuật quân đội ít hào nhoáng, nhiều kỷ luật. Bà được tuyển vào đoàn nghệ thuật quân đội khi mới 15-16 tuổi, đi biểu diễn khắp các vùng biên giới, miền núi. Môi trường ấy rèn cho bà sức bền, bản lĩnh và sự nghiêm túc. Những phẩm chất ấy giúp Thu Quế trở thành một nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ là một gương mặt đẹp.

Từ sân khấu kịch nói quân đội, NSND Thu Quế chuyển sang đóng phim với một thái độ nghề nghiệp đầy chỉn chu. Những vai diễn của bà đều mang hơi hướng phụ nữ truyền thống, sâu sắc, nhiều nội tâm nhưng không hề đơn điệu trong các phim: Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Những giấc mơ dài... và nhiều vở kịch lớn như: Dời đô, Nhân tình, Chuyến tàu tốc hành trong đêm.

Đại tá - NSND Thu Quế. Ảnh: FBNV.

Với hơn 40 năm làm nghề, Thu Quế luôn giữ thái độ nghiêm túc và kỷ luật trong sáng tạo nghệ thuật. Năm 2007, bàị được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2016, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và được thăng quân hàm Đại tá vào tháng 7/2025 cho hành trình cống hiến tại Nhà hát kịch nói Quân đội và gắn bó đến nay.

U60 không ngại xuất hiện với với mái tóc bạc tự nhiên

Những năm gần đây, NSND Thu Quế xuất hiện trở lại phim truyền hình giờ vàng trong Trạm cứu hộ trái tim với vai người mẹ có những ân oán chồng chéo, nội tâm phức tạp, đòi hỏi sự tiết chế và chiều sâu vốn là thế mạnh của bà.

Trong phim Buông sẽ phát sóng trên truyền hình VTV vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, bà gây bất ngờ khi đảm nhận vai "trùm cuối" phản diện với hình ảnh người mẹ gai góc, quyền lực và có phần đáng sợ, đánh dấu nỗ lực làm mới bản thân.

NSND Thu Quế quan niệm phụ nữ ở độ tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng. Ảnh: FBNV.

Mái tóc bạc tự nhiên trở thành "thương hiệu" riêng. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 56, bà vẫn khiến nhiều người chú ý bởi phong thái tự tin. Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ thay đổi diện mạo khi cắt bỏ mái tóc dài, để tóc ngắn bạc tự nhiên, tạo hình ảnh năng động, phóng khoáng hơn so với phong cách quen thuộc trước đây. Thu Quế chia sẻ rằng mỗi giai đoạn của người phụ nữ đều có một vẻ đẹp riêng, điều quan trọng là sống chân thật và giữ sức khỏe, tinh thần tích cực.

Cặp đôi gặp nhau tại Đoàn Kịch Quân khu 2 và nên duyên vợ chồng. Ảnh: FBNV.

Cả hai nghệ sĩ đều dành thời gian vun vén cho gia đình và nuôi dạy các con trưởng thành. Ảnh: FBNV.

Gần 3 thập kỷ qua, Thu Quế có một cuộc hôn nhân êm ấm bên NSƯT Phạm Cường cũng là nghệ sĩ quân đội. Họ gặp nhau khi còn trẻ và gắn bó đến nay bằng sự thấu hiểu nghề nghiệp, kỷ luật và đời sống kín đáo.

Chia sẻ về hôn nhân, nữ Đại tá cho biết: "Chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ vì có chung niềm đam mê và cùng là những người lính. Chúng tôi có hai người con, hai vợ chồng thay nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái".

NSND Thu Quế chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông xã là NSƯT Phạm Cường trên trang cá nhân, cả hai nắm tay nhau, cười rạng rỡ.

NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường là một trong những cặp đôi nghệ sĩ hiếm hoi của điện ảnh Việt vừa chung nghề, vừa chung chí hướng, chọn cho mình cuộc sống bình dị, kín tiếng sau ánh đèn sân khấu.